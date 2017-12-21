11:07 21 декабря 2017 0

До нового года еще десять дней, а власть уже во всю отмечает праздник Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские власти перешли в предновогодний режим работы. Сегодня, 21 декабря, за десять дней до Нового года, в главных офисах региона начинается пора корпоративов. Кто выступит на новогодней вечеринке областного правительства, зачем гордума Екатеринбурга арендует под застолье целый музей, кого из политической элиты лишили праздника на рабочем месте и где корпоратив может закончиться дракой — в предновогоднем материале «URA.RU».

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина запретила депутатам праздновать на рабочем месте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Больше остальных новогодним настроением успели проникнуться депутаты свердловского Заксобрания. Во вторник, 19 декабря, парламентарии провели последнее в этом году заседание и по факту ушли на каникулы. «На самом деле у нас рабочие дни до 29 декабря включительно, однако ни заседаний фракций, ни комитетов уже не будет, поэтому все вольны заниматься своими делами. Кто в округа поедет, а кто за границу чемоданы пакует», — рассказывает знакомый депутат-единоросс.

Как признаются парламентарии, праздничное настроение им немного омрачило лишь распоряжение спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, которая на этот раз отвергла предложение провести корпоратив.

«Председатель решил ограничиться лишь новогодним совещанием 21 декабря, которое посетит губернатор. Это ежегодная практика: Евгений Владимирович приедет, поздравит — и разошлись. Ни тебе застолья, ни шампанского», — говорит расстроенный собеседник агентства.

Год от года подарочный набор от губернатора не меняется Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловское правительство решило не брать пример с соседей. Утром в четверг, 21 декабря, министры соберутся на заседание, а вечером в расширенном составе (вместе с рядовыми сотрудниками кабмина) будут провожать рабочий год в столовой «Белого дома». «Мы всегда по-скромному отмечаем. Будет небольшой концерт: пригласили артистов Театра эстрады. Александр Новиков [худрук театра] в этом смысле никогда не отказывает. Губернатор придет, скажет пару слов. Сотрудники областной администрации подтянутся. Сильно разгуляться не получится: пятница — рабочий день», — сообщил «URA.RU» источник в региональном кабмине. Он также уточнил, что на каникулы «Белый дом» в соответствии с постановлением правительства РФ официально уйдет 29 декабря.

«Никаких поблажек на следующей неделе сотрудникам не будет. С утра до вечера — все на рабочих местах. У нас до сих пор даже нет стопроцентной гарантии, что губернатор не решит 28 декабря провести очередное заседание», — говорит один из министров.

Депутаты гордумы Екатеринбурга отпразднуют свой корпоратив в музее Фото: Дарья Попова © URA.RU

Сотрудники полпредства УрФО так же, как и свердловские парламентарии, огорчены отсутствием корпоративного мероприятия. «Игорь Рюрикович всю следующую неделю проведет в предновогодних разъездах по федеральному округу, без него, естественно, ничего грандиозного не планируется. В последний рабочий день, 29 декабря, каждый в своем отделе выпьет с коллегами по бокалу шампусика — и домой, к семьям», — поделился один из сотрудников полпредства.

Депутаты гордумы Екатеринбурга вместе с сотрудниками мэрии решили проводить уходящий год с помпой. По информации «URA.RU» для этого они арендовали на 26 декабря (последний рабочий день) музей истории Екатеринбурга.

«В ноябре там проводили праздничный фуршет в честь 230-летия думы. Все были в восторге. Решили повторить. Скидываемся, как и в прошлом году, по три тысячи рублей», — сообщил нашему агентству один из депутатов.

Он также уточнил, что корпоративные мероприятия в городской ратуше никто не игнорирует. «Это у нас на работе могут быть разногласия, а за столом все друг друга уважают и любят», — говорит собеседник агентства.

В отдельных свердловских муниципалитетах перед праздником царит не такая дружественная атмосфера. К примеру, в Среднеуральске, где почти весь текущий год шло непримиримое противостояние отдельных депутатов и городской мэрии, корпоратив, как предполагают источники нашего агентства, может закончиться дракой.

Свердловским министрам предложили отметить Новый год в столовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Руководство администрации и гордумы решило провести совместное мероприятие. Не знаю, кому эта идея пришла в голову, но пять-семь депутатов точно не пойдут. Иначе застолье может просто обернуться мордобоем. Например, руководитель фракции „Единой России“ Василий Борисенков, думаю, был бы рад съездить по лицу председателю думы Андрею Касьяненко, который самовольно принимает решения за весь депутатский корпус», — объясняет знакомый депутат.

В Богдановиче сотрудники администрации не стали приглашать на корпоратив собственного начальника — действующего главу города Владимира Москвина. Дело в том, что руководить муниципалитетом ему осталось недолго. На прошлой неделе его лишили возможности переизбраться на новый срок, а на следующей неделе дума выберет нового мэра. «Москвин сам виноват. Слишком много ненужных интриг плел в последнее время. Честно говоря, от него все устали», — рассказал «URA.RU» источник в администрации города. Связаться с мэром Богдановича нашему агентству не удалось, он не ответил на звонок.

Сергей Носов не сторонник отмечать Новый год в компании коллег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В администрации Белоярского городского округа «URA.RU» признались, что 28 декабря намерены провожать не только старый год, но и эпоху старого мэра — скандального Павла Юдина. «По этому случаю даже решили собраться не в столовой администрации, а в загородном клубе. Название не буду говорить, чтобы народ не сбежался смотреть, как празднует мэрия. Скидывались сами по 1700 рублей. Из бюджета не копейки!» — заявил источник в мэрии.

Администрация Нижнего Тагила традиционно не планирует никаких празднований. По словам источников агентства, мэр Сергей Носов не сторонник коллективных посиделок. А вот дума, которая избралась в сентябре этого года, намерена провести свой первый совместный корпоратив. «Уже арендовали ресторанчик на 26 декабря недалеко от думы», — рассказал знакомый депутат.