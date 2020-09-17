Инсайды ХМАО: атака на Instagram губернатора

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Назначение губернатора ХМАО на этой неделе просто взорвало ее Instagram — Наталье Комаровой шлют резюме с просьбами устроиться на работу в правительство. И это вовремя, потому что в ХМАО началась серьезная проблема с кадрами. Такая, что на должности в правительстве рассматривают силовики, а на место директоров департаментов зовут мэров, которым и без переезда в Ханты-Мансийск есть чем заняться.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Чиновников в ХМАО станет меньше

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что увольнений среди директоров департаментов и служб правительства ХМАО будет больше, чем на этой неделе объявили официально. Единственное, что пока спасает аутсайдеров от получения трудовой книжки на руки — кадровый голод. «Имена и регалии пока не называются, но губернатора ХМАО Наталью Комарову останавливает только то, что на места „двоечников“ некого брать, а менять надо много кого», — рассказывает инсайдер знакомый с ситуацией.

Instagram губернатора забросали резюме

Инсайдер из регионального правительства рассказывает, что после вступления в должность губернатора, Наталью Комарову забросали лайками в ее Instagram. «А в личные сообщения губернатора пришли сотни сообщений и писем, которые поздравляли ее с переизбранием. Среди посланий было были и десятки резюме от тех, кто хочет получит пост в новом правительстве», — рассказывает источник.

Роспотребнадзор помирился с правительством

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкеры рассказывают, что санитарные врачи и чиновники ХМАО смогли договориться друг с другом и нашли общую точку зрения в вопросах пандемии и ограничительных мер. «Было время, когда Роспотребнадзор был категоричен в своих оценках и запрещал вообще все. Губернатору каждый раз приходилось своим решением принимать те или иные послабления, беря на себя персональную ответственность. А Роспотребнадзор занимал такую позицию, что он ни при чем. Сейчас ситуация изменилась — врачи признали, что власти были правы», — говорит слухмейкер.

Заразившийся депутат окружной думы шокировал коллег…

Слухачи из окружной думы наперебой рассказывают, что выходка депутата Рината Айсина, который, зная, что является контактным по коронавирусу, все равно пришел на инаугурацию, всех повергла в шок. «Ну если он уже знал, что сделал тесты — ну сиди дома, изолируйся. Так ведь нет! Он ходил везде, обнимался со всеми, за столы во время праздничного фуршета подсаживался. Абсолютно безответственный поступок от человека, представляющего интересы других людей», — добавляет слухач.

… и изменил график работы правительства

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Инсайдер рассказывает, что после новостей о том, что Ринат Айсин заразился коронавирусом, в правительство нагрянули врачи и у всех, кто был на инаугурации или контактировал с инфицированным депутатом, взяли анализы на COVID-19. «Результаты тестов у всех отрицательные… пока. Но перенервничали многие, ведь кто-то уже переболел и точно не хотел снова заразиться. Но повезло — все здоровы», — добавляет инсайдер, похихикивая над тем, какой сильный иммунитет у членов правительства.

Мэр Лангепаса под прицелом силовиков

Слухмейкеры говорят, что мэр Лангепаса Борис Сурцев находится в разработке силовиков. «Он недавно вернулся из отпуска и сейчас работает, но, кажется, уже пытался уволиться, правда заявление „завернули“, оставив Сурцева на прежнем месте. Официально силовики не рассказывают о сути, но мэр может стать фигурантом уголовного дела. Пока им интересуются только по линии полиции, но там и до следственного комитета не далеко», — говорит слухмейкер, добавляя, что в городе все больше слухов о скорой отставке Сурцева с очень негативными для него последствиями.

Глава Сургутского района «настучал» силовикам на оскандалившегося мэра

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что мэр Сургутского района Андрей Трубецкой сам написал заявление на главу Белого Яра Елену Никифорову в правоохранительные органы, когда узнал, что в скандале с раздачей квартирой ее подчиненным замаячила перспектива возбуждения уголовного дела. Инсайдеры считают, что таким образом чиновник показательно самоустранился от этой проблемы. «Трубецкой всегда действует по одному принципу. Если в районе происходит что-то хорошее, то этого исходит от него. Если случаются скандалы или проблемы, то он к ним не имеет никакого отношения. В общем, подчиненным и другим главам поселений стоит понимать, что в случае чего глава Сургутского района вряд ли встанет на их защиту. А еще и сам приколотит последний гвоздь в крышку гроба их карьеры», — судачат сплетники.

Мэра Нижневартовска хотят видеть в правительстве

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, глава Нижневартовска Василий Тихонов рассматривается как человек, который мог бы занять место в региональном правительстве. «Ему прочат место в ведомстве Геннадия Бухтина. Он, ответственный за шесть департаментов, явно перегружен. А у Тихонова большой опыт работы с муниципальным имуществом (ранее в мэрии города он занимался как раз этими вопросами — ред.) и за все время работы к нему нет никаких нареканий», — говорит слухач из Ханты-Мансийска.

При этом инсайдер администрации Нижневартовска скептически относится к этой информации, подозревая, что это не более, чем попытка указать самому Тихонову на то, что о нем не забыли и его нынешняя должность — не обязательно последняя в политической карьере. «Тихонов не собирает вещи, не снимает фотографии со стен, а спокойной работает. Никаких тревожных настроений, как часто бывает перед уходом мэра, в администрации нет», — говорит опытный чиновник из Нижневартовска.

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