На челябинских выборах раскрыли заговор против губернатора

В кулуарах челябинской политики обсуждается версия, что Владимир Бурматов (слева) на выборах в ЗСО может быть заодно с Валерием Гартунгом (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Выборы в заксобрание Челябинской области обнажили коалицию, которая ведет свою игру вопреки планам «Единой России» во главе с губернатором Алексеем Текслером. Эта фронда рассматривает выборы в ЗСО как плацдарм для кампании в Госдуму, сообщают инсайдеры URA.RU. Цель — принудить команду губернатора к торгу на выгодных ей условиях.

Высокопоставленный источник в региональном отделении «Единой России» обратил внимание, что депутат гордумы и крупный бизнесмен Илья Мительман поддерживает на выборах в ЗСО кандидатов от «Справедливой России»: сотрудника своего ООО «Хлебпром», депутата гордумы Дмитрия Григорчика, помощника депутата Госдумы Валерия Гартунга Гузелию Волошину и депутата Калининского райсовета Дмитрия Ларина. Их округа входят в большой Челябинский округ №189 на выборах в Госдуму. Именно в этой территории планирует избираться Мительман в следующем году, потому создает себе плацдарм для предстоящей кампании, полагает собеседник.

Инсайдеры говорят, что Илья Мительман (справа) в округе единоросса Владимира Бодрова (слева) может поддерживать эсера Дмитрия Ларина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В „ЕР“ рассматривается несколько кандидатов, которых партия поддержит на выборах в Госдуму по Челябинскому округу. Действующий депутат Андрей Барышев не входит в этот список. Как и Мительман. Поэтому последний хочет выдвигаться от „СР“, которой в Челябинской области руководит Гартунг. У них хорошие отношения. Мительман хочет зачистить госдумовский округ от единороссов. Для этого он и помогает справедливороссам победить на выборах ЗСО», — высказывает версию инсайдер.

Руководитель штаба одного из кандидатов подтверждает эту информацию. «[Снятый с выборов из-за большого брака в подписях избирателей] Константин Толкачев хотел разместиться на баннерах в Калининском округе. Но рекламщики ему сказали, что баннеры забронировал Мительман. Через некоторое время на этих баннерах появляется Ларин», — делится он.

Собеседник напоминает, что на выборах в Калининский райсовет осенью 2019 года Ларин баллотировался от «ЕР» как помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова. Последний назначен партийным руководством курировать кампанию в ЗСО.

«Есть большие сомнения, что Ларин оборвал связи с Бурматовым. И ощущение, что куратор выборов от „ЕР“ поддерживает справедливоросса. Вероятно, у него договоренность с Мительманом о взаимопомощи, а с Гартунгом — о ненападении на выборах в Госдуму», — добавил источник.

Дмитрий Григорчик является сотрудником компании Ильи Мительмана, но баллотируется от «Справедливой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другой участник выборов говорит, что ко всему прочему Мительман якобы прикрывается именем экс-губернатора Михаила Юревича. Он полагает, что коммунальное лобби и бизнесмены из окружения бывшего главы региона могут помогать ему и материально, и организационно.

«Их цели — мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер, при которых они уступают позиции на рынке. Неспроста «31-й канал» Юревича освещает чуть ли не каждый шаг Григорчика. Мительман от этого выигрывает, усиливаясь перед выборами в Госдуму. Гартунг планирует увеличить фракцию в ЗСО и влияние в партии, чтобы поучаствовать в борьбе за лидерство в ней после ухода Сергея Миронова. Бурматов был одним из тех кто участвовал в «сносе» Юревича.

Но сейчас он в составе этой команды создает хаос, неуправляемую ситуацию, чтобы был предмет торга с ним, и Текслер удовлетворил его пожелания по выборам в Госдуму», — предполагает собеседник.

В окружении Михаила Юревича просят кандидатов не прикрываться его именем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Валерий Гартунг не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылева заверила, что у ее шефа интересы только в одном округе. «Юревич не участвует в кампании. Ему все равно, что происходит в других округах, кроме одного — Пригородного, где баллотируется наш кандидат [депутат ЗСО и топ-менеджер „Макфы“ семьи Юревича] Дмитрий Мешков. Он согласован по линии губернатора и „Единой России“. Но работает только в своем округе. Ни о какой „Справедливой России“ речи не идет. Наоборот, мы будем помогать исключительно кандидатам-единороссам, потому что мы из одной партии. Остальных просим не втягивать имя Юревича в свои разборки. Прошу найти свое политическое лицо, пора взрослеть и идти своим путем», — заявила она.

Владимир Бурматов (справа) заверил, что Дмитрий Ларин (слева) не является его помощником Фото: страница Дмитрия Ларина во «ВКонтакте»

Бурматов говорит, что Ларин официально не был его помощником. «Это не мой помощник. На муниципальных выборах в Челябинске полгорода говорили, что они мои помощники. Но помощник — это официальный статус. А у Ларина его нет. Кроме того, я — куратор от „ЕР“ на выборах в челябинское ЗСО и отвечаю за каждый мандат. В Калининском округе [где баллотируется Ларин] я поддерживаю нашего кандидата от партии Владимира Бодрова», — подчеркнул единоросс.

Мительман также отрицает участие в заговорах. «Комментировать слухи и сплетни не считаю нужным. Решение о моем участии в выборах в Госдуму будет принято с учетом мнения руководства области и партии, членом которой я являюсь. И, конечно, опираясь на мнение жителей и данные соцопросов. Пока такого обсуждения не было. Говорить о чем-то конкретном преждевременно. Чем ближе выборы, тем больше будет вбросов. Я воспринимаю это, как данность», — сказал он.

Депутат заверил, что если он кого-то и поддерживает, то только морально. «Для меня прежде всего хороший депутат — не тот, кто принадлежит к конкретной партии, а кто работает на благо города. Таким я оказываю моральную поддержку. Поэтому не считаю нужным оправдываться за версии, в которых меня обвиняют», — добавил Мительман.