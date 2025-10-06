Советника бывшего свердловского вице-губернатора арестовали за хулиганство

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на десять суток советника бывшего «политического» вице-губернатора Олега Чемезова — Дениса Лякишева. Поводом для задержания стало мелкое хулиганство. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«30 сентября Ленинский райсуд признал Лякишева виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста на десять суток. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу», — рассказали в суде.
Там же раскрыли обстоятельства задержания Лякишева. 29 сентября в 20 часов возле входа на станцию метро «Площадь 1905 года» Лякишев «громко выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, на замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу», отметили в инстанции.
