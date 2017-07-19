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Главные новости Свердловской области
10:35  19 июля 2017 2

Что известно о врио главы свердловского СК Алексее Невгаде

Хранит в гараже «Оку», любит детей, но был упрекаем в конфликте интересов
Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.Ru»
Алексей Невгад назначен врио руководителя свердловского СКР с 12 июля.Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

С момента громкого отстранения от должностных обязанностей руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Валерия Задорина прошла неделя. С тех пор временно исполняющим обязанности руководителя ведомства является Алексей Невгад. Что известно о новом главе среднеуральского Следственного комитета, пусть и временном, в материале «URA.RU».

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Алексей Невгад стал врио руководителя свердловского СКР после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от выполнения служебных обязанностей Валерия Задорина. Официально — на время проведения проверки о работе подчиненных последнего по уголовному делу о невыплатах зарплат рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Следователи рассказали «URA.RU», что после того как Задорин отошел от дел, он попал в больницу. Правда, агентству не удалось выяснить, чем была вызвана госпитализация: обострением заболевания, либо временно отстраненный от дел решил воспользоваться неожиданным отпуском и проверить здоровье.

О пришедшем ему на смену Алексее Невгаде известно, что он является коренным уральцем, получившим высшее образование в УрГЮА.

Трудится Невгад — с 1996 года. Начав с должности следователя в Ленинской прокуратуре Екатеринбурга, к 2013 году дорос до заместителя руководителя свердловского СКР.

Одним из самых громких дел, в расследовании которых принял участие Алексей Невгад, стало дело Ирины Гайдамачук, более известной как «красноуфимская маньячка». На ее счету только официально — 17 убитых пенсионерок.
Фото: из оперативных материалов следствия

К этому моменту, согласно налоговой отчетности, замначальника свердловского СК владеет квартирой (60 кв. м) и гаражом, в котором хранятся «Ока» и «Шкода Фабиа». При этом у его супруги и двух детей в долевой собственности находится другая квартира (54,1 кв. м).

Уже в 2016 году собственность семьи Невгада увеличилась. «Фабиа» («Ока» так и осталась) сменилась на «Тойота Камри», а у супруги и уже трех детей появились еще две квартиры (52,3 и 37,7 кв. м). При этом доходы семьи не отличаются от показателей, которые демонстрируют другие заместители руководителя свердловского СКР (2 905 928 у Невгада и 602 434 у его супруги).

Примечательно, что в среде силовиков об Алексее Невгаде рассказывают именно в связке с его супругой, имя которой и место работы мы не будем разглашать. В 2008 году она оказалась судьей по делу высокопоставленного сотрудника ГИБДД, уличенного в получении вознаграждения за сдачу экзаменов на водительские права. Расследование по этому уголовному делу курировал Алексей Невгад. И после того как обвиняемый был признан виновным и приговорен, уже судейское сообщество возмутилось и поддержало негодование адвокатов об имеющемся нарушении конфликта интересов судьи и следователя.

По негласному правилу, при наличии фактов подобных семейных уз, один из супругов должен завершить карьеру. В данном случае женщина продолжила трудиться уже в мировом суде. Однако в 2012 году она получила неожиданное продвижение по карьерной лестнице, заняв должность судьи в апелляционной инстанции.

«С одной стороны, она работает в апелляции и, по сути, мало влияет на приговор, а с другой — определенное мнение о работе ведомства, которое на сегодня возглавляет ее супруг, все равно вносит», — считает один из екатеринбургских адвокатов.

С 19 июля Алексей Невгад начинает объезжать регион для приема граждан в качестве временно исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР. Первым в списке значится Сысерть. Кстати, одним из пунктов, который изучает московская комиссия, прибывшая для проверки деятельности Валерия Задорина, является работа с обращениями граждан.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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