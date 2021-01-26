Самые страшные фильмы века и конкурс красоты среди птиц

В нашей большой Афише на среду мы вновь собрали для вас самые интересные рекомендации из онлайна — от подборки самых жутких фильмов всех времен до подкаста об экологии, а еще анонс большого концерта, находку для дизайнеров и конкурс, который поможет сделать мир чуточку красивее, а вас — богаче.
Что сделать утром
Утро можно начать с любования природой. В социальных сетях запустили конкурс на самую красивую зимнюю фотографию со снегирями — главным символом теплой зимы. Посмотреть фотографии птиц и побороться за крутой приз можно с 25 января по 25 февраля на сайте Мосприроды и в соц.сетях под хэштегами «Мосприрода» и «СнегирьGO».
Что сделать днем
Днем можно поиграть с шрифтами. Да не просто поиграть, а проследить на их примере как меняется экология. Финская газета Helsingin Sanomat разработала шрифт «
В продолжение эко-темы днем можно послушать
Что сделать вечером
Вечером пощекочем себе нервы новым превью легендарного фильма. Вышел трейлер фантастического боевика Адама Уингарда «
А если захочется чего-то по-настоящему
Если же вы не любитель триллеров и хорроров, то провести спокойный лирический вечер поможет
План на 28 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в