Двоих екатеринбуржцев освободили из украинского плена

Освобожденным 40 и 27 лет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Двоих военнослужащих из Екатеринбурга вернули из плена Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Только что 84 военнослужащих возвращены из украинского плена. Среди них двое екатеринбуржцев: 1985 и 1998 года рождения», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Бойцов вернули на родину в рамках обмена военнопленными, который состоялся 14 августа. Взамен российская сторона передала 84 украинских солдат.
