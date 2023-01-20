Власти обозначили новое направление для российских инвестиций

Оно позволит нарастить поставки газа в Китай и Центральную Азию

20 января 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Премьер министр РФ Михаил Мишустин укрепил сотрудничество между Туркменистаном и Россией Фото: Официальный сайт правительства РФ Россия намерена занять существенную долю промышленного и энергетического рынка Туркменистана. К такому выводу пришли эксперты URA.RU по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым и председателем Верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым 20 января. Речь идет о реализации крупных инвестиционных проектов в легкой промышленности, телекоммуникациях, строительной отрасли и наращивании поставок газа в районы Центральной Азии и Китая. В ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым (справа) Михаил Мишустин (слева) назвал увеличение взаимных торговых отношений ключевой задачей Фото: Официальный сайт правительства РФ В ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым российский премьер напомнил, что взаимный товарооборот между странами за прошлый год составил 1 млрд долларов, но этого недостаточно. «Нужно расширять сферу взаимной повестки, чем и будет заниматься правительство на основании Декларации об углублении стратегического партнерства. В качестве ключевой задачи мы рассматриваем увеличение взаимных торговых отношений, торгово-экономического сотрудничества. Конечно, потенциал наших отношений гораздо больше. Надеемся, мы также придадим новый импульс взаимному развитию, всем направлениям сотрудничества между Туркменистаном и Россией», — сказал Мишустин. Михаил Мишустин возложил венок к мемориалу «Народная память» в Ашхабаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Туркменистана также отметил важность двустороннего сотрудничества с РФ. «Активно между нашими странами ведется политический диалог, динамично развиваются торгово-экономические связи, продолжается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание уделяется расширению межпарламентских связей. Также важное место в двустороннем сотрудничестве занимают партнерские связи с регионами, субъектами Российской Федерации. Хотел бы отметить успешное взаимодействие с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и другими регионами», — сказал Бердымухамедов. Легкая промышленность не развита в Туркменистане, эту нишу могут занять российские производители Фото: Анна Майорова © URA.RU В этот же день российский премьер провел рабочую встречу председателем Верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. По словам Мишустина, 60 регионов России имеют дружественные связи с Туркменистаном. Эксперты полагают, что речь может идти не только о наращивании товаропотоков, но и о создании совместных производств, строительстве современных промышленных, энергетических, транспортных объектов. Российские компании могут переориентироваться с европейского направления на взаимовыгодные проекты в дружественных странах, к которым относится и Туркменистан. Экономика Туркменистана была заморожена практически 30 лет и сейчас свободными оказываются целые ниши, отметил заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Производство текстиля, легкая перерабатывающая промышленность, сфера услуг, строительная отрасль, ритейл — это все сейчас не занято. Также Туркменистан заинтересован в создании телекоммуникационных сетей, строительстве энергосистем и электростанций, дорог, заводов и так далее. Во всех моментах они могут стать „соакционерами“», — рассказал Киреев. Кроме того, через Туркменистан открывается возможность поставок газа на Восток, уточнил собеседник агентства. В том числе — в Китай, Пакистан и Индию. «Не стоит забывать, что страна также является поставщиком газа в Китай через Иран. Помимо этого, проходят газопроводы и железные дороги в Пакистан и Индию, которые тоже являются потенциальными рынками сбыта энергоресурсов и высокотехнологичной продукции», — уточнил Киреев. Взаимовыгодное сотрудничество позволит России нарастить поставки газа в Центральной Азии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU А возможность экономического сотрудничества открывает двери и для политического взаимодействия. Соседние Узбекистан и Казахстан хотят покупать российский газ по заниженным ценам, но в случае закрепления России на рынке Туркменистана, они согласятся на условия РФ, добавил эксперт. По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, Туркменистан можно подключить к созданию газового союза в районе Центральной Азии на фоне надвигающихся проблем в наличии собственных запасов у Узбекистана и