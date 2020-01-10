Челябинские инсайды

Соловьев бы позавидовал Коллаж: соцсети

В челябинских кулуарах обсуждают, почему губернатор Алексей Текслер не стал встречаться с руководителем Уральской МКС Иваном Квиткой и делятся впечатлениями о новогодних каникулах. Почти все рады, что начальство никому не устроило разнос — кроме одного министра, которому грозит наказание вплоть до отставки. Но с экс-чиновником мэрии Челябинска Сергеем Репринцевым все гораздо серьезнее. И вновь говорят об уголовном деле экс-мэра Евгения Тефтелева. А еще шепчутся о переменах в УФСБ, посмеиваются на экс-кандидатом в губернаторы Сергеем Смышляевым, ждут гостя из Норильска и новых назначений.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер не стал встречаться с Квиткой

Говорят, руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка, когда приезжал в Челябинск перед Новым годом, настаивал на встрече с губернатором Алексеем Текслером. Но у главы региона якобы был очень плотный график, который он не стал менять ради партийного функционера.

Инсайдеры рассказывают, что нынешний губернатор предпочитает сохранять отстраненность от «Единой России». А слухачи уверены, что идея Квитки предложить Текслеру вторую роль в штабе по выборам в Заксобрание, в резиденции вызвала недоумение.

Губернатор разберется со «Снежной королевой»

В новогодние каникулы все члены правительства и главы вняли требованиям Текслера — не отключать мобильные телефоны. Поэтому возникающие в области проблемы удавалось решать быстро. После каникул все перевели дух, разноса от начальства не было. Только, говорят, за скандал с шоу «Снежная королева» в ледовой арене «Трактор» может ответить министр спорта Леонид Одер. Шоу, которое шло под эгидой минспорта, очень не понравилось зрителям. Билеты были бесплатные только для ряда школ, а на первом представлении со сцены даже звучал мат. Зрители написали губернатору Алексею Текслеру. Уже тогда Текслер дал указание министерству культуры разобраться с этой историей, областной минкульт подал жалобу в Роскомандзор.

Выборы в Розе решат судьбу Векшина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Довыборы депутатов поселка Розы Коркинского района, которые состоятся 26 января, станут испытанием на прочность политического вице-губернатора Анатолия Векшина. О «вечно бунтующую» Розу спотыкались почти все предшественники Векшина. Все рассчитывали, что поселок будет взят под контроль и, казалось бы, выбирали лояльных власти депутатов. Но потом депутаты проявляли непокорность и становились оппозицией властям. В последний раз так было пару месяцев назад, когда часть народных избранников демонстративно сдали мандаты, выразив недовольство перспективами преобразования района в округ. С ликвидацией горсоветов и передачей полномочий руководству округа. Сейчас за Розой тихо наблюдают собрания депутатов городов и районов области. Все прикидывают — удастся ли Векшину справиться с Розой? От исхода дела зависит, будут ли с Векшиным считаться или будет так же как было с предыдущим политическим блоком, с которым можно было особо не церемониться.

В правительстве ждут нового «варяга»

Говорят, что руководителем областного государственного казенного учреждения «Центр информационно-технического обслуживания», которое распоряжением губернатора Текслера создается при министерстве связи региона, возглавит приезжий управленец из Норильска. Центр будет заниматься закупками для министерств. «На этом, пока, пожалуй, все, — говорят инсайдеры. — Больше „варягов“ не ожидается. Будут еще назначения в минэкологии, минэкономразвития и минсельхозе, на должности замминистра. Все местные».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник УФСБ готовит перезагрузку

Инсайдеры рассказывают, что начальник УФСБ Сергей Сизов по региону начинает перезагрузку своего ведомства. Будут меняться кураторы направлений и начальники отделов. Если быть точнее, то серьезных отставок, как и прихода новых лиц в самое грозное ведомство пока не ожидается. Кадры только перетасуют, одного руководителя перебросят на другую сферу, а его место займет сослуживец. Говорят, что это делается для того, чтобы оживить работу ведомства и не дать чекистам засиживаться на местах. Такая «внутренняя ротация» бывает очень полезна.

«Магнитогорский куст» в Заксобрании обновится

В рамках обновления будущего состава Заксобрания после сентябрьских выборов проще всего это будет сделать так называемому «магнитогорскому» кусту. Уже известно, что уйдет на отдых, и не будет баллотироваться вице-спикер ЗСО, экс-прокурор региона Анатолий Брагин, избранный в 2015 году по магнитогорским спискам «Единой России». 65-летний Валерий Колокольцев избирался как ректор Магнитогорского государственного технического университета, а сейчас он президент вуза. И скорее всего его место в областном парламенте займет нынешний ректор МГТУ Михаил Чукин. Есть и другие, вполне мирные варианты, смены лиц в ЗСО от второго по величине города области.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Белый металлург» уходит из парламента

Говорят, председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Федоров, депутат пяти созывов Заксобрания региона не будет баллотироваться на выборах в ЗСО в сентябре. Якобы Федоров, которому 1 февраля исполнится 68 лет, решил уступить квоту, закрепленную в областном парламенте за ЧТПЗ, новому поколению «белых металлургов». По его округу будет баллотироваться управляющий директор ЧТПЗ, 39-летний депутат Ленинского райсовета Челябинска Евгений Губанов. И это, по словам инсайдеров, уже согласовано на всех уровнях. Таким образом и ЧТПЗ последует просьбе на обновление парламента.

