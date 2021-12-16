Инсайды ХМАО: у детей отобрали сауну

О чиновнике за решеткой, тиране в правительстве и пиаре за чужой счет. Выпуск 950

17 декабря 2021 в 20:42 Размер текста - 17 +

А чем вам запомнился уходящий год? Коллаж URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова подключилась к пиар-кампании по продвижению депутата Госдумы Ольги Ануфриевой. Но она делает это за свой счет, в отличие от коммунистов, которые к своим заслугам причислили чужие расходы, чем сильно расстроили мэра. Коммунисты подпортили настроение и другому градоначальнику: в Покачах «красные» выходят на пикеты как на работу. Также в сегодняшних «Инсайдах»: кто прочистит канализацию в Нижневартовске и кто в правительстве ХМАО доводит людей до увольнений. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Наталье Комаровой важна лояльность Ольги Ануфриевой, ведь та лоббирует интересы региона в Госдуме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО пиарит депутата Госдумы Говорят, что губернатор Югры Наталья Комарова лично взялась за пиар депутата Государственной Думы от ХМАО — Ольги Ануфриевой. До избрания в федеральный парламент она никаким образом не была связана с Ханты-Мансийским округом, поэтому большинству жителей неизвестна. «Губернатор у себя в социальных сетях старается „подсвечивать“ вклад Ануфриевой в развитие региона. Она, как депутат Госдумы, может влиять на выделение средств для округа из федерального бюджета. Ну, а основные надежды связаны с тем, что Ануфриева сможет изменить налоговое законодательство для того, чтобы нефтяники могли заниматься добычей трудноизвлекаемых запасов углеводородов», — шепчутся слухачи. От первого вице-губернатора ХМАО разбегаются подчиненные Поговаривают, что от первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова уходят сотрудники. Уволился якобы его личный водитель, а также один из помощников. «Охлопков в личном общении человек непростой, с характером. Не все могут выдержать его давление. Водитель был прикреплен к позиции первого зама еще со времен губернаторства Александра Филипенко. Но вот с Охлопковым сработаться не сумел», — переговариваются злые языки. Заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом доводят чиновников до нервных срывов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Чиновница регионального правительства ХМАО боится заседаний оперштаба Ходят слухи, что для директора департамента социального развития ХМАО Терезы Пономаревой, каждое заседание регионального оперативного штаба по борьбе с последствиями коронавируса — целое испытание. «Во время практически каждого заседания губернатор региона Наталья Комарова задает чиновнице неудобные вопросы и периодически ее поправляет. Ни от кого другого глава региона не требует объяснений так часто. Говорят, это связано с массой жалоб, которые поступают губернатору на департамент соцразвития, поэтому Комарова пытается вытянуть максимально подробный и понятный комментарий из Пономаревой», — считает слухач. В окружном правительстве недовольны высказываниями главы Сургутского района Ходят слухи, что в окружном правительстве были неприятно удивлены риторикой главы Сургутского района Андрея Трубецкого о роли региональных властей в формировании доходной части местного бюджета. Мэр публично заявил о том, что многие потребности муниципалитета остаются не услышаны в Ханты-Мансийске и решать их приходится самостоятельно, не имея на то достаточных средств. «Другие мэры иногда днюют и ночуют в Ханты-Мансийске для того, чтобы выбить для своего муниципалитета лишнюю копейку. Трубецкой в последнее время таким же рвением похвастаться не может. Зато амбиций выше крыши», — судачат инсайдеры. С вице-мэром Пыть-Яха сводят счеты политические враги… Инсайдеры из Пыть-Яха рассказывают, что уголовное дело против вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотухина — ничто иное, как попытка отомстить чиновнику со стороны оппозиции, которая на протяжении