В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают рейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержаны пять рейсов
Задержаны пять рейсов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь с 6 на 7 августа массово задерживают рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» и Red Wings. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Согласно расписанию, поздним вечером 6 августа перенесли рейсы U6-571 и U-173 во Владивосток и Хабаровск соответственно. Вылеты задержали на 35–45 минут.

В ночь на 7 августа задержали рейсы в Худжанд (U6-2955), Бухару (WZ-1439) и Томск (WZ-1003). Самолеты вылетят позже примерно на час-полтора.

Причина изменения в расписании не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков, ответ ожидается.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь с 6 на 7 августа массово задерживают рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» и Red Wings. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Согласно расписанию, поздним вечером 6 августа перенесли рейсы U6-571 и U-173 во Владивосток и Хабаровск соответственно. Вылеты задержали на 35–45 минут. В ночь на 7 августа задержали рейсы в Худжанд (U6-2955), Бухару (WZ-1439) и Томск (WZ-1003). Самолеты вылетят позже примерно на час-полтора. Причина изменения в расписании не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...