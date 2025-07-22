ФАС возбудила дело против Газпромбанка

Рекламу Газпромбанка признали ненадлежащей
ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей. Об этом рассказали в пресс-службе антимонопольной службы.
"Служба возбудила дело и признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей", — говорится в сообщении официального telegram-канала ФАС. Там добавили, что такое решение было принято из-за отсутствия информации о важных условиях вклада с повышенной ставкой.
По этому факту возбуждено дело. Банку может грозить штраф.
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