многих лет поддерживает близкие связи с местной прокуратурой и просит содействия в решении разного рода вопросов. «В Пыть-Яхе есть такой активист ЛДПР Андрей Миляев, который в свободное от политической жизни время зарабатывает на адвокатской деятельности и активно сотрудничает с прокуратурой. Из-за противодействия Золотухина Миляев не смог переизбраться в новый созыв окружной Думы и похоже бросил все силы, чтобы отомстить обидчику», — рассказывают слухачи. … за спиной у городского прокурора При этом якобы связующим звеном в истории выступила заместитель прокурора города Яна Виер. На своей должности она отвечает за надзор в работе следственного отдела, который и возбудил дело против Золотухина. «Яна Виер — это родственница еще одного скандально известного персонажа, помощника бывшего мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева Максима Виера. Попавшего под суд за незаконное увольнение замглавы Сергея Лагойды. Знает ли про отношения Виер и Миляева прокурор города Степан Филипенко — загадка», — добавляют инсайдеры. Результаты опроса удивляют наблюдателей Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство ХМАО заподозрили в проведении платных соцопропросов В мэриях крупных муниципалитетов шепчутся о том, что региональные структуры могли проводить платные фокус-группы с участием жителей, выясняя мнение о деятельности властей. За участие в опросе якобы полагается тысяча рублей. «Самое интересное в этой истории, что мнения высказываются недовольные. Причем, практически по всем направлениям деятельности. Люди не могут припомнить ни одного значимого культурно-социального проекта, недовольны QR-кодами, системой ЖКХ, платежками, тем, что стаи собак по городам бегают, но на вопрос справилось ли окружное правительство со своей работой — отвечают „в целом, да“», — комментирует результаты опроса собеседник. Инсайдер также сообщает, что самыми запоминающимися событиями для участников опросов стал побег медведя в из Нижневартовска и нападения собак на жителей. Прошедший в Тюмоблдуму коммунист Олег Гальченко в первые месяцы своей работы угодил в скандал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В политтусовке обсуждают новый пиар-ход коммунистов Слухмейкеры обратили внимание, что депутат Тюменской областной думы от Нижневартовска Олег Гальченко пиарится на том, как он расходует депутатский фонд. «Обычное для его статуса распределение фонда обставлено коммунистами с таким пафосом, словно народный избранник лично профинансировал экспедицию на Марс. Депутатский фонд есть у каждого в Тюменской областной думе и выделение денег из него — рядовая процедура», — судачат в Нижневартовске. Слухачи также обратили внимание, что в соцсетях Гальченко постит документы за подписью губернатора Тюменской области Александра Моора о выделении денежных средств на приобретение стройматериалов и оборудования для трех Нижневартовских школ. «Вот только в текстах ни слова о происхождении этих денег. Только расплывчатые фразы „сумел помочь получить“, „обращался в правительство области“ и так далее», — замечают спикеры. «Депутатский фонд не резиновый. Интересно, что Гальченко будет делать, когда деньги закончатся? По всей видимости, стоит ждать гневных постов о том, как нерадивые чиновники не дают денег», — судачат недовольные сплетники Теперь владельцам частных самолетов придется думать, как решать спор с мэрией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В столицу ХМАО не пустили инвестора из Кургана Говорят, что построить взлетные полосы для малой авиации в Ханты-Мансийске собирался инвестор из Кургана. Однако власти города отмели его предложение. «Властям эти взлетно-посадочные полосы просто не нужны, в отличие от летчиков, владеющих частным авиапарком. Таких в Ханты-Мансийске много. И если бы ВПП для малой авиации появились, это бы конечно разгрузило действующий аэропорт, но Курганцу отказали в попытке вложиться в городскую инфраструктуру, причин при этом объяснять, конечно, не стали», — сказал слухач. Ректор Югорского госуниверситета