Тысячи фур застряли на границе России и Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большегрузы из Китая в Россию пристально проверяют пограничники
Большегрузы из Китая в Россию пристально проверяют пограничники Фото:

Около 2,5 тысяч грузовых автомобилей скопились на казахстанской стороне границы с Россией. Об этом сообщает генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий.

«2500 грузовых автомобилей в настоящий момент находятся с казахстанской стороны границы с Россией», — сообщил Потоцкий в беседе с «Лента.ру». По его мнению, причиной очередей стало усиление проверки грузов, следующих из Китая в Россию, с целью выявления «серого импорта».

Государственные органы Казахстана приняли дополнительные меры по таможенному досмотру, чтобы пресечь транзит нелегального товара. Таможенные службы республики стали тщательнее сверять документы и проводить досмотр транспортных средств, что увеличило время прохождения границы.

Как считает Потоцкий, ситуация осложнилась на фоне участившихся контактов между президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров американский лидер неоднократно поднимал вопрос о введении дополнительных ограничений против торговых партнеров России. Среди обсуждаемых мер — тарифы на товары, пересекающие границу Казахстана и РФ, с целью усиления давления на официальный Москву в контексте конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 2,5 тысяч грузовых автомобилей скопились на казахстанской стороне границы с Россией. Об этом сообщает генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий. «2500 грузовых автомобилей в настоящий момент находятся с казахстанской стороны границы с Россией», — сообщил Потоцкий в беседе с «Лента.ру». По его мнению, причиной очередей стало усиление проверки грузов, следующих из Китая в Россию, с целью выявления «серого импорта». Государственные органы Казахстана приняли дополнительные меры по таможенному досмотру, чтобы пресечь транзит нелегального товара. Таможенные службы республики стали тщательнее сверять документы и проводить досмотр транспортных средств, что увеличило время прохождения границы. Как считает Потоцкий, ситуация осложнилась на фоне участившихся контактов между президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров американский лидер неоднократно поднимал вопрос о введении дополнительных ограничений против торговых партнеров России. Среди обсуждаемых мер — тарифы на товары, пересекающие границу Казахстана и РФ, с целью усиления давления на официальный Москву в контексте конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...