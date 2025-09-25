Порядка 150 екатеринбуржцев больше суток не могут вылететь в Турцию

Около 150 пассажиров не могут улететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция). Их рейс перенесли уже несколько раз, в общей сложности на 25 часов. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

Изначально рейс ZF-837 должен был отправиться 25 сентября в 01:25. Его перенесли до 17:55, а затем до 26 сентября 02:45. Сегодня днем в пресс-службе авиакомпании Azur Air объясняли задержку вылета «использованием резервного самолета».

По данным транспортной прокуратуры, людей разместили в гостиницах «Лайнер» и «Азимут». Правоохранители продолжают держать ситуацию на контроле.

