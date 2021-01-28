Пермские инсайды: у Махонина появился соперник

Неприемлемый контент, который можно заблокировать в соцсетях, но нельзя в Перми Коллаж URA.RU

Пока министр образования Пермского края Раиса Кассина спасается от отставки, крайизбирком готовит масштабную реформу перед выборами. Ректор классического университета Дмитрий Красильников злится из-за сенатора Андрея Климова, а за политологом Виталием Ковиным следят спецслужбы.

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Окунев метит в губернаторы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские слухачи обратили внимание, что неформальную роль руководителя пермского штаба Навального взял на себя бывший депутат заксобрания, а ныне блогер Константин Окунев. По крайней мере, в соцсетях именно он стал одним из самых заметных пермяков, выступающих с призывами принимать участие в несогласованных акциях протеста. «Окунев рассчитывает в случае успеха протестных действий занять пост губернатора Пермского края. При этом у него нет собственного финансового и организационного ресурса, поскольку все бизнес-структуры, которыми он управлял, были доведены до банкротства. Не добился он никаких успехов и в политике, сформировав себе имидж неудачника», — поговаривают в кулуарах. Наблюдатели полагают, что, прибившись к навальнистам, Окунев рассчитывает на их ресурсы и якобы хочет стать аналогом Навального на региональном уровне. «И так бросить вызов губернатору Дмитрию Махонину в качестве единого и безальтернативно лидера оппозиции Прикамья», — смеются слухачи.

Кассина продолжает бороться

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр образования Пермского края Раиса Кассина, говорят, активно распространяет легенду, что губернатор Дмитрий Махонин попросил ее продолжить работу. «Кроме того, она внушила своему заму Наталье Зверевой, что та станет министром после ее ухода», — поговаривают в кулуарах.

Собеседники полагают, что это некий сигнал от Кассиной, мол, с ней еще можно работать, идти к ней с предложениями и просьбами. «Правда, эти сигналы уже кажутся оторванными от реальности. После отставки вице-мэра Перми Людмилы Гаджиевой, многие ждут отставки Кассиной, которая видимо старается затянуть процесс», — полагают слухачи.

Окунев вступил в альянс с Репиным

Наблюдатели обратили внимание на блогера Ивана Пушкина, который в конце этой недели в соцсетях практически атаковал пермского губернатора Дмитрия Махонина. «Этот никому не известный блогер встал на защиту бизнесмена Александра Репина от силовиков. Есть подозрение, что за псевдонимом Иван Пушкин скрывается, на самом деле, оппозиционер Константин Окунев, который опустился до личных оскорблений и клеветы в адрес Махонина», — полагают источники. По мнению инсайдеров, налицо союз Окунева и Репина против губернатора. Понятно, зачем это надо Окуневу — в лице Репина он получает богатого спонсора. А вот зачем это надо Репину, инсайдеры не понимают.

Крайизбирком готовит реформу перед выборами

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Краевая избирательная комиссия Пермского края планирует изменить местонахождение главной комиссии Перми, сообщают инсайдеры. «Теризбирком Кировского района больше не будет базовой комиссией города. Сейчас эти функции собираются передать Дзержинскому ТИКу», — рассказал инсайдер. Он утверждает, что усиление Дзержинского ТИКа в первую очередь связано с предстоящими выборами в городскую думу и законодательное собрание края. «Там вместе с передачей функций будут переданы и некоторые округа гордумы и заксобрания», — уточнил инсайдер.

Секретарь реготделения «Единой России» сохранит свой пост

Лидер пермских единороссов Вячеслав Григорьев сохранит свою должность как минимум до конца 2021 года. Источники сообщают, что об этом краевой власти удалось договориться с федеральным руководством партии. «Сейчас Григорьев должен будет провести выборы. Если результат будет хороший — сохранит пост», — говорит инсайдер. Если же «Единая Россия» в Перми покажет плохие результаты, то Григорьев, по словам инсайдера, рискует повторить судьбу Владимира Рыбакина, который более десяти лет назад лишился поста как раз на этом основании.