Никитина будут банкротить за подставу с ШОС и БРИКС

Говорят, что фирму «Стройсвязьурал 1», которой владеет челябинский бизнесмен Артур Никитин, будут банкротить. Иск подаст мэрия Челябинска, за долги за пользование участком на улице Васенко. Ранее было принято решение простить ему эти долги, так как он взял на себя обязательство достроить на этом участке гостиницу к саммитам ШОС и БРИКС, где должна была разместиться резиденция главы Китая. Но Никитин в очередной раз «заморозил» строительство объекта еще до того, как мероприятия с участием президентов перенесли в Санкт-Петербург. Теперь, когда Никитин не выполнил своих обязательств, мэрия не будет прощать и долги.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-кандидата в губернаторы не выпускают из России

В кулуарах обсуждают проблемы руководителя Челябинского регионального отделения партии «Родина», экс-кандидата в губернаторы Сергея Смышляева. Рассказывают, что Смышляеву приставы перекрыли выезд за границу, из-за чего тот не может выехать на отдых. Причина всему — незаконно построенная баня в одном из элитных поселков. Приставы требуют снести баню, Смышляев отказывается. Так как в баню вложены большие деньги. Говорят, что до тех пор, пока требование суда не будет выполнено, лидеру челябинской «Родины» зарубежные отпуска заказаны.

Репринцев не вышел на работу…

Говорят, что председатель комитета по градостроительству и архитектуре Сергей Репринцев после новогодних каникул просто не вышел на работу. По слухам, когда с ним связались, он сообщил, что просит несколько дней отпуска, после чего он уйдет со службы. До этого момента вопрос об отставке Репринцева не был окончательно решен. Но то ли сам он устал от подвешенного состояния, то ли ему дали понять, что с ним будут расставаться и, в итоге, чиновник просто отказался от должности.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…возможно, у него проблемы

С другой стороны, толкуют в кулуарах, у Сергея Репринцева могут быть серьезные проблемы. Одни говорят, что это связано с уголовным делом экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства Евгения Пашкова, обвиняемых в получении «откатов» с контрактов по строительству социальных объектов. «Репринцев же тоже подписывал бумаги!» — говорят в мэрии. А кто-то уверяет, что Репринцев поспешил уйти сам, так как прокуратура всерьез занялась недостроенным конгресс-холлом на реке Миасс в Челябинске, объектом, который поддерживал экс-губернатор Борис Дубровский. А Репринцев согласовал документацию.

Вице-мэр Челябинска станет руководителем МФЦ

Бывший вице-мэр Челябинска Евгений Шинин, который занимает общественную должность советника главы города Натальи Котовой, в скором времени станет руководителем городского МФЦ. Как толкуют в кулуарах для Шинина, как опытного аппаратчика, это вполне подходящая должность. Директор МФЦ Розалия Локтионова вот-вот уйдет в отставку. И это будет увольнение очередного человека, которого в свое время привел на работу в мэрию экс-мэр Евгений Тефтелев.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаврилова уйдет досрочно

Только в трех районах Челябинска — Центральном, Ленинском и Калининском — осенью истекают сроки полномочий у глав и будут новые выборы. При этом во всех трех районах главы — Виктор Ереклинцев, Александр Орел и Сергей Колесник — имеют все шансы переизбраться на новый срок. И депутаты и мэрия их поддержат. В остальных районах выборы глав не скоро. Но как рассказывают инсайдеры, в одной территории может произойти досрочная отставка уже в этом году. Речь идет о Тракторозаводском районе, руководит которым Галина Гаврилова. К ней тихо копятся претензии. Сейчас все гадают, когда именно уйдет Гаврилова, к лету или осенью.

Силовики вышли на улицы вместе с дорожниками…

Говорят, едва ли не впервые уборку снега в Челябинске обязательно сопровождают полицейские машины. С одной стороны это необходимо для того, чтобы ГИБДД обеспечивала беспрепятственное прохождение дорожной техники. Такое бывало и раньше, но только когда на дороги выходили целые колонны. А теперь такое делается постоянно. Как уверяют инсайдеры, такое сопровождение связано с полной перезагрузкой данной сферы. Разбита монополия, появилось много новых фирм, а, значит, выросла конкуренция. Будут новые торги и чтобы избежать разборок, когда одни участники рынка пытаются дискредитировать других, процесс проходит под контролем полиции.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и ждут маршрутных войн

Маршрутчики готовятся дать отпор областным властям запустившим процесс передачи муниципального транспорта Челябинска, Копейска и Сосновского района на региональный уровень. Речь идет о частных перевозчиках, в том числе нелегальных, которым крайне невыгоден новый расклад. Говорят, что силовики уже готовятся к возможным провокациям, бунтам водителей и прочим событиям, напоминающим войну. Уже дана команда сразу пресекать любую подобную историю. Но в ход могут пойти подметные письма и вброс компроматов.

В Нагайбакском районе готовятся к выборам

Суд над главой Нагайбакского района Виталием Гайсиным будет быстрым. Он признал вину в том, что обманным путем получил сельскохозяйственную субсидию, на которую построил коттедж и даже заключил досудебное соглашение. Инсайдеры говорят, что уже к весне будет вынесено решение, при всех раскладах приговор будет обвинительным, а значит он автоматически потеряет свой пост, хотя от него ждут, что он уйдет в отставку раньше. В любом случае, надо будет объявлять выборы нового главы. В районе говорят, что экс-глава района Каирбек Сеилов продвигает в главы одного из сыновей Айдархана Карсакбаева, знаменитого фермера из соседнего Агаповского района, входящего в генсовет «Единой России». И Сеилов, и Карсакбаевы входят в казахскую диаспору. А жители района считают, что главой должен стать кто-то из нагайбаков, пусть даже и из Челябинска.

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