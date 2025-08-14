Гендиректора челябинского фонда капремонта Тихоненко оставили в СИЗО

Суд в Челябинске продлил срок содержания под стражей гендиректора регионального фонда капремонта Виктора Тихоненко до 19 октября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тихоненко обвиняется в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
«С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей обвиняемому до 6 месяцев 30 суток, то есть до 19 октября», — уточнили в прокуратуре. Сам Тихоненко и его адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения: домашний арест, денежный залог или запрет определенных действий. Суд эти ходатайства отклонил.
По версии следствия Тихоненко еще в 2018 году, когда еще работал в фонде начальником отдела, получил не менее 740 тысяч рублей взяток за помощь в заключении контрактов. А в 2024 году, уже будучи директором фонда, он вступил в сговор с одним из подрядчиков. Эту подрядчику были перечислены деньги за ремонт кровли на одном из домов в центре Челябинска, хотя работы не проводились.
Сотрудники ФСБ задержали Тихоненко 20 марта. Официально он остается руководителем фонда, хотя от работы отстранен. По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Илья Бархатов и Андрей Шадрин. Оба они задержаны и находятся в СИЗО.