Григорьев войдет в партсписок «Единой России» на выборах в заксобрание

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Секретарь регионального отделения «Единой России» не будет переизбираться по второму одномандатному округу в заксобрание Пермского края. Вместо этого, сообщают источники, Григорьев займет проходное место в партийных списках. «Вполне логично, что партийный лидер становится и лидером списка. Ну, или как минимум занимает одну из первых строчек», — говорит инсайдер. Он утверждает, что всем бы хотелось видеть во главе списка лично губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, но, вероятно, возглавят списки все же общественники и врачи.

Пермский депутат предал соратников

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что в пермской ячейке ЛДПР произошел раскол. Якобы, депутат гордумы либерал-демократ Илья Лисняк начал пиарить в принадлежащем ему паблике соцсети «ВКонтакте» партию «Новые люди». «Поговаривают даже, что он может стать негласным спонсором новой партии, чтобы провести своих людей в гордуму», — сказал инсайдер. Ходят слухи, что лидер реготделения партии Олег Постников «пришел в легкое недоумение» узнав, что творит Лисняк за спиной партии и уже придумал, чем ответить зарвавшемуся однопартийцу.

За Шицыным придут, как за Репиным

Инсайдеры уверяют, что в ближайшее время силовики могут заняться бывшим главой Александровского района, экс-министром ЖКХ края Александром Шицыным. В частности, интерес правоохранителей вызывает предприятие «Уралнефтемаш», одним из совладельцев которого, по некоторым данным, является Шицын. Поговаривают, что общая сумма невыплаченных заводом налогов превышает полмиллиона рублей. «Вопросы вызывает и то, почему Шицын, будучи всего лишь советником главы Александровска по связям с общественностью, занимает бывший кабинет главы. А когда главы нет, исполняет обязанности руководителя муниципалитета», — удивляются слухачи. Говорят, что Шицын после своего ухода с поста главы района в 2016 году оставил этот кабинет за собой, регулярно появлялся в нем и продолжал оттуда управлять аффилированными с ним бизнес-структурами Александровска.

Шицын держит взаперти «своих» депутатов

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Инсайдеры говорят, что избрание главы Александровска 28 января не состоялось, потому что было заблокировано депутатами-сторонниками Александра Шицына, сорвавшими кворум. При этом в соцсетях появились рассказы, как депутатов-саботажников якобы пытались силой привести на заседание и даже ломали двери в их квартирах. «В реальности же ничего подобного не было. Просто Шицын собрал пятерых лояльных ему депутатов на одном из аффилированных ему предприятий и закрыл их в кабинете, чтоб никто никуда не ушел», — рассказывает слухач. В итоге вся великолепная пятерка — депутаты Марина Зимина, Владислав Переплюснин, Надежда Мачехина, Елена Иванова и Татьяна Степанова — в очередной раз на заседание думы не явились, сорвав кворум и избрание главы. Впрочем, по мнению инсайдеров, скоро политический кризис в Александровске завершится. У оставшихся девятерых депутатов есть полномочия принять новое положение о выборах главы территории, по которому достаточно простого большинства народных избранников, а не двух третей, как сейчас.

Глава Добрянки теряет контроль над городом

Источники докладывают, что местный молодой председатель думы Антон Палкин перестал «заглядывать в рот» главе Добрянки Константину Лызову и стал принимать самостоятельные решения. «Примечательно, что изначально Лызов продвигал Палкина, чтобы контролировать думу», — добавляет инсайдер. Сейчас же, по его словам, Палкин поддерживает изменения в местный бюджет в пику Лызову и его сторонникам, а также помогал изгнать депутата Владимира Степанова с поста председателя комитета по ЖКХ. «Еще и в состав согласительных комиссий по бюджету сейчас включили депутата Марка Коробова, хотя Лызов настаивал на другой кандидатуре», — говорит инсайдер. Он утверждает, что это привело к тому, что подконтрольное Лызову местное учреждение «Благоустройство» лишилось десятков миллионов рублей.

