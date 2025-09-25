В Екатеринбурге у красной дорожки собралась толпа: кого все ждут. Видео

В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Торжественное открытие фестиваля проходит в ККТ «Космос» (архивное фото)
В Екатеринбурге стартовала церемония открытия международного кинофестиваля «Одна шестая». Специально к торжественному мероприятию в ККТ «Космос» расстелили красную ковровую дорожку, по которой прошлись звезды кино. 

Открытие фестиваля вызвало большой интерес у екатеринбуржцев: люди столпились в холле «Космоса», чтобы сфотографировать знаменитостей, а если повезет, то и заполучить селфи со звездой. По красной дорожке прошлись актеры Владислав Ценев («Медиатор», «Жить жизнь», «Красная поляна»), Чингиз Гараев («Слово пацана» и «Хирург»), Иван Трушин («Этерна»), Даниэль Вегас («Твое сердце будет разбито»), а также актрисы Карина Александрова («Аутсорс»).

Кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 30 сентября. Представители киноиндустрии поучаствуют в деловой программе, а все жители города смогут посмотреть фильмы молодых режиссеров бесплатно. Как это сделать — подробнее в афише URA.RU

