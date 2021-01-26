Самые страшные фильмы века и конкурс красоты среди птиц

Рекомендации URA.RU на 27 января

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Культурный код. Граффити Снегири. Челябинск, граффити, снегири
В сети проходит конкурс на самую красивую фотографию снегирей. Обещают «крутой приз» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Нескучная афиша от URA.RU

В нашей большой Афише на среду мы вновь собрали для вас самые интересные рекомендации из онлайна — от подборки самых жутких фильмов всех времен до подкаста об экологии, а еще анонс большого концерта, находку для дизайнеров и конкурс, который поможет сделать мир чуточку красивее, а вас — богаче.

Что сделать утром

Утро можно начать с любования природой. В социальных сетях запустили конкурс на самую красивую зимнюю фотографию со снегирями — главным символом теплой зимы. Посмотреть фотографии птиц и побороться за крутой приз можно с 25 января по 25 февраля на сайте Мосприроды и в соц.сетях под хэштегами «Мосприрода» и «СнегирьGO».

Что сделать днем

Днем можно поиграть с шрифтами. Да не просто поиграть, а проследить на их примере как меняется экология. Финская газета Helsingin Sanomat разработала шрифт «The Climate Crisis Font», помогающий наглядно рассказывать об изменениях климата. Его толщина варьируется в соответствии с данными по толщине снежных и ледовых покровов с 1979 по сегодняшний день и продолжается в соответствии с прогнозами ученых до 2050 года.

В продолжение эко-темы днем можно послушать новый выпуск подкаста института «Стрелка». Активист и социальный предприниматель Дмитрий Закарлюкин рассказывает про эко-проекты, появившиеся в Челябинске и известные по всей России: от первого завода по переработке батареек до карманных датчиков чистоты воздуха.

Что сделать вечером

Вечером пощекочем себе нервы новым превью легендарного фильма. Вышел трейлер фантастического боевика Адама Уингарда «Годзилла против Конга». Видео появилось на страницах компании Warner Bros. в соцсетях и приоткрыло секрет конфликта двух легендарных монстров.

А если захочется чего-то по-настоящему жуткого, то можно посмотреть подборку самых страшных моментов из известных классических фильмов разных времен, составленную сотрудниками Netflix. По мнению представителей компании именно представленные фильмы можно считать самыми страшными детскими воспоминаниями. А чего боитесь вы?

Если же вы не любитель триллеров и хорроров, то провести спокойный лирический вечер поможет онлайн-концерт, посвященный дню полного снятия блокады Ленинграда, на котором выступим Светлана Сурганова и оркестр. Трансляция начнется 27 января в 19:00 по московскому времени.

План на 28 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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