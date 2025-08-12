Главные площадки международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге

Международный фестиваль креативных индустрий пройдет с 18 по 24 августа в восьми городах Свердловской области. Мероприятие охватит девять треков: кино, архитектура, дизайн, арт, мода, гастрономия, IT, медиа, стартап. Участие в нем примут более 100 спикеров, а посетить события можно бесплатно. Организаторами выступают правительство региона, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Какие основные площадки будут работать в Екатеринбурге — в обзоре URA.RU.
Креативный кластер «Домна» (Вайнера, 16)
Пространство для творческих предпринимателей, доступное как для жителей города, так и для туристов, открылось в 2022 году в здании XIX века — бывшего доходного дома купца Дмитриева. Когда-то здесь располагались знаменитые магазины братьев-купцов Агафуровых. За три года существования площадка стала заметным центром притяжения для представителей креативных индустрий и делового сообщества не только Свердловской области, но и других регионов.
Дом Симанова (Попова, 4)
Каменный двухэтажный дом ранее принадлежал городскому голове Илье Симанову. Много лет дом был спрятан за баннерами и строительными лесами, но в марте 2025 года усадьба стала доступна горожанам после реставрации. Лишь немногие екатеринбуржцы смогли побывать внутри особняка прежде, но участникам фестиваля удастся это сделать.
ККТ «Космос» (Дзержинского, 2)
Трехзальный кинотеатр, одна из крупнейших концертных площадок города города. Открыт в 1967 году. Сегодня здесь регулярно проводятся международные форумы, региональные съезды, кинопремьер, всероссийские конкурсы кино и концерты звезд.
«Синара Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4)
Культурно-выставочный комплекс находится в бывшем госпитале Верх-Исетского завода. Внутри есть мультифункциональное пространство, которое способно трансформироваться под масштабные или камерные мероприятия, а также одно из крупнейших выставочных пространств Урала с современным искусством.
Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Одна из популярных площадок города как для местных жителей, так и для гостей. В центре располагаются Музей Бориса Ельцина, посвященный событиям 1990-х и институту президентства в России, арт-галерея, образовательный центр с лекциями, мастер-классами и конференциями, кинозал, детский центр «18–», инклюзивные кружки для подростков и взрослых. На территории вокруг Ельцин Центра летом можно посетить песочницу и сад трав.
Хлебозавод №6 (8-е Марта, 203)
Здание бывшего хлебокомбината «Всеслав» находилось в запустении с 2008 до 2022 года, пока предприниматель Андрей Лодкин и компания «Фудфейс.ру» не арендовали и не восстановили его. Так появился производственно-креативный кластер «Хлебозавод №6». Организация фокусируется на поддержке проектов в сфере культуры, креативных индустрий и туризма, проводит экскурсии, мероприятия и мастер-классы.
«Центр города» (Ленина, 50)
В течение многих лет здание функционировало в качестве торгово-делового комплекса «Сити-Центр». В 2023 году в его помещения переехали коллективы Фонда городских инициатив, проекта «Дизайн-код Екатеринбурга», арт-пространства «Маркет Арка», Музея советского детства, а также ряд других организаций. Здесь же начал работу уральский филиал Пушкинского музея. В настоящее время проводится преобразование здания в центр общественной жизни, в котором разместятся деловой, культурный и общественный кластеры.