познакомился с министром обороны Слухачи рассказывают, что ректор ЮГУ Роман Кучин, обсуждая открытие военного центра в университете, лично познакомился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Встреча прошла в Москве. «Во время встречи Кучин поблагодарил Шойгу за то, что именно ЮГУ удалось получить право на открытие центра военной подготовки в ХМАО. Шойгу в ответ якобы рассказал, что кандидатуры на должности в учебном центре и преподаватели, из числа офицеров Минобороны РФ, в скором времени будут согласованы», — сказал слухач. Коммунисты-пикетчики мало кого удивляют, но чиновников раздражают одним своим присутствием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэру Покачей досаждают коммунисты с плакатами Поговаривают, что глава Покачей Владимир Степура устал бороться с местными коммунистами, которые каждый день проводят одиночные пикеты у мэрии, требуя увеличить минимальный размер оплаты труда. «Покачевское отделение коммунистов уже который день пикетирует администрацию с требованием повысить МРОТ, а до этого выходили из-за роста цен. Степуру это уже просто бесит, так как события привлекают негативное внимание к администрации, несмотря на то, что ситуация от Степуры по сути не зависит», — сказал источник. В Пыть-Яхе в морозы решили заняться благоустройством. В Пыть-Яхе в 15-ти градусные морозы начали укладывать ворота из кирпича на центральной площади Мира. Местные рассказывают, что кирпичи клали на металлические опоры без минимального укрепления. «Это уже классическая ситуация для города — кладем асфальт в дождь, кирпичную кладку делаем в морозы. Деньги бюджета тратятся не просто нецелесообразно, а абсурдно. Во-первых, эта кладка развалится с приходом весны, во-вторых хорошо если не на кого-нибудь, ведь там дети гуляют, весь город приходит на праздники», — жалуются пытьяхцы. «Проблемы с подходом к благоустройству в городе дело уже привычное», — говорят рядовые чиновники мэрии, припоминая, как совсем недавно в муниципалитете законсервировали стройку по федеральной программе «Комфортная городская среда», с которой ранее сбежали рабочие из-за невыплаты зарплаты. Чиновница из Сургута хотела бы остаться в мэрии, но шансы ее невелики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Легендарная сургутская чиновница рискует завершить карьеру Говорят, что в результате предстоящей реформы пиар-блока мэрии Сургута своего поста может лишиться начальник управления внешних и общественных связей Алена Хисамова. Она является ответственной за ведение протокола в мэрии и ни одно официальное мероприятие не обходится без ее участия. «При прежнем экс-главе Сургута Вадиме Шувалове она была в касте неприкасаемых. Но времена изменились. Говорят, что после слияния ее управления с управлением массовых коммуникаций для нее может не оказаться вакансии на руководящих постах», — обсуждают чиновники в кулуарах мэрии. Силовики давят на мэра Нефтеюганска, намекая на необходимость увольнения чиновницы Поговаривают, что следственные органы в Нефтеюганске пока мягко, но настойчиво, просят мэра Эльвиру Бугай уволить свою подчиненную Светлану Абрамову, которую сидит в сизо по подозрению во взятках машинами и драгоценностями. Но Бугай не спешит принимать решение об увольнении, говорит источник из политтусовки Нефтеюганска. «Следователи требуют уволить чиновницу по отрицательным мотивам, но власти города отказываются принимать это решение, напоминая силовикам о презумпции невиновности. Как уволить человека, если его вина не доказана? Поэтому в мэрии ждут решения суда и приговора», — рассказывает информатор. Депутат думы Ханты-Мансийска с радостью бы поменял карьеру народного избранника на карьеру чиновника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат думы Ханты-Мансийска готов идти по головам ради карьеры в мэрии Рассказывают, что депутат думы Ханты-Мансийска и директор «Горводоканала» Николай Молчанов метит в городскую администрацию на позицию вице-мэра по ЖКХ. Однако на этой позиции сейчас находится Сергей Волчков, который