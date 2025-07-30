На Камчатке введен режим повышенной готовности

В Камчатском крае введен режим повышенной готовности после девятибалльного землетрясения. Об этом сообщили власти региона.
На Камчатке ввели режим повышенной готовности, отмечает РИА Новости со ссылкой на правительство края. Ранее стало известно, что в регионе прошло мощное землетрясение.
Оно стало самым сильным за XXI век, пишет «Царьград». Угроза цунами объявлена как на самой Камчатке, так и в США и Японии. В российском регионе прошло уже четыре волны, порты и прибрежные заводы затоплены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.