«Эта волшебная, „знаменская“ травка. От нас все уезжают волшебниками»

12:31 06 августа 2017 0

Евгения Куйвашева приглашал на "Знаменку" каждый второй ее участник. На выставке «Иннопром» ему передали обращение от 1500 «отрядников» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главное мероприятие молодежной политики Среднего Урала — фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка» — 5 августа стал еще и главной площадкой для встречи врио губернатора Евгения Куйвашева с той самой молодежью, которую с марта 2017-го каждый политик пытается понять и приручить.

Фестиваль 40 лет проходит в первый августовский уик-енд на «Поляне» под Сухим Логом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фестиваль традиционно проходит в первый августовский уик-енд на «Поляне» под Сухим Логом — так студенты окрестили живописный пустырь, с трех сторон окруженный лесом. Четвертая выходит на реку Пышму и огромную скалу «Дивья гора». На воде каждый год сооружают сцену, на которой в течение трех дней проходит конкурс песен, а вся площадь вокруг превращается в муравейник с кострами и гитарами. Аполитичный на первый взгляд фестиваль на деле таковым не является: его инициатором в 1977 году стал бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович в составе стройотряда «Спарта», а львиная доля финансирования ежегодно выделяется из бюджета (1,3 млн рублей в 2017 году). Без Липовича не обошлись и в юбилейный год.

Он прибыл в составе делегации чиновников, возглавляемых Евгением Куйвашевым. О приезде ВИПов знал почти каждый студент. Корреспонденту «URA.RU» активисты отвечали кратко: «Впереди выборы, все логично». Как оказалось, главу региона на фестиваль позвал каждый второй на «Поляне» (по данным полиции, одновременно на «Знаменке» находились 3-4 тысячи человек). Врио губернатора получил приглашение на выставке «Иннопром», где ему передали обращение от 1500 «отрядников». Подписи студентов задолго до дня «Х» собирала директор ГУБ СО «Дом молодежи» Лейла Расулова.

Она же вечером 5 августа провела для него экскурсию по территории фестиваля. Евгения Куйвашева приветствовал каждый встречный, пока тот молчаливо улыбался и кивал. Вместе с ним и Липовичем «Знаменку» внезапно посетили министр строительства Михаил Волков, глава департамента молодежной политики Ольга Глацких, депутаты заксобрания региона Виктор Шептий, Елена Чечунова, Владимир Власов и Михаил Зубарев.

В финале прогулки Лейла Расулова не смогла не заявить о поддержке кандидата на выборах: «Вы же фактически уже губернатор! Так что попейте чайку, спойте нам душевные песни».

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович (в центре) оказался в неожиданном для многих амплуа — оказывается, это он основал «Знаменку» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четкого ответа от политика не последовало, и это неудивительно — провокационность предложения очевидна. В «нулевые» губернатор Эдуард Россель уже выступил на главной сцене: на гармошке он сыграл известную мелодию, был не понят и крикнул: «Темнота, „Мурку“ не знаете». Это был подарок для оппонентов на губернаторских выборах 2003-го: Росселя обвинили в связях с криминалом и развращении молодежи.

Официальная часть второго дня «Знаменки-2017» началась с речи Расуловой и гимна фестиваля в ее исполнении, под который неторопливо принялись танцевать Куйвашев и Липович в парах с заслуженными «отрядницами». Вероятно, это зрелище оказалось в Instagram каждого из присутствующих: студенты все как один достали смартфоны.

Спустя несколько минут врио губернатора удивил их снова. Сперва он со сцены назвал фестиваль «праздником новой субкультуры». Затем Лейла Расулова сделала Евгения Куйвашева «полноправным участником движения», вручив «целинку» — куртку, которая является опознавательным знаком и гордостью каждого «отрядника».

Куйвашев на «Знаменке» впервые, но его уже назвали «частью движения» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следить за главной частью фестиваля — конкурсом песни — делегация не стала и сразу покинула сцену, уединившись с лидерами движения в лагере одного из отрядов. Здесь врио губернатора немедленно перешел к делу. «Мы имеем гораздо больше шансов победить в этом году, чем в 2012. Выставка „ЭКСПО“ идет шесть месяцев, за это время город должны посетить 35 млн человек. Их надо где-то разместить. Мы нашли понимание с инвесторами, будет государственно-частное партнерство, необходимо будет построить более 1 млн квадратных метров жилья. Это будет в том числе арендное жилье, апартаменты для гостей. Без стройотрядов не осилить», — подчеркнул Куйвашев.

Последовал логичный вопрос: чем тогда заниматься педагогическим отрядам, отрядам ж/д проводников и всем остальным? Решили, что пропагандой. «Проведением уроков ЭКСПО, не знаю, юнЭКСПО, что угодно», — улыбнувшись, сказал врио губернатора. «А проводники пускай пассажирам рассказывают! — перебил его „звездный“ активист, участник шоу „Уральские пельмени“ Максим Ярица. — Лейла, а „ЭКСПО-Знаменку“ провести?» Четких предложений выработать не успели, зато Расулова рассказала главе региона о священной для молодежи траве на «Поляне»: «Эта трава волшебная, „знаменская“ травка. От нас все уезжают волшебниками».

Из свердловских стройотрядов вышло много влиятельных и известных уральцев. На фото — актер «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После часа обсуждения випы взяли с молодежи обещание помочь с пиаром выставки, гарантировали новые рабочие места, а на прощание разрешили сфотографироваться. «Губернатор вписывается в общую программу, гуляет по лагерю. Мы не делаем ничего ни под кого, у нас фестиваль для молодежи. Люди приезжают, они друг друга ожидают увидеть в первую очередь. Они друзья», — пояснила «URA.RU» Лейла Расулова. Ее поддержала глава департамента молодежной политики Ольга Глацких, известная своей стратегией избавить молодежную политику от «ветеранов»: «Прекрасное мероприятие. Мы будем его поддерживать, заниматься земельным вопросом с Сухим Логом, вкладывать и бюджетные средства на организацию. Я думаю, мы будем исполнителями по поручению врио губернатора [создать инфраструктуру для студотрядов]».

Единственным, кто выразил опасения по поводу настоящего легендарной «Знаменки», стал ее основатель Евгений Липович. «Я бывал здесь достаточно часто, и мне каждый год нравится. Становится ли она хуже? Нет. Может быть, нам не нравятся новые песни, которые поет молодежь. Мы стареем, поэтому иногда капризничаем. Что-то тут не так, что-то там, молодежь не та, еще что-то. Это возраст! А так все замечательно», — рассказал он «URA.RU» и пожал на прощание руку Евгению Куйвашеву.

«Спасибо за то, что 40 лет назад сделал, — обратился врио губернатора к Липовичу, которому час назад вручил за эту инициативу знак отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ III степени. — Я уже пообещал, что приеду [в следующем году]. Почти пообещал, что с ночевкой».