раньше также руководил «Горводоканалом». «Молчанов для того, чтобы расчистить себе дорогу в мэрию начал сливать силовикам компромат на Волчкова. Но получится ли что-то из этой истории — большой вопрос», — пожимают плечами сплетники. В «Сибуре» отменили корпоративы из-за экономии Сотрудники «Сибура» рассказывают, что корпоративы в компании отменили из-за экономии средств, хотя формально это преподнесено так, будто бы корпоративы не проводят из-за эпидемии коронавируса. Но работников эту ситуация якобы напрягла. «У нас привиты более 90% работников и отмена корпоративов никак не связана с ковидными ограничениями. Что, огромная компания не может позволить выделить деньги на праздник? Для чего такая экономия, если рисков для заражения нет?» — задается вопросом инсайдер. Обслуживание канализации в Нижневартовске грязное, но прибыльное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске контракт на содержание ливневой канализции получила компания без сотрудников Слухачи рассказывают, что Нижневартовская тусовка пытается разгадать загадку о том, что за компания получила подряд на содержание городской ливневой канализации. А местные чиновники уже якобы хватаются за голову: на этой неделе состоялся конкурс по определению подрядчика, который будет обслуживать в 2022 году городскую систему уличных водостоков. В ходе аукциона на понижение, цена контракта была снижена в 2 раза — с 14 до 7 миллионов рублей. Итоги конкурса пока не озвучены, но подряд может достаться неизвестной фирме с нулевым балансом, уставным капиталом в 10 тысяч рублей и среднесписочной численностью 1 человек. Учредитель и генеральный директор компании в одном лице — Денис Синюгин «Примечательно и название компании — ООО „Горсети“, что удивительно созвучноо с названием другой компании нижневартовскими „Горэлектросетями“. Случайность это или начало какой-то хитрой операции по дискредитации городских энергетиков путем сознательного невыполнения муниципальных контрактов фирмой, у которой нет даже ни штатов, ни автотранспорта, ни спецтехники?» — задаются вопросом слухмейкеры. Теперь в сауне для спортсменов парятся полицейские и их друзья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Экс-начальник полиции Урая забрал у детей сауну Ходят слухи, что бывший начальник полиции Урая Родион Капустин, который сейчас занимает должность директора детской спортивной школы «Старт», бесплатно отдыхает в сауне дворца спорта «Звезды Югры» вместе со своими бывшими коллегами, а детей туда не пускают. «Спортсмены школы в рамках тренировочного процесса по субботам посещали сауны. Однако с недавних пор сауны для спортсменов прикрыли. Сейчас там по выходным парится Капустин со своими бывшими коллегами из полиции, причем бесплатно. Час в этих саунах стоит порядка трех тысяч рублей», — сказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подключилась к пиар-кампании по продвижению депутата Госдумы Ольги Ануфриевой. Но она делает это за свой счет, в отличие от коммунистов, которые к своим заслугам причислили чужие расходы, чем сильно расстроили мэра. Коммунисты подпортили настроение и другому градоначальнику: в Покачах «красные» выходят на пикеты как на работу. Также в сегодняшних «Инсайдах»: кто прочистит канализацию в Нижневартовске и кто в правительстве ХМАО доводит людей до увольнений. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО пиарит депутата Госдумы Говорят, что губернатор Югры Наталья Комарова лично взялась за пиар депутата Государственной Думы от ХМАО — Ольги Ануфриевой. До избрания в федеральный парламент она никаким образом не была связана с Ханты-Мансийским округом, поэтому большинству жителей неизвестна. «Губернатор у себя в социальных сетях старается „подсвечивать“ вклад Ануфриевой в развитие региона. Она, как депутат Госдумы, может влиять на выделение средств для округа из федерального бюджета. Ну, а основные надежды связаны с тем, что Ануфриева сможет изменить налоговое законодательство для того, чтобы нефтяники могли заниматься добычей трудноизвлекаемых запасов