Аспирант Пермского Политеха стал получателем престижной стипендии

Молодой ученый улучшает оптоволокно для его применения в экстремальных условиях

19 августа 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Максим Булатов учится и проводит научные исследования в Пермском Политехе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аспирант четвертого курса Пермского Политеха (ПНИПУ) Максим Булатов получил право на выплату стипендии имени нобелевского лауреата Жореса Алферова. Его работы в области физики и научные публикации отметили в ежегодном конкурсе среди молодых и перспективных ученых. Пермяк проводит исследования с оптоволокном, чтобы улучшить его свойства. Своими наблюдениями ученый поделился с URA.RU. Максим Булатов — выпускник физического факультета Пермского госуниверситета (ПГНИУ). Сейчас он получает образование в другом вузе — политехническом, одновременно являясь сотрудником Пермской научно-производственной приборостроительной компании, где производят оптоволокно. Оно и стало предметом исследования молодого аспиранта. Предметом исследования ученого является оптоволоконный кабель (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Когда пять лет назад я только пришел ПНППК, то здесь даже прочность оптоволокна не измеряли. Поэтому мне пришла идея усовершенствовать, адаптировать его под новые условия использования. Через оптоволокно проходит волна, какой-то сигнал. С течением времени при каком-либо воздействии (к примеру, внешнем), волокно начинает выходить из строя. Моя задача — спрогнозировать его срок службы при экстремальных условиях эксплуатации», — рассказывает Максим Булатов. Оптоволокно испытывают не только на прочность, но и на устойчивость к трещинам, статические потери при воздействии различных температур. Исследования проводятся на кафедре «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов», аспирантом которой является Булатов. Свои методы исследования ученый пытается также применить в более узкой области, сотрудничая с институтом общей физики РАН. На заводе молодой специалист заведует лабораторией и уже передает свой опыт студентам классического и политехнического вузов. Молодой ученый отмечает, что кластер «Фотоника», куда входит и ПНППК, достаточно перспективный, поэтому сюда стараются привлечь новые кадры. Аспирант Пермского Политеха удостоился премии имени известного ученого Жореса Алферова Фото: сайт pstu.ru «Как раз в нашей лаборатории мы проверяем волокно на прочность, постоянно совершенствуем методики, которые уже применяются на практике. Физика мне очень близка, и сейчас, работая на производстве, я пытаюсь двигать здесь науку, обучая студентов. В дальнейшем это позволит им, придя на предприятие, легче адаптироваться к производству. Это такой своеобразный „мостик“ между вузом и предприятием», — отмечает Максим Булатов. Премия Алферова, которую теперь будет получать ученый, не единственная весомая прибавка к политеховской стипендии. Помимо нее Максим Булатов получает именную стипендию Пермского края и претендует на президентскую стипендию. А в конце 2021 года аспирант Политеха выиграл грант Российского научного фонда по прогнозированию деградации волоконных световодов. «Мы живем в стремительно развивающемся мире, который ставит перед нами новые задачи. И, я считаю, что это перспективное направление для исследования, так как и само оптоволокно у нас в Перми вытягивают. Важно смотреть, как оно работает при разных воздействиях. Это, в дальнейшем, позволит улучшить его свойства и продлить срок использования», — заключает специалист. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Одной из ключевых задач является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Для этого создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аспирант четвертого курса Пермского Политеха (ПНИПУ) Максим Булатов получил право на выплату стипендии имени нобелевского лауреата Жореса Алферова. Его работы в области физики и научные публикации отметили в ежегодном конкурсе среди молодых и перспективных ученых. Пермяк проводит исследования с оптоволокном, чтобы улучшить его свойства. Своими наблюдениями ученый поделился с URA.RU. Максим Булатов — выпускник физического факультета Пермского госуниверситета (ПГНИУ). Сейчас он получает образование в другом вузе — политехническом, одновременно являясь сотрудником Пермской научно-производственной приборостроительной компании, где производят оптоволокно. Оно и стало предметом исследования молодого аспиранта. «Когда пять лет назад я только пришел ПНППК, то здесь даже прочность оптоволокна не измеряли. Поэтому мне пришла идея усовершенствовать, адаптировать его под новые условия использования. Через оптоволокно проходит волна, какой-то сигнал. С течением времени при каком-либо воздействии (к примеру, внешнем), волокно начинает выходить из строя. Моя задача — спрогнозировать его срок службы при экстремальных условиях эксплуатации», — рассказывает Максим Булатов. Оптоволокно испытывают не только на прочность, но и на устойчивость к трещинам, статические потери при воздействии различных температур. Исследования проводятся на кафедре «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов», аспирантом которой является Булатов. Свои методы исследования ученый пытается также применить в более узкой области, сотрудничая с институтом общей физики РАН. На заводе молодой специалист заведует лабораторией и уже передает свой опыт студентам классического и политехнического вузов. Молодой ученый отмечает, что кластер «Фотоника», куда входит и ПНППК, достаточно перспективный, поэтому сюда стараются привлечь новые кадры. «Как раз в нашей лаборатории мы проверяем волокно на прочность, постоянно совершенствуем методики, которые уже применяются на практике. Физика мне очень близка, и сейчас, работая на производстве, я пытаюсь двигать здесь науку, обучая студентов. В дальнейшем это позволит им, придя на предприятие, легче адаптироваться к производству. Это такой своеобразный „мостик“ между вузом и предприятием», — отмечает Максим Булатов. Премия Алферова, которую теперь будет получать ученый, не единственная весомая прибавка к политеховской стипендии. Помимо нее Максим Булатов получает именную стипендию Пермского края и претендует на президентскую стипендию. А в конце 2021 года аспирант Политеха выиграл грант Российского научного фонда по прогнозированию деградации волоконных световодов. «Мы живем в стремительно развивающемся мире, который ставит перед нами новые задачи. И, я считаю, что это перспективное направление для исследования, так как и само оптоволокно у нас в Перми вытягивают. Важно смотреть, как оно работает при разных воздействиях. Это, в дальнейшем, позволит улучшить его свойства и продлить срок использования», — заключает специалист. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Одной из ключевых задач является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Для этого создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.