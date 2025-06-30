Дорогу в челябинский аэропорт перекроют из-за ремонта

Движение автотранспорта в сторону аэропорта Челябинск имени И. В. Курчатова со стороны поселка 2-й Аэропорт будет временно ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, сообщил официальный telegram-канал авиагавани.
«На период с 22:00 2 июля до 06:00 3 июля будет закрыто движение транспортных средств через железнодорожный переезд в поселке 2-й Аэропорт. Проезд спецтранспорта в случае необходимости будет возможен по временному настилу», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и поездок в аэропорт. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути движения и выезжать с запасом времени, чтобы избежать задержек и неудобств.
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