Кунгуру грозит массовая вспышка коронавируса

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники сообщают, что спикер Кунгурской городской думы Андрей Подосенов 5 февраля решил провести пышную свадьбу своей дочери. Якобы гостей на мероприятие отбирает и приглашает лично он. В списки вошли все основные политические деятели и бизнесмены города, а также иные чиновники, которые связаны с Кунгуром. «Только, похоже, Подосенов не думает, что через недельку после банкета администрация Кунгура может быть обезглавлена, а работа мэрии — парализована. Ведь все могут оказаться на больничном», — говорит инсайдер. Он говорит, что нечто подобное уже было в августе 2020 года в соседней Кишерти, когда пышной свадьбы в районе началось массовое заражение.

Политолог Ковин боится потерять доход

Поговаривают, что за пермским политологом Виталием Ковиным пристально наблюдают оперативники из спецслужб. Связано это с его политической активностью и близостью с членами пермского штаба Алексея Навального. «Похоже, Ковин, понимает, что денежный поток в ближайшее время может иссякнуть. И все его отчеты в соцсетях про каждый чих перестанут оплачиваться. Вот и ищет новые возможности», — говорит инсайдер. Он утверждает, что краевым властям силовики якобы намекнули, что Ковина даже близко нельзя к себе подпускать и пытаться вести с ним какие-либо переговоры. «От него отвернулись даже бывшие коллеги из Совета по правам человека. Разве что только [уполномоченный по правам человека в регионе Павел] Миков пытался с ним трястись. Но и тот, похоже, понял, что бесполезно», — уточнил инсайдер.

Новым начальником пермского главка восхищаются коллеги

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Ходят слухи, что новым начальником ГУ МВД по Пермскому краю Александром Щегловым очень довольны его подчиненные. Сотрудники полиции сравнивают его с предыдущим начальником Михаилом Давыдовым, ушедшим на повышение в Москву, отмечая, что Щеглов более лоялен к сотрудникам в отличие от Давыдова. «Все дело в стиле его управления — он не пытается сразу отчитывать за недоработки. Не разобравшись в ситуации, не дает дисциплинарных взысканий, а подсказывает, как лучше сделать, чтобы эффективнее работать», — рассказал инсайдер.

Ректор Пермского вуза разозлился из-за сенатора Климова

Поговаривают, будто ректор Пермского классического университета Дмитрий Красильников был в бешенстве из-за инициативы лишить сенатора Андрея Климова звания «почетный профессор университета». Петиция в поддержку этой инициативы продолжает набирать голоса на Change.org, но шансы на то, что кто-то из Ученого совета вдруг внесет на рассмотрение такой вопрос, равнялись примерно 1,5% и «чуда не случилось», отмечает инсайдер.

Начальник пермского военного вуза пострадал из-за жадности

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злые языки утверждают, что начальника Пермского института войск Росгвардии Владимира Купавского сгубила жадность. Якобы его коллег нисколько не удивила новость о том, что Купавский попался во взяточничестве. «Наоборот, — говорят слухачи. — Удивительно, что это произошло не раньше, а только сейчас (Купавский стал фигурантом уголовного дела в ноябре 2020 года). Инсайдер вспоминает историю, произошедшую несколько лет назад. Тогда Купавский, уже будучи начальником вуза, предложил своему хорошему знакомому зачислить его сына в Пермский институт войск Росгвардии без экзаменов «за весьма скоромную сумму» — 1500 долларов. «Тот отказался, слегка ошалев от таких аппетитов. На что Купавский ответил, что обычно он берет в разы больше», — отметил инсайдер.

Строительство новой сцены Пермской оперы может застопориться

Пермяки могут помешать строительству новой сцены Пермской оперы. Все дело в том, что двое собственников гаражных боксов в м/р «Разгуляй» обратились в суд Ленинского района. Поговаривают, будто пермяки обращают внимание суда на правовые коллизии и считают, что земельный участок был сформирован незаконно. Боксы не исключены из Единого госреестра недвижимости. «Ситуация со строительством может застопориться еще и потому, что до настоящего времени не найдены все собственники гаражей и компенсация за будущий снос строений им не выплачена», — рассказал источник. По его словам, очередные заседания судов пройдут в феврале 2021 года.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.