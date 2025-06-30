Дорогу в челябинский аэропорт перекроют из-за ремонта

Движение транспорта к аэропорту Челябинска временно ограничат с 2 по 3 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Путь через поселок Аэропорт 2 к авиагавани будет перекрыт ночь на 3 июля
Путь через поселок Аэропорт 2 к авиагавани будет перекрыт ночь на 3 июля Фото:

Движение автотранспорта в сторону аэропорта Челябинск имени И. В. Курчатова со стороны поселка 2-й Аэропорт будет временно ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, сообщил официальный telegram-канал авиагавани.

«На период с 22:00 2 июля до 06:00 3 июля будет закрыто движение транспортных средств через железнодорожный переезд в поселке 2-й Аэропорт. Проезд спецтранспорта в случае необходимости будет возможен по временному настилу», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и поездок в аэропорт. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути движения и выезжать с запасом времени, чтобы избежать задержек и неудобств.

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Движение автотранспорта в сторону аэропорта Челябинск имени И. В. Курчатова со стороны поселка 2-й Аэропорт будет временно ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, сообщил официальный telegram-канал авиагавани. «На период с 22:00 2 июля до 06:00 3 июля будет закрыто движение транспортных средств через железнодорожный переезд в поселке 2-й Аэропорт. Проезд спецтранспорта в случае необходимости будет возможен по временному настилу», — говорится в сообщении. Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и поездок в аэропорт. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути движения и выезжать с запасом времени, чтобы избежать задержек и неудобств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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