В Свердловскую область пришли заморозки и антициклон

В Свердловскую область пришли заморозки с температурой ниже нуля и антициклон, движущийся со стороны Приуралья, который будет определять погоду. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«На 1 сентября регион расположится в арктической воздушной массе. Выхолаживание под влиянием антициклона обеспечит ночные температуры на уровне, близком к околонулевым значениям. Днем, по мере смещения антициклона на Урал, по северной периферии антициклона в регион начнется поступление более теплой воздушной массы. Основное потепление придется на понедельник. В ночь на 2 сентября вероятность заморозков сохранится только на крайнем юго-западе области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По Свердловской области ожидается переменчивая погода. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. На севере и западе региона прогнозируются заморозки с понижением температуры от -1 до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +15-20 градусов.
В Екатеринбурге 1 сентября ожидается преимущественно малооблачным. Возможно появление тумана или дымки в ночные часы, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 1-6 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, днем ожидается повышение до +18-20 градусов тепла.
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