Казахстана. «Эти варианты сейчас будут прорабатываться. Не исключаю, что Россия также может принять участие в добыче газа на территории Туркменистана и организовать новые производства», — добавил Правосудов. В плюс развития взаимных отношений может сыграть советское прошлое России и Туркменистана, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он считает, что туркменская сторона крайне заинтересована в притоке российского капитала. «За этот рынок идет борьба между разными странами и компаниями. Но у России существует сравнительное преимущество, ведь есть все возможности для создания крупных инфраструктурных проектов, которыми не обладают соседние государства. Россия получит новый рынок сбыта товаров и услуг, а Туркмения — новые возможности для поставок газа», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия намерена занять существенную долю промышленного и энергетического рынка Туркменистана. К такому выводу пришли эксперты URA.RU по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым и председателем Верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым 20 января. Речь идет о реализации крупных инвестиционных проектов в легкой промышленности, телекоммуникациях, строительной отрасли и наращивании поставок газа в районы Центральной Азии и Китая. В ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым российский премьер напомнил, что взаимный товарооборот между странами за прошлый год составил 1 млрд долларов, но этого недостаточно. «Нужно расширять сферу взаимной повестки, чем и будет заниматься правительство на основании Декларации об углублении стратегического партнерства. В качестве ключевой задачи мы рассматриваем увеличение взаимных торговых отношений, торгово-экономического сотрудничества. Конечно, потенциал наших отношений гораздо больше. Надеемся, мы также придадим новый импульс взаимному развитию, всем направлениям сотрудничества между Туркменистаном и Россией», — сказал Мишустин. Президент Туркменистана также отметил важность двустороннего сотрудничества с РФ. «Активно между нашими странами ведется политический диалог, динамично развиваются торгово-экономические связи, продолжается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание уделяется расширению межпарламентских связей. Также важное место в двустороннем сотрудничестве занимают партнерские связи с регионами, субъектами Российской Федерации. Хотел бы отметить успешное взаимодействие с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и другими регионами», — сказал Бердымухамедов. В этот же день российский премьер провел рабочую встречу председателем Верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым. По словам Мишустина, 60 регионов России имеют дружественные связи с Туркменистаном. Эксперты полагают, что речь может идти не только о наращивании товаропотоков, но и о создании совместных производств, строительстве современных промышленных, энергетических, транспортных объектов. Российские компании могут переориентироваться с европейского направления на взаимовыгодные проекты в дружественных странах, к которым относится и Туркменистан. Экономика Туркменистана была заморожена практически 30 лет и сейчас свободными оказываются целые ниши, отметил заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Производство текстиля, легкая перерабатывающая промышленность, сфера услуг, строительная отрасль, ритейл — это все сейчас не занято. Также Туркменистан заинтересован в создании телекоммуникационных сетей, строительстве энергосистем и электростанций, дорог, заводов и так далее. Во всех моментах они могут стать „соакционерами“», — рассказал Киреев. Кроме того, через Туркменистан открывается возможность поставок газа на Восток, уточнил собеседник агентства. В том числе — в Китай, Пакистан и Индию. А возможность экономического сотрудничества открывает двери и для политического взаимодействия. Соседние Узбекистан и Казахстан хотят покупать российский газ по заниженным ценам, но в случае закрепления России на рынке Туркменистана, они согласятся на условия РФ, добавил эксперт. По словам генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, Туркменистан можно подключить к созданию газового союза в районе Центральной Азии на фоне надвигающихся проблем в наличии собственных запасов у Узбекистана и Казахстана. «Эти варианты сейчас будут прорабатываться. Не исключаю, что Россия также может принять участие в добыче газа на территории Туркменистана и организовать новые производства», — добавил Правосудов. В плюс развития взаимных отношений может сыграть советское прошлое России и Туркменистана, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он считает, что туркменская сторона крайне заинтересована в притоке российского капитала.