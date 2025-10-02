США продлили запрет на экспорт для «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиакомпания находится под санкциями уже несколько лет
Авиакомпания находится под санкциями уже несколько лет Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной такого решения является нарушение перевозчиком экспортных ограничений, введенных в отношении России. Это следует из документа ведомства, опубликованного в Федеральном реестре.

«Я определил, что продление данного распоряжения является необходимым в интересах общества для предотвращения неизбежного нарушения правил и что продление на продолжительный период является целесообразным, поскольку „Уральские авиалинии“ замешаны в постоянных и продолжающихся нарушениях», — сказал помощник министра торговли США Росс Кеннеди. Его слова приводятся в официальном документе.

Впервые подобные ограничения в отношении компании ввели в октябре 2022 года на 180 дней. После этого запрет продлевали неоднократно. В августе 2023-го стало известно, что вопреки санкциям «Уральские авиалинии» ввезли более 20 единиц американского оборудования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство торговли США продлило на год отказ в экспортных привилегиях авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной такого решения является нарушение перевозчиком экспортных ограничений, введенных в отношении России. Это следует из документа ведомства, опубликованного в Федеральном реестре. «Я определил, что продление данного распоряжения является необходимым в интересах общества для предотвращения неизбежного нарушения правил и что продление на продолжительный период является целесообразным, поскольку „Уральские авиалинии“ замешаны в постоянных и продолжающихся нарушениях», — сказал помощник министра торговли США Росс Кеннеди. Его слова приводятся в официальном документе. Впервые подобные ограничения в отношении компании ввели в октябре 2022 года на 180 дней. После этого запрет продлевали неоднократно. В августе 2023-го стало известно, что вопреки санкциям «Уральские авиалинии» ввезли более 20 единиц американского оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...