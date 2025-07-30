На Камчатке введен режим повышенной готовности

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На Камчатке введен особый режим из-за пребывающих волн
На Камчатке введен особый режим из-за пребывающих волн Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В Камчатском крае введен режим повышенной готовности после девятибалльного землетрясения. Об этом сообщили власти региона.

На Камчатке ввели режим повышенной готовности, отмечает РИА Новости со ссылкой на правительство края. Ранее стало известно, что в регионе прошло мощное землетрясение.

Оно стало самым сильным за XXI век, пишет «Царьград». Угроза цунами объявлена как на самой Камчатке, так и в США и Японии. В российском регионе прошло уже четыре волны, порты и прибрежные заводы затоплены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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В Камчатском крае введен режим повышенной готовности после девятибалльного землетрясения. Об этом сообщили власти региона. На Камчатке ввели режим повышенной готовности, отмечает РИА Новости со ссылкой на правительство края. Ранее стало известно, что в регионе прошло мощное землетрясение. Оно стало самым сильным за XXI век, пишет «Царьград». Угроза цунами объявлена как на самой Камчатке, так и в США и Японии. В российском регионе прошло уже четыре волны, порты и прибрежные заводы затоплены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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