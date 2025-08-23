В Пулково массово задерживаются рейсы

В аэропорту Пулково задержаны 60 рейсов из-за угрозы атаки беспилотников
В Пулково задержано около 60 рейсов
В Пулково задержано около 60 рейсов Фото:

В настоящее время в аэропорту Пулково задержано около 60 рейсов, включая вылеты и прилеты. Об этом стало известно из данных онлайн-табло воздушной гавани. Сообщается, что 29 рейсов отложены по направлению вылета, среди них — международные рейсы в Баку, Ереван, Санью и Батуми, а также 30 рейсов ожидают прибытия. Три рейса были полностью отменены.

Уточняется, что ограничения в работе аэропорта введены в связи с угрозой атаки беспилотников. Поступающая информация указывает на повышенные меры безопасности в воздушном пространстве региона.

По данным официальных источников, один беспилотник был уничтожен в Тосненском районе Ленинградской области. Подчеркивается, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. Власти продолжают мониторить ситуацию.

