Аспирант Пермского Политеха стал получателем престижной стипендии

Аспирант четвертого курса Пермского Политеха (ПНИПУ) Максим Булатов получил право на выплату стипендии имени нобелевского лауреата Жореса Алферова. Его работы в области физики и научные публикации отметили в ежегодном конкурсе среди молодых и перспективных ученых. Пермяк проводит исследования с оптоволокном, чтобы улучшить его свойства. Своими наблюдениями ученый поделился с URA.RU.
Максим Булатов — выпускник физического факультета Пермского госуниверситета (ПГНИУ). Сейчас он получает образование в другом вузе — политехническом, одновременно являясь сотрудником Пермской научно-производственной приборостроительной компании, где производят оптоволокно. Оно и стало предметом исследования молодого аспиранта.
Предметом исследования ученого является оптоволоконный кабель (архивное фото)
«Когда пять лет назад я только пришел ПНППК, то здесь даже прочность оптоволокна не измеряли. Поэтому мне пришла идея усовершенствовать, адаптировать его под новые условия использования. Через оптоволокно проходит волна, какой-то сигнал. С течением времени при каком-либо воздействии (к примеру, внешнем), волокно начинает выходить из строя. Моя задача — спрогнозировать его срок службы при экстремальных условиях эксплуатации», — рассказывает Максим Булатов.
Оптоволокно испытывают не только на прочность, но и на устойчивость к трещинам, статические потери при воздействии различных температур. Исследования проводятся на кафедре «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов», аспирантом которой является Булатов. Свои методы исследования ученый пытается также применить в более узкой области, сотрудничая с институтом общей физики РАН. На заводе молодой специалист заведует лабораторией и уже передает свой опыт студентам классического и политехнического вузов. Молодой ученый отмечает, что кластер «Фотоника», куда входит и ПНППК, достаточно перспективный, поэтому сюда стараются привлечь новые кадры.
Аспирант Пермского Политеха удостоился премии имени известного ученого Жореса Алферова
Фото: сайт pstu.ru
«Как раз в нашей лаборатории мы проверяем волокно на прочность, постоянно совершенствуем методики, которые уже применяются на практике. Физика мне очень близка, и сейчас, работая на производстве, я пытаюсь двигать здесь науку, обучая студентов. В дальнейшем это позволит им, придя на предприятие, легче адаптироваться к производству. Это такой своеобразный „мостик“ между вузом и предприятием», — отмечает Максим Булатов.
Премия Алферова, которую теперь будет получать ученый, не единственная весомая прибавка к политеховской стипендии. Помимо нее Максим Булатов получает именную стипендию Пермского края и претендует на президентскую стипендию. А в конце 2021 года аспирант Политеха выиграл грант Российского научного фонда по прогнозированию деградации волоконных световодов.
«Мы живем в стремительно развивающемся мире, который ставит перед нами новые задачи. И, я считаю, что это перспективное направление для исследования, так как и само оптоволокно у нас в Перми вытягивают. Важно смотреть, как оно работает при разных воздействиях. Это, в дальнейшем, позволит улучшить его свойства и продлить срок использования», — заключает специалист.
Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Одной из ключевых задач является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Для этого создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.
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Аспирант четвертого курса Пермского Политеха (ПНИПУ) Максим Булатов получил право на выплату стипендии имени нобелевского лауреата Жореса Алферова. Его работы в области физики и научные публикации отметили в ежегодном конкурсе среди молодых и перспективных ученых. Пермяк проводит исследования с оптоволокном, чтобы улучшить его свойства. Своими наблюдениями ученый поделился с URA.RU. Максим Булатов — выпускник физического факультета Пермского госуниверситета (ПГНИУ). Сейчас он получает образование в другом вузе — политехническом, одновременно являясь сотрудником Пермской научно-производственной приборостроительной компании, где производят оптоволокно. Оно и стало предметом исследования молодого аспиранта. «Когда пять лет назад я только пришел ПНППК, то здесь даже прочность оптоволокна не измеряли. Поэтому мне пришла идея усовершенствовать, адаптировать его под новые условия использования. Через оптоволокно проходит волна, какой-то сигнал. С течением времени при каком-либо воздействии (к примеру, внешнем), волокно начинает выходить из строя. Моя задача — спрогнозировать его срок службы при экстремальных условиях эксплуатации», — рассказывает Максим Булатов. Оптоволокно испытывают не только на прочность, но и на устойчивость к трещинам, статические потери при воздействии различных температур. Исследования проводятся на кафедре «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов», аспирантом которой является Булатов. Свои методы исследования ученый пытается также применить в более узкой области, сотрудничая с институтом общей физики РАН. На заводе молодой специалист заведует лабораторией и уже передает свой опыт студентам классического и политехнического вузов. Молодой ученый отмечает, что кластер «Фотоника», куда входит и ПНППК, достаточно перспективный, поэтому сюда стараются привлечь новые кадры. «Как раз в нашей лаборатории мы проверяем волокно на прочность, постоянно совершенствуем методики, которые уже применяются на практике. Физика мне очень близка, и сейчас, работая на производстве, я пытаюсь двигать здесь науку, обучая студентов. В дальнейшем это позволит им, придя на предприятие, легче адаптироваться к производству. Это такой своеобразный „мостик“ между вузом и предприятием», — отмечает Максим Булатов. Премия Алферова, которую теперь будет получать ученый, не единственная весомая прибавка к политеховской стипендии. Помимо нее Максим Булатов получает именную стипендию Пермского края и претендует на президентскую стипендию. А в конце 2021 года аспирант Политеха выиграл грант Российского научного фонда по прогнозированию деградации волоконных световодов. «Мы живем в стремительно развивающемся мире, который ставит перед нами новые задачи. И, я считаю, что это перспективное направление для исследования, так как и само оптоволокно у нас в Перми вытягивают. Важно смотреть, как оно работает при разных воздействиях. Это, в дальнейшем, позволит улучшить его свойства и продлить срок использования», — заключает специалист. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Одной из ключевых задач является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Для этого создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.