углеводородов», — шепчутся слухачи. От первого вице-губернатора ХМАО разбегаются подчиненные Поговаривают, что от первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова уходят сотрудники. Уволился якобы его личный водитель, а также один из помощников. «Охлопков в личном общении человек непростой, с характером. Не все могут выдержать его давление. Водитель был прикреплен к позиции первого зама еще со времен губернаторства Александра Филипенко. Но вот с Охлопковым сработаться не сумел», — переговариваются злые языки. Чиновница регионального правительства ХМАО боится заседаний оперштаба Ходят слухи, что для директора департамента социального развития ХМАО Терезы Пономаревой, каждое заседание регионального оперативного штаба по борьбе с последствиями коронавируса — целое испытание. «Во время практически каждого заседания губернатор региона Наталья Комарова задает чиновнице неудобные вопросы и периодически ее поправляет. Ни от кого другого глава региона не требует объяснений так часто. Говорят, это связано с массой жалоб, которые поступают губернатору на департамент соцразвития, поэтому Комарова пытается вытянуть максимально подробный и понятный комментарий из Пономаревой», — считает слухач. В окружном правительстве недовольны высказываниями главы Сургутского района Ходят слухи, что в окружном правительстве были неприятно удивлены риторикой главы Сургутского района Андрея Трубецкого о роли региональных властей в формировании доходной части местного бюджета. Мэр публично заявил о том, что многие потребности муниципалитета остаются не услышаны в Ханты-Мансийске и решать их приходится самостоятельно, не имея на то достаточных средств. «Другие мэры иногда днюют и ночуют в Ханты-Мансийске для того, чтобы выбить для своего муниципалитета лишнюю копейку. Трубецкой в последнее время таким же рвением похвастаться не может. Зато амбиций выше крыши», — судачат инсайдеры. С вице-мэром Пыть-Яха сводят счеты политические враги… Инсайдеры из Пыть-Яха рассказывают, что уголовное дело против вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотухина — ничто иное, как попытка отомстить чиновнику со стороны оппозиции, которая на протяжении многих лет поддерживает близкие связи с местной прокуратурой и просит содействия в решении разного рода вопросов. «В Пыть-Яхе есть такой активист ЛДПР Андрей Миляев, который в свободное от политической жизни время зарабатывает на адвокатской деятельности и активно сотрудничает с прокуратурой. Из-за противодействия Золотухина Миляев не смог переизбраться в новый созыв окружной Думы и похоже бросил все силы, чтобы отомстить обидчику», — рассказывают слухачи. … за спиной у городского прокурора При этом якобы связующим звеном в истории выступила заместитель прокурора города Яна Виер. На своей должности она отвечает за надзор в работе следственного отдела, который и возбудил дело против Золотухина. «Яна Виер — это родственница еще одного скандально известного персонажа, помощника бывшего мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева Максима Виера. Попавшего под суд за незаконное увольнение замглавы Сергея Лагойды. Знает ли про отношения Виер и Миляева прокурор города Степан Филипенко — загадка», — добавляют инсайдеры. Правительство ХМАО заподозрили в проведении платных соцопропросов В мэриях крупных муниципалитетов шепчутся о том, что региональные структуры могли проводить платные фокус-группы с участием жителей, выясняя мнение о деятельности властей. За участие в опросе якобы полагается тысяча рублей. «Самое интересное в этой истории, что мнения высказываются недовольные. Причем, практически по всем направлениям деятельности. Люди не могут припомнить ни одного значимого культурно-социального проекта, недовольны QR-кодами, системой ЖКХ, платежками, тем, что стаи собак по городам бегают, но на вопрос справилось ли окружное правительство со своей работой — отвечают „в целом, да“», — комментирует результаты опроса собеседник. Инсайдер также сообщает, что самыми запоминающимися событиями для участников