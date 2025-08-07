В суде раскрыли количество погибших от отравления алкоголем на Кубани

На Кубани арестовали вторую обвиняемую в массовых отравлениях суррогаткой
От отравления алкоголем погибло не менее десяти человек
От отравления алкоголем погибло не менее десяти человек

Употребление суррогатного алкоголя привело к гибели не менее десяти человек на Кубани. Арестована вторая обвиняемая по этому делу. Об этом рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

«От отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее десяти человек» — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы судов. По информации следственных органов, суд удовлетворил ходатайство об аресте 71-летней жительницы Сочи, подозреваемой в причастности к производству и сбыту опасного алкогольного напитка.

Сообщается, что в отношении пенсионерки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 30 суток. Это уже второй арест по уголовному делу, связанному с массовыми отравлениями в регионе.

По данным судебных источников, расследование продолжается, и не исключено предъявление дополнительных обвинений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступления.

