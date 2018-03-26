«После этого получить визу США или шенген станет максимально сложно»

21:36 26 марта 2018 0

США вышлют 60 российских дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высылка российских дипломатов из США может привести к разрыву дипломатических отношений между странами. 26 марта американцы заявили, что вышлют 60 российских дипломатов в знак поддержки Великобритании. По заявлению администрации Трампа, в Вашингтоне уверены, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери замешана российская сторона. При этом под раздачу попали даже сотрудники ООН: американцы вышлют 12 членов российской миссии несмотря на то, что ООН находится вне юрисдикции Вашингтона.

22 марта из-за дела Скрипаля своего посла отозвал Евросоюз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До этого четырех российских дипломатов также выслали Франция, Германия, Польша, Украина и Канада. Кроме них, к кампании подключились еще двенадцать европейских стран: все они выслали по два-три российских дипломатических сотрудника.

Ничего подобного в новейшей истории дипломатической практики еще не было, замечает главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. «Впервые на моей памяти высылают дипломатических сотрудников за события, произошедшие в другой стране», — сообщил американист «URA.RU».

По его словам, эта мера наглядно показывает, что США в принципе больше не заинтересованы в дипломатических отношениях с Россией. «Главная функция диппредставительств — быть в обществе, находиться на виду, наводить контакты. В текущей ситуации, все это теряет свой смысл, и становится абсолютно не важно, сколько именно сотрудников высылают американцы», — говорит Васильев. Он не исключает, что Россия отзовет своего посла в самое ближайшее время.

Для рядовых россиян эта ситуация обернется проблемами в получении виз, полагают эксперты.

«Система выдачи виз для наших граждан значительно ужесточится. Сама процедура будет в большей степени напоминать допрос», — рассказал «URA.RU» член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

Он не исключил, что в ближайшее время Москва может разорвать дипломатические отношения с США и рядом стран ЕС, что будет означать максимальное осложнение выдачи виз для всех сторон конфликта. «Следующий этап этого противостояния — торговая война», — прогнозирует эксперт.

Эксперты заявляют, что решение Вашингтона выслать членов российской миссии ООН идет вразрез с международными нормами Фото: Pixabay

Отдельно эксперты отметили высылку из Нью-Йорка сотрудников российской миссии ООН. «Американцы переходят к новой тактике отношений с Россией. Эта тактика основана на провокациях. Незаконная высылка сотрудников российской миссии при ООН — одна из таких провокаций. Они это устроили и ждут — как ответит Россия», — рассказал «URA.RU» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Подобные действия со стороны США отразятся на работе ООН, ведь высланные россияне работают в комитетах международной организации и даже занимают там значимые должности, говорит директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. «Я думаю, Россия попытается заменить высланных сотрудниками другими людьми. Но если Америка откажется выдать им визы, то может разразиться международный скандал», — сообщил Рогулев «URA.RU».

В Совете Федерации уже заявили, что на высылку российских дипломатов Москва ответит зеркально. «Конечно, решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова», — заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, последний раз скандал с российской дипломатической службой в США разгорелся в октябре 2017 года. Тогда американцы объявили, что конфискуют здание Генерального консульства России в Сан-Франциско. МИД РФ назвал эти действия захватом и пообещал отстоять свои права в суде.