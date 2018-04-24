«Куйвашев не злой, но память перед выборами у него хорошая»

15:00 24 апреля 2018 0

У каждого из екатеринбургских депутатов есть уникальный бэкграунд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед тем, как согласовать окончательный вариант списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы, губернатор Евгений Куйвашев оценит, как каждый из претендентов проявил себя в период политического противостояния между городскими и областными властями в 2013—2016 годах. Опрошенные «URA.RU» политические эксперты уверены, что относительно некоторых фигур глава региона может принять неожиданное решение.

Как ранее сообщало агентство, свои списки будущих кандидатов подготовило несколько групп влияния. Во многих случаях они сделали ставку на действующих думцев.

Николай Косарев — главное разочарование областных властей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наибольшим политическим разочарованием для областных властей стал экс-ректор УГГУ, сопредседатель свердловского ОНФ Николай Косарев. Он избрался в гордуму в 2013 году при поддержке областных властей и должен был открыть первое заседание муниципального парламента нового созыва. Представители губернаторской команды строили план по его срыву. Выполнение этого плана позволило бы затянуть вступление в должность мэра Евгения Ройзмана и начало конкурса по избранию нового сити-менеджера.

Первые лица региона лично попросили Косарева вместе с другими депутатами не приходить на заседание, чтобы сорвать кворум. Однако экс-ректор не просто явился на него, но и проголосовал за все предложенные городскими властями решения. С тех пор он не выходил из мэрского пула, поддерживая все, в том числе и агрессивные начинания муниципальных чиновников.

По данным источников «URA.RU» в городских структурах власти, Косарев ведет переговоры о переизбрании на очередной срок. Скорее всего, ему будет предложено войти в избирательный список регионального отделения «Российской партии пенсионеров». Но появление бывшего ректора на праймериз «Единой России» и последующее выдвижение от нее также не исключается.

Константин Киселев — самый ветреный депутат действующего думского созыва Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Депутат Константин Киселев поменял за свою депутатскую карьеру политическую ориентацию несколько раз. После избрания осенью в гордуму в 2013 году он позиционировал себя как ближайшего друга и сторонника Евгения Ройзмана. И вместе с мэром больше года поддерживал городскую власть. В частности, в январе 2014 года благодаря ему была принята норма о снижении необходимого для проведения заседаний гордумы кворума. Это лишило вошедших в губернаторскую команду думцев мощного инструмента давления на оппонентов.

Спустя полгода Киселев выступил резко против идеи губернатора о разделении Екатеринбурга на несколько отдельных муниципалитетов и в пику главе региона потребовал вернуть всенародные выборы так называемого сильного мэра, который бы руководил администрацией и отвечал за все городское хозяйство.

В октябре 2015 года Киселев неожиданно перешел в губернаторскую команду и неоднократно поддерживал требования об отставке сити-менеджера Александра Якоба. Летом 2017 года на губернаторских выборах депутат согласился стать спойлером кандидата от «Единой России» Евгения Куйвашева, чтобы не допустить выдвижения на пост главы региона бывшего друга Ройзмана.

Однако весной этого года Киселев снова вливается в мэрскую команду, называя себя сторонником градоначальника и выступая за сохранение занимаемого им поста.

По неофициальным данным, в настоящее время Константин Киселев ведет переговоры о выдвижении кандидатом в депутаты на очередной срок с представителями как мэрии, так и команды губернатора.

Виктор Тестов добивался финансовой независимости Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особую роль в противостоянии «города» и «области» сыграли шесть действующих и бывших депутатов, создавших в октябре 2014 года в гордуме межпартийную группу. Это Виктор Тестов, Дмитрий Сергин, Александр Смолин, Михаил Вечкензин, Вячеслав Вегнер и Сергей Шадрин. Неформальная фракция стала площадкой для резких заявлений в адрес областных властей и поддерживающих их оппонентов. Особенно часто ее члены критиковали финансово-налоговую политику областного правительства в отношении муниципалитета.

