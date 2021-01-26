Самые страшные фильмы века и конкурс красоты среди птиц

В сети проходит конкурс на самую красивую фотографию снегирей. Обещают «крутой приз» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В нашей большой Афише на среду мы вновь собрали для вас самые интересные рекомендации из онлайна — от подборки самых жутких фильмов всех времен до подкаста об экологии, а еще анонс большого концерта, находку для дизайнеров и конкурс, который поможет сделать мир чуточку красивее, а вас — богаче.

Что сделать утром

Утро можно начать с любования природой. В социальных сетях запустили конкурс на самую красивую зимнюю фотографию со снегирями — главным символом теплой зимы. Посмотреть фотографии птиц и побороться за крутой приз можно с 25 января по 25 февраля на сайте Мосприроды и в соц.сетях под хэштегами «Мосприрода» и «СнегирьGO».

Что сделать днем

Днем можно поиграть с шрифтами. Да не просто поиграть, а проследить на их примере как меняется экология. Финская газета Helsingin Sanomat разработала шрифт « The Climate Crisis Font », помогающий наглядно рассказывать об изменениях климата. Его толщина варьируется в соответствии с данными по толщине снежных и ледовых покровов с 1979 по сегодняшний день и продолжается в соответствии с прогнозами ученых до 2050 года.

В продолжение эко-темы днем можно послушать новый выпуск подкаста института «Стрелка». Активист и социальный предприниматель Дмитрий Закарлюкин рассказывает про эко-проекты, появившиеся в Челябинске и известные по всей России: от первого завода по переработке батареек до карманных датчиков чистоты воздуха.

Что сделать вечером

Вечером пощекочем себе нервы новым превью легендарного фильма. Вышел трейлер фантастического боевика Адама Уингарда « Годзилла против Конга ». Видео появилось на страницах компании Warner Bros. в соцсетях и приоткрыло секрет конфликта двух легендарных монстров.

А если захочется чего-то по-настоящему жуткого , то можно посмотреть подборку самых страшных моментов из известных классических фильмов разных времен, составленную сотрудниками Netflix. По мнению представителей компании именно представленные фильмы можно считать самыми страшными детскими воспоминаниями. А чего боитесь вы?

Если же вы не любитель триллеров и хорроров, то провести спокойный лирический вечер поможет онлайн-концерт, посвященный дню полного снятия блокады Ленинграда, на котором выступим Светлана Сурганова и оркестр. Трансляция начнется 27 января в 19:00 по московскому времени.