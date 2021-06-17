Пермские инсайды: депутатам не дают есть

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Новый начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов конфликтует с шефом УМВД по Перми Алексеем Туровым. Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина якобы пытается подставить депутат Госдумы. Пермские политические элиты говорят о пользе, которую принес Пермскому краю сенатора Алексей Пушков и вспоминают про любовь его коллеги Андрея Климова к проведению фестивалей за бюджетный счет.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Депутат портит репутацию Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин второй раз за неделю улетел в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что депутат Госдумы при помощи дружественных telegram-каналов и депутатов заксобрания края от системной оппозиции распространяет слухи, которые дискредитируют губернатора Дмитрия Махонина. Якобы Махонин отменил выступление перед депутатами краевого парламента из-за неготовности отчета и отсутствия результатов.

«Это глупость! Даже если бы были нулевые результаты, то это не помешало бы выступить Махонину. Отчет же нового мэра Перми городские депутаты приняли — и ничего», — говорит инсайдер. Он утверждает, что отчет перенесли из-за необходимости улететь в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Над сенатором Пушковым смеются депутаты

Слухачи утверждают, что поведением сенатора Алексея Пушкова недовольны многие пермские депутаты. «Пушков приехал, прочитал лекцию про Конституцию. Не отчет, а лекцию! Показал наплевательское отношение к региону», — говорит инсайдер. Он утверждает, что многие надеялись, что Пушков приедет в край с отчетом о своей работе. «Его же заксобрание направило в Совет Федерации. Поэтому и ждали, что он приедет и расскажет, что полезного сделал на федеральном уровне, какие инициативы продвинул», — говорит инсайдер. При этом, добавляет он, Пушков рассчитывает, что и в сентябре заксобрание вновь направит его в Совет Федерации.

Пермские сенаторы только требуют

Сенаторы Андрей Климов и Алексей Пушков представляют Пермский край в Совете Федерации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники сообщают, что сенаторы от Пермского края Алексей Пушков и Андрей Климов регулярно требуют информационной поддержки от региональной власти. «Они приезжают в Пермь и просят, чтобы им через администрацию губернатора предоставили эфирное время и интервью в СМИ», — говорит инсайдер.

При этом, по его словам, сами сенаторы сосредоточены на международной повестке, многие чиновники не понимают, как они помогают региону. «Климов использует свой статус для продвижения своих интересов. Те же фестивали и марафоны — дополнительный способ получить деньги. Ведь бюджет все оплачивает, а многие контракты достаются конторе его родного брата Сергея Климова», — уточняет инсайдер.

Депутатов не пустили на обед

Депутатов заксобрания Пермского края 17 июня во время пленарного заседания специально оставили без большого обеденного перерыва, сообщает инсайдер. «Просто некоторые депутаты, как дети малые. Их на обед отпустишь, а они уйдут от своих компьютеров и забудут вернуться», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в ближайшее время имена депутатов-прогульщиков и тех, кто уклоняется от голосования будут публиковать.

Для хитрых кандидатов готовят неприятный сюрприз

Пермский избирком будет проверять подписные листы кандидатов с помощью искусственного интеллекта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники сообщают, что пермская краевая избирательная комиссия начнет проверять подписи в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты регионального заксобрания при помощи искусственного интеллекта. «Сейчас это происходит только на уровне Госдумы. Но будет и на краевом уровне, все подписные листы кандидатов будут сканироваться и обрабатываться в автоматическом режиме», — говорит инсайдер. Он утверждает, что искусственный интеллект будет выявлять похожие подписи, совпадения персональных данных и несоответствие паспортных данных.

Депутат заплатил «Единой России» за свое выдвижение

Поговаривают, что депутат гордумы Перми Михаил Бесфамильный, избранный от «Справедливой России», заплатил за свое переизбрание от «Единой России». «Бесфамильный оказал спонсорскую помощь партии. Называется сумма в 15 миллионов рублей», — говорит инсайдер. Бесфамильный на праймериз занял второе место, уступив в муниципальной группе действующему депутату Василию Кузнецову. Ожидается, что благодаря Кузнецову «Единая Россия» получит нужный результат, а Кузнецов откажется в пользу Бесфамильного от «группового» мандата, став депутатом по одномандатному округу.

