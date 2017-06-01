Московская компания кинула уральский бизнес на полмиллиарда

21:53 01 июня 2017 0

Екатеринбург стал только начальной точкой всероссийской акции протестов против РИНКО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские дольщики выбрали Екатеринбург для начала масштабной всероссийской акции. В уральской столице прошел протест против федеральной компании, которую подозревают в попытке «кинуть» весь строительный рынок на полмиллиарда рублей. О том, как на локальной «сходке» свердловчане подняли проблему федерального масштаба — в материале «URA.RU».

Прямо под окнами свердловских чиновников 31 мая в Екатеринбурге прошла акция протеста. Около двадцати дольщиков вышли на Октябрьскую площадь из-за опасений быть обманутыми. Активисты потребовали от уральских «Атомстройкомплекса», «Активстройсервиса», «Среднеуральской строительной компании» отказаться от услуг «Региональной страховой компании» (РИНКО) и «Проминстраха», которые обеспечивают риски застройщиков.

Протесты у театра Драмы Фото: URA.RU

РИНКО и «Проминстрах» — одни из 17 российских компаний, которые Центральный банк РФ допустил к работе со страхованием гражданской ответственности застройщика. На строительном рынке это одна из важнейших функций — если в процессе возведения дома застройщик каким-то образом допускает нарушения, страховщик выплачивает дольщикам компенсацию.

Однако участники долевого строительства заподозрили компании в масштабном обмане. На акции протеста в Екатеринбурге активисты заявили, что под названием «Проминстрах» действует сама РИНКО, которая якобы не в состоянии отвечать по своим обязательствам.

Из открытых источников известно, что в 2016 году Центральный банк России вынес РИНКО предписания об устранении нарушений. В Сеть попали копии докладной записки межрегиональной инспекции Банка России по проверке организации. «Проверка выявила многочисленные нарушения, в т. ч. отсутствие у страховщика диверсификации перестраховочного риска, просроченную оплату по ряду страховых полисов, нестыковки в договорах страхования, свидетельствующие о фиктивном характере последних», — сообщил портал «Регионы.Online», получивший документы.

Протестующие дольщики Фото: ura.ru

В апреле РИНКО на собственном сайте опубликовало информацию о передаче страхового портфеля ООО «Проминстрах». Дольщики этому не обрадовались. Местный координатор движения дольщиков России Ирина Скачкова во время акции в Екатеринбурге заявила, что под двумя разными названиями компаний якобы скрываются одни и те же лица.

«Сегодня есть реальная проблема, что все, кто страховался в компании РИНКО — могут не получить компенсацию. Дело в том, что к нам попали документы, где описывается проверка этой компании Центробанком. Там четко написано, что обязательства страховой компании не подкреплены реальными деньгами! Согласно этим документам, РИНКО имеет резерв всего около 180 миллионов рублей, тогда как обязательства взяла на сумму более 560 миллионов!», — поддержал ведущую другой выступающий.

«В последнее время граждане России начали сталкиваться с разными проблемами. Например, у нас в городе есть недобросовестные строительные компании, у которых метраж жилья по факту отличается от того, что указан в договоре. Вспомним и компанию „АктивСтройСервис“, которая в доме на улице Восточная, 11, лоджию заложила кирпичом, оставив человека без панорамного вида. Но проблема заключается в том, что граждане, пострадавшие от этих компаний, сегодня не могут получить свою страховку! Все, кто оформлял страховку в компании РИНКО, переименованную недавно в „Проминстрах“, сейчас рискуют оказаться ни с чем!», — заявила на публику ведущая.

Люди недовольны Фото: ura.ru

В толпе выступающих подбадривали одобрительными выкриками и демонстрировали различные плакаты. Среди них были баннеры с такими лозунгами: «„Проминстрах“ — новое название, старые долги! РИНКО — верните то, что должны!», «РИНКО! Вам не спрятаться за новым названием! Не дурите людей своим „Проминстрахом“!», «„Атомстройкомплекс“, поменяй страховика!», «„Проминстрах“: застрахуй братуху, застрахуй?! Уй, уй, уй…», «Нет мошенничеству на страховых вкладах!».

Тем временем к публике вышел другой выступающий и рассказал, как спасти себя в случае, если страховщик ведет себя недобросовестно.

«Первое: срочно пойти к застройщикам и получить ваши экземпляры полиса страхования на ваши персональные договоры долевого участия! С подтверждением их оплаты застройщиком! Второе: требовать от застройщика выдать новый полис от страховой компании с подтвержденным рейтингом надежности! А то действительно есть риск, что никто никакой компенсации не получит!», — заявил активист.

Он также предложил участникам объединиться в «какой-нибудь комитет» или обратиться к власти за помощью: «Потому что если будем молчать — нас всех разденут».

Ирина Скачкова заметила, что Екатеринбург стал только начальной точкой всероссийской акции протестов против РИНКО. Она заявила, что в скором времени аналогичные мероприятия пройдут в других городах России. «Я очень надеюсь, что на данную проблему обратят внимание не только пострадавшие, но и средства массовой информации, а также органы государственной власти. Надеюсь, что наша борьба не будет напрасной!», — добавила Скачкова.

При этом проследить связь между компаниями через доступные источники не удалось. Сервис «Контур. Фокус» показывает, что у РИНКО и «Проминстраха» разные учредители, без аффилированности. Оперативно получить комментарий в РИНКО не удалось, здесь пообещали ответить позднее. В «Проминстрахе» также попросили дать паузу для ответа. Агентство также ждет ответов от «Атомстройкомплекса» и «Активстройсервиса». В «ССТ» не ответили на телефонный звонок.