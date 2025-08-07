В суде раскрыли количество погибших от отравления алкоголем на Кубани

Употребление суррогатного алкоголя привело к гибели не менее десяти человек на Кубани. Арестована вторая обвиняемая по этому делу. Об этом рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.
«От отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее десяти человек» — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы судов. По информации следственных органов, суд удовлетворил ходатайство об аресте 71-летней жительницы Сочи, подозреваемой в причастности к производству и сбыту опасного алкогольного напитка.
Сообщается, что в отношении пенсионерки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 30 суток. Это уже второй арест по уголовному делу, связанному с массовыми отравлениями в регионе.
По данным судебных источников, расследование продолжается, и не исключено предъявление дополнительных обвинений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.