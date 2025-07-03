Топ-менеджер банка бывшего челябинского вице-губернатора остался в СИЗО

Центральный райсуд Челябинска еще на два месяца продлил срок в СИЗО Алексею Копейкину, начальнику отдела кредитования банка «Снежинский», принадлежащего бывшему вице-губернатору области Игорю Сербинову. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, обвиняемый в коммерческом подкупе клерк останется в изоляторе до 6 сентября.
О продлении срока в СИЗО ходатайствовал следователь. По его словам, оставшись на свободе Копейкин может скрыться от органов следствия или помешать расследованию. К тому же следственному органу нужно время для закрепления доказательственной базы. Следователь выразил мысль, что избрание иной меры пресечения не обеспечит надлежащее поведение Копейкина в период предварительного следствия.
Один из адвокатов Копейкина Александр Сафонов в своем выступлении поставил под сомнение все доводы следствия. По его словам, Копейкин попал в поле зрения силовых структур еще в конце 2024 года. Тогда он был допрошен в качестве свидетеля по другому уголовному делу. Задержали же мужчину лишь в мае 2025 года. Защитник отметил, что за это время Копейкин не предпринял ни одной попытки скрыться от следствия.
Второй защитник Наталья Бакунина поддержала коллегу. По ее словам, Копейкину нужно заботиться о матери и 15-летнем сыне. Также на попечении банковского клерка находится его племянница-сирота. Содержание ее подзащитного в СИЗО, как отметила адвокат, нарушило эмоционально-психологический климат в семье.
Судья Борис Миронов выслушал обе стороны. Вернувшись из совещательной комнаты, он удовлетворил ходатайство следователя.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить Копейкину срок содержания под стражей на два месяца, а всего до четырех месяцев, то есть до 6 сентября 2025 года», — зачитал решение судья.
Копейкин попал в поле зрения силовиков в конце 2024 года, когда в банк «Снежинский» пришли сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР. Совместно с правоохранительными органами в кредитную организацию «зашла» комиссия из Центробанка РФ. В учреждении провели выемку документов, опросили сотрудников и руководителей, в частности Федора Богданчикова. Силовиков интересовала информация, касающаяся получения кредитной организацией средств, выделенных в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов. Было зафиксировано, что более 1 млрд рублей из этой суммы было похищено.
Второй визит в банк силовики организовали спустя чуть более двух месяцев. Вновь были произведены обыски, допросы. Появились данные, что сумма вменяемых хищений резко выросла.
По данным URA.RU, на фоне проходящих следственных действий из банка начали уходить клиенты. Кредитование физических и юридических лиц было полностью остановлено. Сразу несколько филиалов были вынуждены закрыться. Все это привело к сокращению штата и снижению заработной платы. Сербинов же начал ликвидацию своего бизнеса.
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