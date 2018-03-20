Пермских врачей заставили заплатить бывшему вице-губернатору

19:48 20 марта 2018 0

Главврачам придется найти средства не только на ремонт, но и на дизайн Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания бывшего вице-губернатора Прикамья Олега Ощепкова сможет заработать на поликлиниках. Причем, как стало известно «URA.RU», бизнесмену помогает минздрав.

Источник агентства в правительстве Пермского края рассказал, что в медицинском сообществе возникло недоумение в связи с действия министерства здравоохранения. Дело в том, что минздрав разослал главным врачам письма с указание заключить контракты с компанией «Озон-Групп» на изготовление дизайн-проекта для ремонта поликлиник. Источник финансирования — собственные средства медучреждений.

Ранее главврачам уже показали, как должны выглядеть пермские поликлиники Фото из презентации проекта «Новая поликлиника» минздрава Пермского края

На данный момент в Пермском крае реализуется проект «Новая поликлиника». Сначала реформировали 12 пилотных поликлиник, но в итоге изменения произойдут на территории всего региона. Поликлиники должны преобразиться не только с точки зрения организации работы врачей, но и внешне: единое оформление, свежий ремонт, указатели и информационные доски.

«Вопрос возник, почему контракты предлагают заключать без всякого конкурса. Вторая деталь — ведь врачам ранее презентовали стандарт, который будут внедрять поликлиники. По сути, это типовой проект. И многим непонятно, зачем отдельно заказывать дизайн для каждого медучреждения», — говорит источник и полагает, что общие расходы всех поликлиник на эти проекты составят несколько миллионов рублей.

В пресс-службе минздрава подтвердили, что поликлиникам было предложено заключить договор с «Озон-Групп», но в виде рекомендации, а не приказа — учреждения не обязаны сотрудничать именно с этим подрядчиком.

В ведомстве объясняют, что компания разрабатывала визуальные решения для «Новой поликлиники» — этому подрядчику быстрее и легче будет адаптировать единый стиль под особенности конкретной поликлиники. Ведь в проекте должны быть проработаны также решения по расположению конкретных помещений — например, гардероб переносится с цокольного этажа на первый, где также находятся кабинеты неотложной помощи и кабинет для выдачи справок и направлений, в детской поликлинике появляется колясочная.

«Со всеми этими тонкостями рекомендуемый минздравом подрядчик уже хорошо знаком, и организаторам здравоохранения не нужно будет тратить драгоценное время на дополнительные консультации, поэтому поликлиникам и рекомендовано заключать контракт с ним», — отметили в минздраве.

«Озон-Групп» известна в Прикамье многими проектами для различных бизнес-структур и органов государственной власти. Компанию возглавляет Олег Ощепков, который в 2005—2007 годах был сначала вице-губернатором, а затем работал министром культуры в правительстве Олега Чиркунова. Выходцем из этой же команды является сегодняшний советник губернатора по медицине Анатолий Зубарев, который при Чиркунове был сначала министром здравоохранения, а затем стал вице-премьером.