Свободная жизнь пермских главврачей закончилась. И им это не нравится

На фоне разнообразных проектов в медицине Пермского края главные врачи оказались под ударом: требований к ним все больше, а стиль работы министерства здравоохранения становится все жестче. А в минздраве говорят, что настало время учиться работать эффективно. В кулуарах же вспоминают, что однажды конфликт главврачей с чиновниками закончился большим скандалом и вмешательством общественности.
Источники агентства в медицинском сообществе рассказали, что в последнее время ответственность главных врачей за все преобразования значительно растет. «Министр Дмитрий Матвеев на совещаниях открыто говорит, что за провалы будут наказывать рублем. Поручений масса, а мотивации никакой нет. Кому-то не страшно — у них зарплаты очень приличные. А многие главврачи и сегодня вовсе не шикуют. Раньше тоже было непросто, но теперь стиль управления становится все жестче», — говорит один из информаторов.
В этом году минздрав уже неоднократно «влезал» и в финансовую деятельность медучреждений. Еще в январе Матвеев разослал главврачам письмо-напоминание о необходимости соблюдать указы президента в части повышения зарплат медиков: врачу нужно платить 59 тысяч, среднему медперсоналу — 29,3 тысячи, а младшему — 27,8 тысячи в месяц.
В марте состоялось большое совещание, по итогам которого главврачи получили сразу ряд поручений. В том числе им поставили задачу к 1 июля ликвидировать всю просроченную кредиторскую задолженность — 178,7 млн рублей по региону (34 медучреждения). Вопрос долгов перед врачами поручено взять под личный контроль.
Следом главврачи оказались под ударом. В рамках проекта «Новая поликлиника» в ряде медучреждений планируется провести ремонт. Руководителям необходимо заказать дизайн-проекты. Минздрав же рекомендовал (а многие восприняли это как указание) без конкурса заключить договоры с известной компанией «Озон-Групп». Тут же последовала реакция антимонопольной службы, которая выступила с предостережением.
Косвенным подтверждением возросшей ответственности главврачей является тот факт, что на том же мартовском совещании от них потребовали назначить лицо, ответственное за взаимодействие с пресс-службой. Всем направили методички по работе с пресс-сегментом.
Источник агентства, знакомый с настроениями в отрасли, рассказал, что минздрав сегодня берет на себя роль некоего куратора, но при этом все поручения обязательны для исполнения: «Ситуация выглядит так, что министерство больше не намерено „тушить“ конфликтные ситуации, возникающие из-за недоработок конкретного медика. Но при этом оно в значительной степени вторгается в финансовую деятельность медучреждений. А если появляется негативная публикация о какой-нибудь больнице в СМИ или социальных сетях — сразу переполох. Но медики далеки от СМИ, они и так чересчур загружены — никакие методички им не помогут. Сегодняшнее ноу-хау — устные распоряжения министра. Вся ответственность ложится на плечи главных врачей, подписывающих документы. Многие воспринимают эту ситуацию как давление».
Впрочем, сам министр Дмитрий Матвеев отмечает, что главврачи отвечают ровно за те показатели, которые предусмотрены их договорами. «Со всеми главными врачами заключены эффективные контракты, поэтому, как и в любых трудовых отношениях, в оценку деятельности руководителей заложены определенные параметры. У главврачей основные — доступность и качество оказания медицинской помощи, а также качество ведения финансово-хозяйственной деятельности во вверенных им учреждениях, в том числе наличие или отсутствие кредиторской задолженности», — говорит глава минздрава.
Относительно работы с пресс-сегментом министр добавил, что сфера здравоохранения волнует общественность, поэтому медучреждения должны быть максимально открытыми и готовыми к диалогу со СМИ.
Явное недопонимание между главными врачами и минздравом уже заканчивалось громким конфликтом — в сентябре 2015 года ведомство не продлило контракты сразу с 30 специалистами (20% от общего числа главврачей в Прикамье). «Чистка» проходила под руководством вице-премьера и главы минздрава Ольги Ковтун — соратницы прежнего губернатора Виктора Басаргина. Однако возмущение общественности привело к тому, что минздраву пришлось назначать главврачей путем открытых конкурсов. В итоге большинство уволенных вновь возглавило медучреждения.