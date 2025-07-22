ФАС возбудила дело против Газпромбанка

ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей
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Рекламу Газпромбанка признали ненадлежащей
Рекламу Газпромбанка признали ненадлежащей Фото:

ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей. Об этом рассказали в пресс-службе антимонопольной службы.

"Служба возбудила дело и признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей", — говорится в сообщении официального telegram-канала ФАС. Там добавили, что такое решение было принято из-за отсутствия информации о важных условиях вклада с повышенной ставкой.

По этому факту возбуждено дело. Банку может грозить штраф.

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ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей. Об этом рассказали в пресс-службе антимонопольной службы. "Служба возбудила дело и признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей", — говорится в сообщении официального telegram-канала ФАС. Там добавили, что такое решение было принято из-за отсутствия информации о важных условиях вклада с повышенной ставкой. По этому факту возбуждено дело. Банку может грозить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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