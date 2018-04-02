Пермские главврачи в ловушке: надо уволить лишних и следить за пиаром

12:55 02 апреля 2018 0

На выполнение важных поручений у главврачей осталось три месяца Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае после реализации первых проектов и последовавших массовых протестов набирает ход реформа системы здравоохранения, начатая губернатором Максимом Решетниковым. В самом правительстве меняются расстановка сил и модель поведения чиновников. Параллельно от главных врачей требуют рассчитаться с долгами. Где взять деньги — непонятно. А минздрав уже грозит больничным менеджерам «внешним управлением».

Дмитрий Матвеев с течением времени становится все более жестким руководителем Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседники в правительстве рассказали, что за последнее время в руководстве министерства здравоохранения произошли значительные перемены. Помимо министра Дмитрия Матвеева появилась другая сильная фигура — его новый заместитель Шамиль Биктаев, который работает с января. Чиновник ранее был топ-менеджером в корпорации «Медлайф» и уже занимал пост замминистра в команде прежнего вице-премьера Анатолия Зубарева. Последний реформировал медицину в период правления губернатора Олега Чиркунова, а сейчас является советником Решетникова.

Знакомый с ситуацией источник утверждает, что сейчас на второй план отошли четыре других замминистра. «По-прежнему просматривается сильное влияние советника губернатора. А стиль управления министра и его заместителя становится все более жестким. Все трое — очень сильные специалисты, хорошо знают систему здравоохранения. Минздрав реализует собственную политику, ни с кем не советуется, ответственность за работу все больше возлагают на главных врачей», — рассказал информатор и поделился информацией о нововведениях, которые скоро могут «встряхнуть» больницы Прикамья.

Так, в последнее время активно обсуждается финансовое положение больниц. Еще в прошлом году стало известно, что многие медучреждения имеют серьезную кредиторскую задолженность. Правительство обратилось к депутатам Заксобрания за выделением 300 млн рублей — эти деньги пустили именно на просроченную кредиторку. Но долги остаются и сегодня.

В прошлом году Максим Решетников (крайний слева) уже «выбил» на покрытие кредиторки 300 млн рублей. Вряд ли это повторится Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник в минздраве рассказал, что в начале месяца Дмитрий Матвеев провел большое совещание с главными врачами. Им было дано указание ликвидировать всю «просрочку» уже к 1 июля. Причем никаких письменных распоряжений нет — только устные. «Первым, конечно, возникает вопрос, где быстро найти деньги. Дополнительных источников финансирования нет. А санкции для главврачей могут быть очень серьезными. Если прокуратура проведет проверку и выявит задолженность — после трех предписаний тебя просто уволят за несоответствие занимаемой должности. Карьера будет испорчена», — отметил собеседник.

В пресс-службе минздрава пояснили, что на 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность составила 178,7 млн рублей (34 медучреждения). Минздрав практикует «внешнее» управление учреждениями, которые имеют отрицательную динамику долгов.

«Причинами появления кредиторской задолженности становится целая совокупность факторов. Это раздутые штатные расписания, нерационально используемый имущественный комплекс, неэффективные и зачастую необоснованные закупки. Именно эти причины нужно ликвидировать, чтобы снижать уровень кредиторской задолженности», — полагают в ведомстве. О каких-либо санкциях в отношении главврачей в минздраве не говорят.

Все нововведения в пермской медицине в целом укладываются в формулу губернатора — Максим Решетников в прошлом году выразил уверенность, что можно улучшить систему здравоохранения в Прикамье и без вливания дополнительных средств. Глава региона заявил о необходимости изменить организацию работы врачей в поликлиниках (сейчас реализуется проект «Новая поликлиника») и добиться экономии путем отказа от невостребованных помещений в больницах.

Лидер движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных не исключает, что «скоро случится прецедент в виде банкротства медицинских учреждений». Общественник рассказал, что видел протокол заседания в минздраве. Сегодня главврачей заставляют еще и назначать ответственных за взаимодействие с пресс-службой, брать под личный контроль все конфликтные ситуации. Руководители медучреждений получили еще и массу организационных поручений, для них готовят методички «по работе с пресс-сегментом».