опросов стал побег медведя в из Нижневартовска и нападения собак на жителей. В политтусовке обсуждают новый пиар-ход коммунистов Слухмейкеры обратили внимание, что депутат Тюменской областной думы от Нижневартовска Олег Гальченко пиарится на том, как он расходует депутатский фонд. «Обычное для его статуса распределение фонда обставлено коммунистами с таким пафосом, словно народный избранник лично профинансировал экспедицию на Марс. Депутатский фонд есть у каждого в Тюменской областной думе и выделение денег из него — рядовая процедура», — судачат в Нижневартовске. Слухачи также обратили внимание, что в соцсетях Гальченко постит документы за подписью губернатора Тюменской области Александра Моора о выделении денежных средств на приобретение стройматериалов и оборудования для трех Нижневартовских школ. «Вот только в текстах ни слова о происхождении этих денег. Только расплывчатые фразы „сумел помочь получить“, „обращался в правительство области“ и так далее», — замечают спикеры. «Депутатский фонд не резиновый. Интересно, что Гальченко будет делать, когда деньги закончатся? По всей видимости, стоит ждать гневных постов о том, как нерадивые чиновники не дают денег», — судачат недовольные сплетники В столицу ХМАО не пустили инвестора из Кургана Говорят, что построить взлетные полосы для малой авиации в Ханты-Мансийске собирался инвестор из Кургана. Однако власти города отмели его предложение. «Властям эти взлетно-посадочные полосы просто не нужны, в отличие от летчиков, владеющих частным авиапарком. Таких в Ханты-Мансийске много. И если бы ВПП для малой авиации появились, это бы конечно разгрузило действующий аэропорт, но Курганцу отказали в попытке вложиться в городскую инфраструктуру, причин при этом объяснять, конечно, не стали», — сказал слухач. Ректор Югорского госуниверситета познакомился с министром обороны Слухачи рассказывают, что ректор ЮГУ Роман Кучин, обсуждая открытие военного центра в университете, лично познакомился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Встреча прошла в Москве. «Во время встречи Кучин поблагодарил Шойгу за то, что именно ЮГУ удалось получить право на открытие центра военной подготовки в ХМАО. Шойгу в ответ якобы рассказал, что кандидатуры на должности в учебном центре и преподаватели, из числа офицеров Минобороны РФ, в скором времени будут согласованы», — сказал слухач. Мэру Покачей досаждают коммунисты с плакатами Поговаривают, что глава Покачей Владимир Степура устал бороться с местными коммунистами, которые каждый день проводят одиночные пикеты у мэрии, требуя увеличить минимальный размер оплаты труда. «Покачевское отделение коммунистов уже который день пикетирует администрацию с требованием повысить МРОТ, а до этого выходили из-за роста цен. Степуру это уже просто бесит, так как события привлекают негативное внимание к администрации, несмотря на то, что ситуация от Степуры по сути не зависит», — сказал источник. В Пыть-Яхе в морозы решили заняться благоустройством. В Пыть-Яхе в 15-ти градусные морозы начали укладывать ворота из кирпича на центральной площади Мира. Местные рассказывают, что кирпичи клали на металлические опоры без минимального укрепления. «Это уже классическая ситуация для города — кладем асфальт в дождь, кирпичную кладку делаем в морозы. Деньги бюджета тратятся не просто нецелесообразно, а абсурдно. Во-первых, эта кладка развалится с приходом весны, во-вторых хорошо если не на кого-нибудь, ведь там дети гуляют, весь город приходит на праздники», — жалуются пытьяхцы. «Проблемы с подходом к благоустройству в городе дело уже привычное», — говорят рядовые чиновники мэрии, припоминая, как совсем недавно в муниципалитете законсервировали стройку по федеральной программе «Комфортная городская среда», с которой ранее сбежали рабочие из-за невыплаты зарплаты. Легендарная сургутская чиновница рискует завершить карьеру Говорят, что в результате предстоящей реформы пиар-блока мэрии Сургута своего поста может лишиться начальник управления внешних и общественных связей Алена