Пермские инсайды: Махонина хотят подставить

Результаты популярного приложения Gradient (делает шуточный прогноз будущего по фото) для губернатора Дмитрия Махонина Соцсети

Кремль отправлял в Пермь ревизоров, чтобы перепроверить данные рейтингов врио губернатора Дмитрия Махонина. Мэры придумали себе планы по явке и уровню поддержки врио. Компанией владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина занимаются силовики, вице-премьер Антон Удальев «крышует» коммунальный рынок, а в региональном управлении следственного комитета ждут варяга.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Кремль не доверяет цифрам, которые получает из Пермского края

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что истинной целью визита в Пермь полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова была проверка данных, которые передает администрация губернатора в Москву. «Кремль переживает за рейтинг [врио губернатора Пермского края Дмитрия] Махонина. Один раз уже пришлось вмешаться, чтобы все исправить, когда выгнали [политтехнолога Алексея] Кошмарова. Вот и проверяют сейчас постоянно», — говорит инсайдер. Он говорит, полпред сейчас проверил все и убедился лично, что предвыборная кампания идет так, как надо.

Рейтинг врио Дмитрия Махонина начал расти

Последним данным различных социологических исследований рейтинг врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина начал расти. «Сейчас он значительно выше 50%. Но рост начался лишь во второй декаде августа. До этого он длительно время падал», — говорит инсайдер. При этом, по его данным, у администрации губернатора до сих пор нет данных о том, при каком проценте явки на выборах 11—13 сентября врио Махонин может получить максимальный процент поддержки.

Пермские мэры пытаются выслужиться перед губернатором

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главы районов Пермского края начали придумывать и рисовать себе планы по явке и проценту поддержки врио губернатора Дмитрия Махонина, сообщает инсайдер. Он говорит, что подобные установки сохранились в головах мэров после выборов предыдущего губернатора Максима Решетникова в 2017 году. «Особо рьяные мэры из территорий, где традиционно сильны нефтяники, придумали себе, что явка должна быть на уровне 65%, а уровень поддержки Махонина — не менее 80%», — говорит источник. При этом в администрации губернатора пытаются сломать этот стереотип и желание выслужиться, поскольку насильственный способ повышения явки может привести к обратному результату.

Команду врио губернатора Махонина хотят подставить

Поговаривают, что неизвестные стали ходить по домам и задавать вопрос людям, собираются ли те на сентябрьских выборах голосовать за врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «И ладно бы просто задавали. Они ведь приходят исключительно рано утром, когда все еще спят, либо поздно вечером, когда уже ложатся спать. И вопросы свои озвучивают через домофон», — говорит инсайдер. Он утверждает, что подобные сообщения про исследователей-раздражителей поступили уже из микрорайонов Садовый, Крохалева и Гайва.

Вице-премьер Удальев помогает в переделе рынка ЖКХ

Поговаривают, будто вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев имеет непосредственное отношение к переделу рынка коммунальных услуг в Чусовом под одну управляющую компанию. Депутаты в муниципалитете утверждают, что делает он это через главу округа Сергея Белова. Последний открыто поддерживает Удальева, баллотирующегося в заксобрание от Чусовского округа. «Белов даже вполне однозначно намекал одному из депутатов, что если тот не откажется от своих управляющих компаний, то пострадает его репутация как депутата», — пояснил источник. Якобы, речь идет о депутате Александре Аннакулиеве, который сейчас судится со своими бывшими партнерами.

Постников решил заработать очки на пандемии

Поговаривают, что кандидат в губернаторы Пермского края от ЛДПР Олег Постников намеренно тянул с законопроектом о региональных выплатах семьям с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. «Он ведь мог это сделать еще в апреле, когда стало известно, что эта категория граждан не получит федеральных денег. Но не сделал. Решил подождать, чтобы перед выборами все провернуть», — говорит инсайдер. Он утверждает, что отрицательное заключение на законопроект со стороны врио губернатора Дмитрия Махонина — это однозначно репутационные риски для последнего. «Ладно, закрыли глаза на пару процентов, которые оттянет Постников у Махонина этим законопроектом», — говорит инсайдер.

