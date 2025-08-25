Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США заявил о намерениях встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США заявил о намерениях встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

«У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Я с нетерпением жду новой встречи с ним», — приводит слова Трампа «Clash Report». Американский лидер также отметил, что очень хорошо знает Ким Чен Ына.

Ранее Трамп проводил три личные встречи с лидером КНДР в Сингапуре в 2018 году, во Вьетнаме в 2019 году и в демилитаризованной зоне на границе двух Корей в том же году. Переговоры касались ядерной программы Северной Кореи и развития двусторонних отношений.

