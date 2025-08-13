«Это нечто, я такого еще не видел»: экс-чемпион UFC Петр Ян — о новом квартале в Екатеринбурге. Видео

Экс-чемпион UFC Петр Ян расхвалил квартал «Архангел Михаил» в Екатеринбурге
Петр Ян (слева) провел экскурсию по новому спортивному кварталу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершается строительство уникального спортивного квартала «Архангел Михаил» — масштабного проекта, который обещает стать новой точкой притяжения как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного образа жизни. Глава RCC Николай Клименко и экс-чемпион UFC Петр Ян показали съемочной группе шоу «По фактам» новый квартал.

Уже сейчас здесь можно увидеть корты для падела, велодорожки, благоустроенную территорию с прудом и песчаным пляжем и стильный ресторан паназиатской кухни, где готовят изысканные блюда из мяса вагю, пекинскую утку и другие деликатесы. Но главное — это грандиозный спортивный комплекс, который еще строится. В здании с впечатляющим барельефом Архангела Михаила разместятся крупнейший в городе фитнес-зал с зоной кроссфита, профессиональная зона единоборств, самый большой в России подземный тир и первый на Урале крытый экстрим-парк.

Проект создан при поддержке промоушена RCC, который готовит чемпионов мирового уровня. Здесь уже тренируется Иван Штырков, а еще Петр Ян, который дал нам эксклюзивное интервью и рассказал об амбициозном проекте.

«Если посмотреть, где я тренировался в начале своей спортивной карьеры, то, конечно, это не сравнится. То, что сегодня есть для подрастающих спортсменов, абсолютно все условия — тренеры, тренажеры, восстановительные процедуры — это очень круто. Остается только пахать, верить в себя», — поделился боец.

В предстоящие выходные, 16-17 августа, пройдет грандиозное открытие квартала с турнирами по кикбоксингу, выступлениями звезд и мастер-классами. Подробно о новом квартале рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.

