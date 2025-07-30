Стало известно, когда пройдет российско-китайское военно-морское учение

Совместные военные учения РФ и Китая пройдут в начале августа
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Совместное российско-китайское военно-морское учение пройдет с 1 по 5 августа. Оно называется «Морское взаимодействие-2025» и будет проходить Японском море. Об этом сообщает Тихоокеанский флот.

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Совместное российско-китайское военно-морское учение пройдет с 1 по 5 августа. Оно называется «Морское взаимодействие-2025» и будет проходить Японском море. Об этом сообщает Тихоокеанский флот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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