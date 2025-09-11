В Челябинске в День города 13 сентября будут изменены маршруты общественного транспорта. Это связано с перекрытием ряда центральных улиц из-за проведения праздничных мероприятий.
«Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев изменятся 13 сентября в Челябинске. На время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
В период с 7:00 до 18:00 движение трамвая № 5 будет осуществляться по измененному маршруту: ЧЭМК — улица Труда — улица Цвиллинга — Автовокзал, с объездом участка на улице Карла Маркса между улицами Цвиллинга и Свободы.
С 15:30 до 23:00 для движения транспорта будут закрыты следующие участки:
— улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова;
— улица Каслинская от улицы 8 Марта до Братьев Кашириных;
— улица Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта.
Движение автобусов будет организовано по следующим направлениям:
№ 8: маршрут пролегает от Мамина по проспекту Победы, улице Краснознаменной, Братьев Кашириных и Академика Королева;
№ 22а: от ЧКПЗ по улице Свободы, проспекту Ленина, улице Энгельса, улице Труда, Северо-Крымской, Братьев Кашириных до Александра Шмакова;
№ 71: ЧМК — проспект Победы — Краснознаменная — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.
В промежуток между 20:00 и 23:00 ограничения будут действовать на следующих улицах:
— Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;
— Свердловский проспект между проспектом Победы и проспектом Ленина;
— Каслинская от проспекта Победы до улицы 8 Марта;
— Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
— улица Труда от Энгельса до Свободы;
— Карла Маркса и Коммуны от улицы Красной до Свободы;
— Цвиллинга и Советская от проспекта Ленина до Труда.
Автобусные маршруты в этот период:
№ 15: ЧМК — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина;
№ 18: Завод ЛД — улица Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк;
№ 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — проспект Победы — Российская — проспект Ленина — Свердловский проспект — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;
№ 58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект — Доватора — Чистопольская.
Рейсы маршрута КМ с отправлением от Областной больницы в 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, а также от Теплотехнического института в 19:35, 19:55, 20:15, 20:35 отменяются. Последний рейс до Областной больницы будет выполнен после возобновления движения.
Движение троллейбусов организовано по следующим направлениям:
№ 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ЧМК;
№ 12 (альтернативный): АМЗ — Воровского — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.
Трамвайное сообщение с 18:45 до 23:00 будет организовано по следующим маршрутам:
№ 3: ЧМК — Российская — Депо №1 — Горького — ЧМК (одностороннее движение);
№ 5 и № 7: ЧЭМК — Горького — Депо №1 — Российская — ЧГРЭС (двустороннее движение);
№ 16: Чичерина — Горького — Депо №1 — Российская — Чичерина (одностороннее движение).
