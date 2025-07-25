Рейс до Екатеринбурга экстренно посадили в Минеральных Водах

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, экстренно посадили в аэропорту Минеральных Вод. Представители авиакомпании заявили, что на борту произошла нештатная ситуация.
«Во время выполнения рейса на борту Airbus A320 появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж воздушного судна произвел посадку в ближайшем аэропорту Минеральных Вод для проверки системы», — написали в telegram-канале «Уральских авиалиний».
Делом уже заинтересовалась транспортная прокуратура. «Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются, по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования».
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