Виктор Тестов выступал с инициативами о перераспределении налоговых поступлений в пользу Екатеринбурга и после заключения политического перемирия между «городом» и «областью» весной 2016 года. Александр Смолин допускал экспрессивные высказывания, единожды сравнив в пылу политической дискуссии парламентских оппонентов с глистами. Оба они, по предварительным данным, ведут переговоры о переизбрании от «Единой России». Судившийся с администрацией губернатора по поводу непредоставления информации Вячеслав Вегнер перешел на работу в Заксобрание. Недавно он подал заявление о вступлении в ряды сторонников «Единой России» и может принять участие в праймериз на выборах в Гордуму.

В число наиболее принципиальных защитников городских властей входит председатель думской комиссии по городскому хозяйству Владимир Крицкий. Однако даже в критические моменты он не нарушал политический этикет и не переходил на личности. Состоящая в мэрской группе депутатов Елена Дерягина, напротив, прославилась своей излишней эмоциональностью, из-за которой в конечном итоге испортила отношения как с областной, так и с городской командами. Тем не менее надежды на переизбрание она не оставила.

Александр Найданов судился с областными властями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдельная история противостояния с областными властями и депутата, директора Орджоникидзевской управляющей жилищной компанииАлександра Найданова. В 2015 году он подвал иск к Госжилинспекции (ныне Департамент государственного жилищного и строительного надзора), отказавшей в предоставлении УК лицензии на управление многоквартирными домами. Иск был отклонен.

Остальные депутаты редко проявляли значимую активность и в основном выполняли решения, принятые более влиятельными коллегами либо городскими чиновниками. Отдельные думцы (например, Евгений Боровик) настолько дискредитировали себя свои своими действиями, что вряд ли смогут рассчитывать на поддержку политических центров влияния.

Бывший руководитель аппарата Екатеринбургской гордумы, политтехнолог Георгий Бурмистров считает, что более

значимым станет вопрос о включении в предвыборные списки действующих депутатов, отстаивавших в 2013—2016 годах в гордуме интересы губернатора.

«Это единороссы Александр Косинцев, Игорь Пехотин и Игорь Володин. Последний перешел на работу в Заксобрание. Но он будет выдвигать своих людей для участия в городских выборах. Это также представители „РПП“ Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин, справедливороссы Александр Караваев, Антон Швалев, Илья Лобов и Сергей Ковальковский», — отметил эксперт.

«Как депутаты, работавшие против администрации города, они могут быть в личном черном списке [первого вице-губернатора, бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Владимира] Тунгусова. Если губернатор не поддержит в той или иной мере перечисленных людей, то можно будет сделать вывод, что он полностью отдал полномочия по внутренней политике Владимиру Тунгусову и не желает самостоятельно вмешиваться в эти вопросы.

Его встречи с перечисленными депутатами в 2013—2016 годах перед наиболее критическими моментами в гордуме, на которых губернатор брал на себя определенные обязательства, ушли в историю и вспоминаться не будут», — добавил Бурмистров.

«Куйвашев не злой, но память перед выборами у него хорошая. Он вспомнит заслуги всех и каждого», — шутит другой политический консультант.

Политтехнолог Александр Пирогов, уверен, что губернатор примет во взаимодействии с другими политиками единственно верное решение: «Времена изменились, и вместе с ними изменились политики. Доверительные отношения и преданность, конечно, остались ценными качествами, но

вопрос составления списка кандидатов в депутаты не является односторонним. В этом процессе должны быть учтены мнения всех заинтересованных сторон. Он должен быть взвешенным, включать в себя и «ястребов», и «голубей», представителей мэрии, администрации губернатора и группы бизнесменов,

владеющих значительной частью коммунальных активов в Екатеринбурге».

Директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов при этом полностью исключил вмешательство губернатора в предвыборный процесс: «Органы государственной власти отделены от местного самоуправления и если и могут на него влиять, то только в жестких рамках действующего законодательства.

Тем не менее губернатор внимательно следит за работой каждого из депутатов Екатеринбургской городской думы, извещен об обсуждаемых ими вопросах и принимаемых ими решениях. Это безусловно необходимо в условиях, когда роль и значение Екатеринбурга вышли далеко за рамки областного центра. Также Евгений Владимирович информирован и о подготовке праймериз «Единой России» по подбору кандидатов на предстоящие выборы депутатов гордумы. Администрация будет следить за ходом предварительного голосования, последующей кампанией и будет работать с любой думой, которую выберут избиратели».