Постников останется, если помешает Лисняку

Руководитель пермского отделения ЛДПР Олег Постников может лишиться должности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Руководитель пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников сохранит пост, если помешает депутату гордумы Илье Лисняку принять участие в выборах от другой партии, сообщают инсайдеры. «Постников готов даже понести наказание за неисполнение решения суда об исключении Лисняка из партии. Ему надо продержаться четыре недели», — говорит инсайдер. Он утверждает, что если Постников не исключит Лисняка из ЛДПР до конца июля, то это помешает последнему принять участие в выборах от другой партии. «Так Постников сохранит пост. Если же Лисняка выдвинет другая партия, то это поставит точку в его карьере», — добавляет инсайдер.

Пермский депутат потерял поддержку

По словам источника, депутат Пермской гордумы Александр Колчанов, представляющий интересы жителей Мотовилихинского района, абстрагировался от истории с предполагаемой застройкой стадиона «Молот». Поговаривают, будто народный избранник, курирующий работу дворца спорта «Молот», избегает каких-либо встреч с общественниками, которые пытаются отстоять стадион. «Он тем самым показал свое отношение к ситуации. Хотя еще весной хотя бы делал вид, что озабочен планами по ликвидации стадиона. Теперь пусть не ждет поддержку от жителей на осенних выборах», — говорит источник.

Глава МВД по Пермскому краю ополчился на подчиненного

Новый хозяин «Башни Смерти» Александр Щеглов конфликтует с подчиненным Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Ходят слухи, что новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов и начальник УМВД по Перми Алексей Туров находится в очень плохих отношениях. «Щеглов Турова просто на дух не переваривает. У них как-то с самого начала не заладились отношения, как Щеглов приехал в Пермский край», — рассказывают инсайдеры.

Олигарх Кузяев ищет покупателя на свои медиактивы

Поговаривают, что пермский олигарх Андрей Кузяев собирается продать все свои медиаактивы. Речь идет про газеты, интернет-издания и две телекомпании. «Такой слух ходит среди пермской политтусовки», — говорит инсайдер. При этом причины, по которым олигарх может принять такое решение, не называются.

Жители Чусового обозлились на капремонты

Жители Чусового пытаются бороться с Фондом капремонта Пермского края. Они не довольны, что в городе «делают косметический ремонт фасадов домов, а в это время дома разваливаются». «Возраст многих домов в Чусовом давно перевалил за 70 лет. За это время капитальный ремонт ни разу не проводился, а Фонд вместо того, чтобы решать проблему комплексно, замазывают штукатуркой фасады», — сетует источник. Он отмечает, что в некоторые подъезды стало просто страшно заходить из-за ветхости строений.

Минздрав уволил главврача тубдиспансера, чтобы избежать скандалов

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень осталась недовольной работой подчиненного Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, будто уход главврача Пермского краевого фтизиопульмонологического центра Вадима Плотникова не стал неожиданным. Источник говорит, что в краевом минздраве внимательно следили за его деятельностью, и в конечном итоге министр Анастасия Крутень приняла «вполне логичное решение».

«На самом деле, его давно следовало бы убрать, но, видимо, у минздрава из-за пандемии все никак „руки не доходили“, чтобы заняться ситуацией в краевом тубдиспансере. Медперсонал уже давно обращал внимание минздрава на его работу — даже на пикеты выходили в прошлом году», — рассказал инсайдер.

Поговаривают, будто Плотников проводил экономию в медучреждении за счет сотрудников — лишая их льгот и премий. А с теми, кто был не доволен его политикой, разрывал трудовые отношения.

Скандал в пермской школе дошел до суда

Скандал с учительницей пермской школы №114, которая будто заклеивала ученикам рот скотчем и связывала руки, дошел до суда. Учитель посчитала себя оскорбленной, и подала заявление в суд на общественницу Людмилу Елтышеву, которая рассказала об проблеме общественности. Поговаривают также, что департамент образования Перми до сих пор не разобрался в ситуации. «Возможно, мэрия попытается эту ситуацию замять, чтобы избежать громкого скандала», — предположил инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.