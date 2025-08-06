В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ночь с 6 на 7 августа массово задерживают рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» и Red Wings. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Согласно расписанию, поздним вечером 6 августа перенесли рейсы U6-571 и U-173 во Владивосток и Хабаровск соответственно. Вылеты задержали на 35–45 минут.
В ночь на 7 августа задержали рейсы в Худжанд (U6-2955), Бухару (WZ-1439) и Томск (WZ-1003). Самолеты вылетят позже примерно на час-полтора.
Причина изменения в расписании не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!