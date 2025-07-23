Главреду Baza предъявили обвинение, журналист вину не признал

Главному редактору telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение в даче взятки. Вину он не признал. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
«Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу — прим. URA.RU)», — передает агентство. Его адвокат Алексей Михальчик подтвердил эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.
По данным источника РИАН, главный редактор Baza не признает вину. Следственный комитет ходатайствует о его аресте Трифонова.
Ранее Трифонов и журналистка Татьяна Лукьянова были задержаны в Москве по подозрению в якобы получении служебной информации от полицейских за вознаграждение. Главного редактора допросили в следственном управлении ЦАО. По сведениям «Коммерсанта», журналисты подтвердили, что приобретали за деньги данные и видео не о происшествиях, а о спортивных и светских событиях, что не выходит за рамки профессиональной деятельности.
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