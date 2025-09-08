Baza: задержанный в Афганистане россиянин возвращается в Россию

Российский ученый-этнограф Святослав Каверин, задержанный в июле в Афганистане, возвращается в Россию. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на источники. По их данным, Каверин уже находится на борту самолета и направляется домой.
«Ученый Святослав Каверин, задержанный в Афганистане, прямо сейчас летит в Россию», — пишет telegram-канал Baza. Он ссылается на двух источников, знакомых с ситуацией.
Святослава Каверина задержали 19 июля в городе Кундуз. Причиной задержания стало недовольство талибов тем, с кем ученый общался во время своих поездок по стране. По данным Baza, этнографа держали в изоляторе для иностранцев в Кабуле.
В начале сентября Baza сообщил, что семья задержанного Каверина не располагает информацией о его местонахождении. В Министерство иностранных дел России были направлены обращения с просьбой выяснить, где находится ученый, принять меры по обеспечению защиты его прав, а также предоставить необходимую консульскую помощь.
