Стало известно, когда пройдет российско-китайское военно-морское учение

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Совместное российско-китайское военно-морское учение пройдет с 1 по 5 августа. Оно называется «Морское взаимодействие-2025» и будет проходить Японском море. Об этом сообщает Тихоокеанский флот.
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