Порядка 150 екатеринбуржцев больше суток не могут вылететь в Турцию

Около 150 пассажиров не могут улететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция). Их рейс перенесли уже несколько раз, в общей сложности на 25 часов. Это следует из онлайн-табло авиагавани.
Изначально рейс ZF-837 должен был отправиться 25 сентября в 01:25. Его перенесли до 17:55, а затем до 26 сентября 02:45. Сегодня днем в пресс-службе авиакомпании Azur Air объясняли задержку вылета «использованием резервного самолета».
По данным транспортной прокуратуры, людей разместили в гостиницах «Лайнер» и «Азимут». Правоохранители продолжают держать ситуацию на контроле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!