Репин договорился с властью

Сообщается, что владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин еще месяц назад выторговал от себя преференции от краевой администрации. Говорят, что он получил устное обещание от администрации губернатора Пермского края и, вероятно, лично от врио Дмитрия Махонина по продолжению стройки в ЖК «Арсенал». «Сразу после выборов депутаты пермской гордумы должны одобрить, предлагаемые Репиным, изменения по увеличению высотности в „Арсенале“. Также решится вопрос с выкупом школы», — говорит инсайдер. Такое обещание дали Репину в обмен на «слив» кампании и отказ от участия в предвыборной гонке.

Репин боится, что о нем забудут

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

При этом, говорят инсайдеры, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин опасается, что устные договоренности могут исчезнуть и у его бизнеса начнутся проблемы. «Поэтому Репин регулярно, но с большими паузами напоминает о себе. То пресс-конференцией, то отложенным обращением в суд. Он ведь мог это гораздо раньше сделать, но не сделал», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Репин намеренно тянет время до выборов, «покусывая» врио губернатора Дмитрия Махонина. Например, сообщается, что Репину даже судья дал понять безосновательность его требований по снятию с выборов Махонина, поскольку Репин просто не имеет права требовать этого в отличие от зарегистрированных кандидатов. «А свидетельством намеренного затягивания всего может служить хотя бы тот факт, что речь Репина в суде продолжалась один час сорок минут, где он просто говорил, что он очень хороший человек», — говорит инсайдер.

Репину грозит уголовное дело?

Сообщается, что оперативники из ГУ МВД России по Пермскому краю уже собрали материал, который вот-вот переродится в уголовное дело. «Речь идет про махинации с субсидиями, полученными на репинский агрохолдинг „Русь“. Там он не выполнил условия соглашения, но деньги получил», — уточняет инсайдер. По его данным, есть также и второй материал, связанный уже с возмещением НДС при строительстве. «Я не знаю, почему все это не передают уже сейчас на возбуждение, но знаю точно, что все доказательства собраны», — говорит инсайдер.

Айтакова пробивает себе место в парламенте

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сообщается, что кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ксения Айтакова намерена занять место в заксобарнии Прикамья, которое освободилось после осуждения депутата-коммуниста Ильи Кузьмина. «Говорят, Айтаковой даже готовят место в социальном комитете, где она уже была в предыдущем созыве», — уточняет инсайдер. Он говорит, что Айтакова намеренно заявила, что не планирует занимать место Кузьмина, чтобы не терять очки перед выборами губернатора.

Слухи о переходе чиновника из ЯНАО в Пермь распускают намеренно

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что слухи о возможном возвращении в Пермь на должность министра природных ресурсов региона Антона Колодина распускают его недоброжелатели из ЯНАО. «Просто Колодин сейчас официально занимает пост замглавы Пуровского района, исполняет обязанности главы, собираясь стать мэром. Но хотят этого далеко не все», — говорит инсайдер. Он утверждает, что текущие выборы в Прикамье и предстоящее формирование нового кабинета министров позволили придумать правдоподобный слух. «Ведь Колодин был замминистра природных ресурсов в Пермском крае пару лет назад. Почему бы не предположить, что сейчас он станет министром», — утверждает инсайдер.

Коронавирус обезглавил пермский минстрой

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что COVID-19 подтвердился у министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова. «Сейчас же, говорят, что коронавирус обнаружен и у других сотрудников минстроя. В частности, у замов Колмогорова», — утверждает инсайдер. Он говорит, что первые сообщения о возможном заражении в министерстве появились еще несколько недель назад.

Для главы района наши непыльную работу

Глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков, говорят, готовится к переходу на новую работу. «Его относительно недавно назначили главным в районе, но сейчас вовсю обсуждают, что Козенков скоро уйдет», — признается источник. В числе новых мест слухачи называют кресло главы пермского крайсовпрофа. «Работа там несложная. По сути, это не понижение и не повышение», — рассказывает собеседник.

Первым замом у главы регионального СУ СК будет варяг

Кандидатура на место первого замруководителя следственного управления СК России по Пермскому краю уже подобрана, говорят источники. Совсем недавно должность покинул Алексей Сердюков. Сейчас он возглавляет управление в Калмыкии. «Заместителем [Сергея] Сарапульцева будет варяг. Говорят, что ставить местного отказались», — убежден собеседник.

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