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Главные новости Пермского края
11:15  26 апреля 2018 0

Свободная жизнь пермских главврачей закончилась. И им это не нравится

Минздрав края ужесточает систему управления больницами, но это еще не конец истории
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермским главврачам теперь придется самостоятельно решать свои проблемы. А еще искать деньги на выполнение всех поставленных задачФото: depositphotos.com © URA.RU

На фоне разнообразных проектов в медицине Пермского края главные врачи оказались под ударом: требований к ним все больше, а стиль работы министерства здравоохранения становится все жестче. А в минздраве говорят, что настало время учиться работать эффективно. В кулуарах же вспоминают, что однажды конфликт главврачей с чиновниками закончился большим скандалом и вмешательством общественности.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Дмитрий Матвеев проявил себя как весьма продвинутый, но жесткий руководитель
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники агентства в медицинском сообществе рассказали, что в последнее время ответственность главных врачей за все преобразования значительно растет. «Министр Дмитрий Матвеев на совещаниях открыто говорит, что за провалы будут наказывать рублем. Поручений масса, а мотивации никакой нет. Кому-то не страшно — у них зарплаты очень приличные. А многие главврачи и сегодня вовсе не шикуют. Раньше тоже было непросто, но теперь стиль управления становится все жестче», — говорит один из информаторов.

В этом году минздрав уже неоднократно «влезал» и в финансовую деятельность медучреждений. Еще в январе Матвеев разослал главврачам письмо-напоминание о необходимости соблюдать указы президента в части повышения зарплат медиков: врачу нужно платить 59 тысяч, среднему медперсоналу — 29,3 тысячи, а младшему — 27,8 тысячи в месяц.

В марте состоялось большое совещание, по итогам которого главврачи получили сразу ряд поручений. В том числе им поставили задачу к 1 июля ликвидировать всю просроченную кредиторскую задолженность — 178,7 млн рублей по региону (34 медучреждения). Вопрос долгов перед врачами поручено взять под личный контроль.

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Следом главврачи оказались под ударом. В рамках проекта «Новая поликлиника» в ряде медучреждений планируется провести ремонт. Руководителям необходимо заказать дизайн-проекты. Минздрав же рекомендовал (а многие восприняли это как указание) без конкурса заключить договоры с известной компанией «Озон-Групп». Тут же последовала реакция антимонопольной службы, которая выступила с предостережением.

Косвенным подтверждением возросшей ответственности главврачей является тот факт, что на том же мартовском совещании от них потребовали назначить лицо, ответственное за взаимодействие с пресс-службой. Всем направили методички по работе с пресс-сегментом.

Источник агентства, знакомый с настроениями в отрасли, рассказал, что минздрав сегодня берет на себя роль некоего куратора, но при этом все поручения обязательны для исполнения: «Ситуация выглядит так, что министерство больше не намерено „тушить“ конфликтные ситуации, возникающие из-за недоработок конкретного медика. Но при этом оно в значительной степени вторгается в финансовую деятельность медучреждений. А если появляется негативная публикация о какой-нибудь больнице в СМИ или социальных сетях — сразу переполох. Но медики далеки от СМИ, они и так чересчур загружены — никакие методички им не помогут. Сегодняшнее ноу-хау — устные распоряжения министра. Вся ответственность ложится на плечи главных врачей, подписывающих документы. Многие воспринимают эту ситуацию как давление».

Ольга Ковтун Пермь
У Ольги Ковтун отношения с главврачами тоже были весьма сложные
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Впрочем, сам министр Дмитрий Матвеев отмечает, что главврачи отвечают ровно за те показатели, которые предусмотрены их договорами. «Со всеми главными врачами заключены эффективные контракты, поэтому, как и в любых трудовых отношениях, в оценку деятельности руководителей заложены определенные параметры. У главврачей основные — доступность и качество оказания медицинской помощи, а также качество ведения финансово-хозяйственной деятельности во вверенных им учреждениях, в том числе наличие или отсутствие кредиторской задолженности», — говорит глава минздрава.

Относительно работы с пресс-сегментом министр добавил, что сфера здравоохранения волнует общественность, поэтому медучреждения должны быть максимально открытыми и готовыми к диалогу со СМИ.

Явное недопонимание между главными врачами и минздравом уже заканчивалось громким конфликтом — в сентябре 2015 года ведомство не продлило контракты сразу с 30 специалистами (20% от общего числа главврачей в Прикамье). «Чистка» проходила под руководством вице-премьера и главы минздрава Ольги Ковтун — соратницы прежнего губернатора Виктора Басаргина. Однако возмущение общественности привело к тому, что минздраву пришлось назначать главврачей путем открытых конкурсов. В итоге большинство уволенных вновь возглавило медучреждения.

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