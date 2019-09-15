Почему Москва боится соединения Балтики и Черного моря

Планы Украины соединить Черное и Балтийское моря серьезно ударят по России, полагают специалисты Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Проект Украины по строительству водного пути между Балтийским и Черным морем несет в себе угрозу для безопасности России, считают эксперты. Опрошенные «URA.RU» специалисты объяснили, зачем и как Украина соединит два моря и чем это обернется для россиян.

Что задумала Украина?

Украина хочет связать два моря, соединив европейские реки каналами Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, Киев уже начал прорабатывать несколько вариантов соединения Балтийского и Черного морей. Между ними — целый европейский континент и расстояние в почти 1,5 тысячи километров. Черное море находится на юге Восточной Европы, а Балтика омывает самый север. Два моря разделены территориями нескольких государств, самый короткий путь — напрямую через Польшу и Украину.

Однако все проекты Киева предусматривают размещение водного пути еще и в Белоруссии. В конечном итоге общая протяженность соединительных путей составит чуть больше 2 тысяч километров, а тянуться они будут возле семи крупных городов: Гданьска и Варшавы в Польше, Бреста и Пинска — в Белоруссии и Киева, Днепропетровска и Одессы — на Украине.

Для чего Киеву соединять два моря?

В первую очередь украинские власти видят в водном пути мощный экономический потенциал. По словам украинского геополитика, географа-экономиста Владимира Дергачева, в последние годы Киев растерял транспортные преимущества, которые ему давала выгодная география страны, и сейчас захочет взять свое назад.

«Еще в 1990-е годы профессионалы в области транспорта отмечали, что Украина по „транзитности“ является передовым европейским государством. У нас нет существенных географических преград, высоких гор, но, к сожалению, мы утратили большую часть транзитных функций. У нас 2/3 границ с Россией закрыты, проблемы с доступом в Азовское море, проблемы в северо-западной части Черного моря», — посетовал украинский специалист. По мнению Дергачева, водный путь стал бы подспорьем в борьбе за транзит.

Однако кроме экономической, существует и геополитическая цель проекта, полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Это амбициозный инфраструктурный проект, который завязывает новый формат отношений [Украины] с Польшей и Белоруссией», — отметил политолог. Погребинский предполагает, что таким заявлением Киев хотел показать Варшаве и Минску свое желание начать более тесные отношения.

Проект поможет Владимиру Зеленскому улучшить отношения с соседними странами Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Возможно ли строительство водного пути сегодня? Какие есть преграды?

Основное препятствие для запуска проекта — его дороговизна. Погребинский указывает, что соединение Балтики и Черного моря будет возможно только в том случае, если Польша, Украина и Белоруссия найдут, по подсчетам специалистов, «значительно больше, чем 10 миллиардов евро». «Такую сумму можно получить только в Евросоюзе, но пока сложно сказать, действительно ли это всерьез интересует ЕС», — отмечает эксперт.

По словам Погребинского, определяющим будет желание Варшавы присоединиться к проекту. Но даже участие Польши не гарантирует, что два моря будут соединены. «Сейчас отношения между Варшавой и Евросоюзом очень натянутые, поэтому лично мне представляется маловероятным, что ЕС выделит такие деньги», — дал прогноз политолог.

Осложняет ситуацию и то, что у всех трех стран нет общего представления, каким должен получиться так называемый Балто-Черноморский союз, считает директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара. «В Варшаве это понимают так, что Польша будет главной, а остальные страны станут некими окраинами. В Украине к этому относятся крайне негативно», — поделился политолог.

Несет ли этот проект угрозу для России? Что мы потеряем?

Окара убежден, что разговоры о соединении морей напрягают Россию своей непредсказуемостью. «Подобный проект в среднесрочной перспективе является серьезным вызовом, причем очень специфичным», — предупреждает политолог.

По словам эксперта, для Москвы соединение Балтики и Черного моря может обернуться тремя серьезными проблемами. Во-первых, этот шаг способен ускорить продвижение НАТО на восток, если к союзу Польши, Украины и Белоруссии присоединятся Литва, Латвия и Эстония, которые состоят в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, этот шаг будет означать, что Москва постепенно лишается поддержки Белоруссии — последнего союзника в Европе.

Во-вторых, появление водного пути в Восточной Европе грозит России потерей позиций в сфере транспорта. Окара указывает, что Балто-Черноморский союз будет иметь достаточно качественную навигацию, чтобы «перехватить транзитные пути» Москвы.

В-третьих, интеграция Киева, Минска и Варшавы может повлечь за собой появление нового «санитарного кордона» вокруг России. Во многом на изоляцию страны повлияет решение США участвовать в этом проекте или нет. «Польша и Литва — это добровольные союзники Вашингтона, и если в этом проекте будет рассматриваться еще и американский интерес, то тема для России приобретает еще более зловещий формат», — спрогнозировал Окара.

России стоит сменить тактику общения с Восточной Европой, считает эксперт Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Как себя вести Москве?

По мнению Окары, подобная опасность нависла над Россией из-за неверной тактики, которой страна придерживается уже несколько столетий. Эксперт отмечает, что Москва многие годы пытается усмирить геополитический потенциал соседних государств, чтобы впоследствии интегрировать их в состав страны. «Пример тому — раздел Польши СССР и гитлеровской Германией 80 лет назад. Сейчас такой мерой принято считать попытку интегрировать Беларусь», — сказал политолог.

Такая же ситуация прослеживается и в отношениях с Киевом последние 5 лет, однако пока все действия Москвы приводят к обратному результату. По словам Окары, предотвратить возможные угрозы можно лишь наладив отношения с соседями. «России было бы правильно искать взаимопонимание со всеми этими странами, но, к сожалению, пока отношения строятся или на конфронтации, как с Польшей, или на попытке поглотить, как с Беларусью».