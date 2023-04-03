Какие заведения откроются в апреле в Екатеринбурге

Многие заведения решили устроит перезапуск, чтобы удивить посетителей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге ежемесячно открываются новые заведения, и многие из них стоит посетить ради расширения личных гастрономических границ и новых ощущений. О том, куда направиться на завтрак или ужин в апреле — в подборке URA.RU.

Ресторан BREADWAY обещает больше воздуха в интерьере за счет больших окон Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Двухэтажный ресторан в элитном ЖК

Ресторан BREADWAY, который прославился на всю Россию фиолетовым хлебом с логотипом Louis Vuitton и шоколадом с золотыми билетами, готовится к запуску своего второго филиала. Новый двухэтажный ресторан откроется 5 апреля в элитном ЖК «Нагорный» на ул. Татищева, 20/2. Акцент в новом заведении будет сделан на вине, а в интерьере будут преобладать панорамные окна, арки и росписи на стенах.

Семейный проект с итальянской едой из Удмуртии

Ижевская сеть Mama Pizza заходит в Екатеринбург, и первой точкой станет заведение возле «Екатеринбург-Арена» — на ул. Татищева, 47а. Пиццерия откроется 7 апреля и будет удивлять горожан итальянской кухней, натуральными продуктами и демократичными ценами. В планах владельцев сети расширить сетку Mama Pizza по всему Екатеринбургу, но акцент сделать на спальных районах города.

Обновленный филиал знаменитой кофейни

В конце марта на временную реконструкцию закрылся самый старый филиал кофейни Engels на Хохрякова. Однако владельцы обещают, что кофейня станет доступна уже 13 апреля. Планируется, что внутри обновят малый и большой зал — необходимость в этом появилась из-за того, что интерьер здесь не обновлялся последние семь лет.

Заведение Mammas было популярным местом у горожан, но изжило свою концепцию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Замена старому ресторану в центре Екатеринбурга

Новый гастропроект «Мечтатели» придет на место популярного старого ресторана Mammas, располагавшемся в здании Уральской консерватории на Ленина, 26. Какова будет концепция заведения, владельцы не раскрывают, но вывеской намекают, что акцент будет сделан на пицце и вине. О точной дате запуска «Мечтателей» неизвестно, однако ранее речь шла об апреле нынешнего года.

Новое бистро от сети кофеен DUO

В универмаге Bolshoy в первой половине апреля запустят daily бистро JUNE. Его создатели — владельцы сети кофеен DUO, обещают, что проект будет делать ставку на блюдах «с ножа», а возглавит заведение шеф-кондитер DUO Антон Ананьин. Екатеринбуржцам также обещают уютное пространство с минимальным количеством деталей.

Расширение популярного проекта

Ресторан «Большой грузинский» расширится и займет место закрывшегося гастробистро MOST на Олимпийской набережной, 7. Вместо него здесь появится «Большой банкетный зал» с вместимостью 50 человек. Новое пространство будет предназначено для проведения юбилеев, закрытых семейных торжеств и винных дегустаций. Ранее речь шла о том, что зал откроют 30 марта, однако сроки немного сдвинулись, и презентацию перенесли на апрель.