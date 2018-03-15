Минздрав наказал главврача пермской больницы, где пациенты лежали на стульях

На главврача Лысьвинской больницы в Пермском крае, где пациентов размещали на старых стульях, наложили дисциплинарное взыскание. Об этом сообщил министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев на своей странице в Instagram.
«Очень неприятный инцидент произошёл на днях в Лысьвенской больнице — пациента разместили в коридоре, на старых стульях», — написал министр. Матвеев заметил, что «это уж слишком» и объявил главврачу дисциплинарное взыскание за халатное отношение к пациенту.
Пользователи вступились за главу больницы. «А может, вернуть обратно койки, которые сократили? А не главврачу взыскания объявлять!.. Наверное, наша медицина на ноги не встанет. И уже, грешным делом, боишься болеть… Люди изо дня в день в коридорах лежат, а он Америку открыл, наказал главврача», — отметили комментаторы. Некоторые, впрочем, признали министра «молориком» за то, что он не боится общаться в соцсетях.
Резонансный случай произошел в больнице г. Лысьва Пермского края. Поступившего с сердечным приступом пациента разместили в коридоре на стульях, где ему поставили капельницу. Фото выложил в соцсети другой пациент клиники.
Лежавшему на стульях пермяку главврач Светлана Клементьева распорядилась найти кровать только после появления информации в СМИ. Как объяснил журналистам медик, ситуация была вынужденной, поскольку пациенту требовалось срочная помощь и искать для него палату не было времени.