Хисамова. Она является ответственной за ведение протокола в мэрии и ни одно официальное мероприятие не обходится без ее участия. «При прежнем экс-главе Сургута Вадиме Шувалове она была в касте неприкасаемых. Но времена изменились. Говорят, что после слияния ее управления с управлением массовых коммуникаций для нее может не оказаться вакансии на руководящих постах», — обсуждают чиновники в кулуарах мэрии. Силовики давят на мэра Нефтеюганска, намекая на необходимость увольнения чиновницы Поговаривают, что следственные органы в Нефтеюганске пока мягко, но настойчиво, просят мэра Эльвиру Бугай уволить свою подчиненную Светлану Абрамову, которую сидит в сизо по подозрению во взятках машинами и драгоценностями. Но Бугай не спешит принимать решение об увольнении, говорит источник из политтусовки Нефтеюганска. «Следователи требуют уволить чиновницу по отрицательным мотивам, но власти города отказываются принимать это решение, напоминая силовикам о презумпции невиновности. Как уволить человека, если его вина не доказана? Поэтому в мэрии ждут решения суда и приговора», — рассказывает информатор. Депутат думы Ханты-Мансийска готов идти по головам ради карьеры в мэрии Рассказывают, что депутат думы Ханты-Мансийска и директор «Горводоканала» Николай Молчанов метит в городскую администрацию на позицию вице-мэра по ЖКХ. Однако на этой позиции сейчас находится Сергей Волчков, который раньше также руководил «Горводоканалом». «Молчанов для того, чтобы расчистить себе дорогу в мэрию начал сливать силовикам компромат на Волчкова. Но получится ли что-то из этой истории — большой вопрос», — пожимают плечами сплетники. В «Сибуре» отменили корпоративы из-за экономии Сотрудники «Сибура» рассказывают, что корпоративы в компании отменили из-за экономии средств, хотя формально это преподнесено так, будто бы корпоративы не проводят из-за эпидемии коронавируса. Но работников эту ситуация якобы напрягла. «У нас привиты более 90% работников и отмена корпоративов никак не связана с ковидными ограничениями. Что, огромная компания не может позволить выделить деньги на праздник? Для чего такая экономия, если рисков для заражения нет?» — задается вопросом инсайдер. В Нижневартовске контракт на содержание ливневой канализции получила компания без сотрудников Слухачи рассказывают, что Нижневартовская тусовка пытается разгадать загадку о том, что за компания получила подряд на содержание городской ливневой канализации. А местные чиновники уже якобы хватаются за голову: на этой неделе состоялся конкурс по определению подрядчика, который будет обслуживать в 2022 году городскую систему уличных водостоков. В ходе аукциона на понижение, цена контракта была снижена в 2 раза — с 14 до 7 миллионов рублей. Итоги конкурса пока не озвучены, но подряд может достаться неизвестной фирме с нулевым балансом, уставным капиталом в 10 тысяч рублей и среднесписочной численностью 1 человек. Учредитель и генеральный директор компании в одном лице — Денис Синюгин «Примечательно и название компании — ООО „Горсети“, что удивительно созвучноо с названием другой компании нижневартовскими „Горэлектросетями“. Случайность это или начало какой-то хитрой операции по дискредитации городских энергетиков путем сознательного невыполнения муниципальных контрактов фирмой, у которой нет даже ни штатов, ни автотранспорта, ни спецтехники?» — задаются вопросом слухмейкеры. Экс-начальник полиции Урая забрал у детей сауну Ходят слухи, что бывший начальник полиции Урая Родион Капустин, который сейчас занимает должность директора детской спортивной школы «Старт», бесплатно отдыхает в сауне дворца спорта «Звезды Югры» вместе со своими бывшими коллегами, а детей туда не пускают. «Спортсмены школы в рамках тренировочного процесса по субботам посещали сауны. Однако с недавних пор сауны для спортсменов прикрыли. Сейчас там по выходным парится Капустин со своими бывшими коллегами из полиции, причем бесплатно. Час в этих саунах стоит порядка трех тысяч рублей», — сказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.