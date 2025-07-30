Экс-ректор РАНХиГС Мау: перестройка научила РФ не впадать в финансовый популизм

Опыт перестройки в России можно охарактеризовать как «мощное противоядие от финансового популизма». Об этом в статье к 40-летию перестройки в журнале «Вопросы экономики» написал экс-ректор РАНХиГС и бывший глава Рабочего центра экономических реформ при правительстве Владимир Мау.
«Мау назвал опыт перестройки для России „мощным противоядием от финансового популизма“», — говорится в материале РБК. По словам экс-ректора РАНХиГС, обеспечение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе имеет большее значение, чем достижение сиюминутных политических успехов, какими бы впечатляющими они ни казались.
Также автор статьи указал, что опыт перестройки стал для современной России уроком в вопросах поддержания финансовой стабильности. Вторым важным выводом, по мнению экономиста, является необходимость постепенного проведения институциональных преобразований, которые должны реализовываться по мере появления соответствующего общественного запроса. Третьим уроком перестройки Мау называет понимание важности осторожного подхода к зависимости государства от микросвязей в хозяйственной сфере.
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