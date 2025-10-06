Советника бывшего свердловского вице-губернатора арестовали за хулиганство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд прошел в конце сентября
Суд прошел в конце сентября Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на десять суток советника бывшего «политического» вице-губернатора Олега Чемезова — Дениса Лякишева. Поводом для задержания стало мелкое хулиганство. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«30 сентября Ленинский райсуд признал Лякишева виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста на десять суток. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу», — рассказали в суде.

Там же раскрыли обстоятельства задержания Лякишева. 29 сентября в 20 часов возле входа на станцию метро «Площадь 1905 года» Лякишев «громко выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, на замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу», отметили в инстанции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на десять суток советника бывшего «политического» вице-губернатора Олега Чемезова — Дениса Лякишева. Поводом для задержания стало мелкое хулиганство. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. «30 сентября Ленинский райсуд признал Лякишева виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста на десять суток. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу», — рассказали в суде. Там же раскрыли обстоятельства задержания Лякишева. 29 сентября в 20 часов возле входа на станцию метро «Площадь 1905 года» Лякишев «громко выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, на замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу», отметили в инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...