Путин напомнил губернаторам о KPI по демографии

Президент указал, за счет чего снижать смертность

19 июня 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин намерен снизить смертность в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохранение жизни и снижение смертности среди россиян остается главным приоритетом внутренней политики президента РФ Владимира Путина. В связи с этим главам регионов напомнили о KPI по демографии — перед ними поставили задачу сократить число смертей из-за ДТП на дорогах, комментируют URA.RU эксперты смысл встречи главы государства с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным 19 июня. По их словам, проблема приобрела особую актуальность в летний период и начавшийся сезон отпусков. Новгородская область — один из регионов, который показывает уверенную положительную динамику по ряду экономических показателей, что подчеркнул президент в начале встречи. Путин назвал в числе успешных направлений инвестиции и строительство, отметив, что «есть чему порадоваться». Никитин сообщил, что активная работа промышленных предприятий позволила области занять пятое место в стране по темпам роста реальных доходов населения. Это в свою очередь существенно снизило показатели бедности в регионе. Президент РФ Владимир Путин (слева) похвалил работу губернатора Новгородской области Андрея Никитина, но также призвал решать проблемы Фото с сайта kremlin.ru В Новгородской области также один из низких показателей безработицы в стране — 3,1%. «Дефицит получается рабочих рук», — прокомментировал Путин. В свою очередь Никитин заверил главу государства, что проблема будет решена в перспективе — регион активно вкладывается в образование. «В 2017 году у нас две современных лаборатории было, сейчас — 99. Мы активно ремонтируем общежития, даже колледж новый открыли впервые с советских времен — медицинский, в Старой Руссе. Подписываем со всеми работодателями соглашение, максимально учитываем их интересы при подготовке кадров начиная с первого курса. При этом, они с первого курса детьми занимаются, они там стажируются, кто-то даже начинает работать на каких-то временных условиях неполной занятости», — доложил губернатор. Статья по теме Путин указал на угрозу для отдаленных регионов Однако президент сосредоточил внимание на ряде проблем. Он вновь напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания во многих регионах страны остаются главной причиной высокого уровня смертности. «Вы знаете, нужно, конечно, обратить внимание на те проблемы, которые вам хорошо известны. Тем не менее над ними надо работать, над их устранением. Прежде всего это качество воды. Вы знаете об этом. Я понимаю, что это вопрос капиталоемкий, требует времени. Но нельзя его упускать из виду. Еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, — смертность на дороге высокая очень», — подчеркнул Путин. Демографические показатели являются одним из KPI губернаторов в РФ. Указ о новых критериях оценки эффективности работы глав регионов был подписан президентом в 2021 году. Всего в списке 20 показателей, среди которых доверие к власти, уровень бедности и образования. На втором месте — численность населения в регионе, а на третьем — ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Эксперты отмечают, что народосбережение остается главным приоритетом внутренней политики президента. Поэтому он ставит перед губернаторами задачу по сокращению смертности на дорогах, считает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Если посмотреть сколько людей гибнет на дорогах, получается достаточно большая цифра смертности, по сравнению даже с вирусными заболеваниями. Конечно, для Путина важно сохранение человеческого капитала и поэтому это значимый момент в губернаторской повестке — сделать все возможное, чтобы людей гибло меньше. Здесь стоит и вопрос инфраструктуры — отбойники, переходы и так далее — это зона ответственности региональной власти», — пояснил политолог. В летний период количество жертв на дорогах возрастает, отмечают эксперты Фото: Московец Илья © URA.RU Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что Путин поднимает вопрос безопасности дорожного движения на фоне существенного роста транспортных потоков. «Путин ставит задачу перед губернаторами. Им надо посмотреть аналитику, где растет ДТП, на каких дорогах и при участии каких видов транспорта. Это все надо взвешивать, анализировать, смотреть, правильно ли установлен скоростной режим. Ежегодно количество машин увеличивается. Грузового транспорта на шесть миллионов стало больше. Поэтому информацию необходимо актуализировать, и проводить консультации по безопасности дорожного движения», — подчеркнул Москвичев. Статья по теме Россия расширит свое влияние на Африку Количество жертв дорожно-транспортных происшествий возрастает в летний период, рассказал директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. Он связывает это с началом сезона отпусков и общей расслабленностью людей. «Для жителей России лето — это всегда праздник. Страна у нас северная, поэтому люди теряют внимание, расслабляются. Путин всегда уделял этому вопросу повышенное внимание. За 15 лет был принят ряд законов об ограничении скорости движения транспорта, запрете водителям употреблять спиртные напитки и даже уголовной ответственности за это. Путин в очередной раз показал губернаторам, что этот вопрос находится на контроле, и всем необходимо добросовестно выполнять свои обязанности. Тогда смертность на дорогах будет снижаться», — резюмировал Иванников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сохранение жизни и снижение смертности среди россиян остается главным приоритетом внутренней политики президента РФ Владимира Путина. В связи с этим главам регионов напомнили о KPI по демографии — перед ними поставили задачу сократить число смертей из-за ДТП на дорогах, комментируют URA.RU эксперты смысл встречи главы государства с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным 19 июня. По их словам, проблема приобрела особую актуальность в летний период и начавшийся сезон отпусков. Новгородская область — один из регионов, который показывает уверенную положительную динамику по ряду экономических показателей, что подчеркнул президент в начале встречи. Путин назвал в числе успешных направлений инвестиции и строительство, отметив, что «есть чему порадоваться». Никитин сообщил, что активная работа промышленных предприятий позволила области занять пятое место в стране по темпам роста реальных доходов населения. Это в свою очередь существенно снизило показатели бедности в регионе. В Новгородской области также один из низких показателей безработицы в стране — 3,1%. «Дефицит получается рабочих рук», — прокомментировал Путин. В свою очередь Никитин заверил главу государства, что проблема будет решена в перспективе — регион активно вкладывается в образование. «В 2017 году у нас две современных лаборатории было, сейчас — 99. Мы активно ремонтируем общежития, даже колледж новый открыли впервые с советских времен — медицинский, в Старой Руссе. Однако президент сосредоточил внимание на ряде проблем. Он вновь напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания во многих регионах страны остаются главной причиной высокого уровня смертности. «Вы знаете, нужно, конечно, обратить внимание на те проблемы, которые вам хорошо известны. Тем не менее над ними надо работать, над их устранением. Демографические показатели являются одним из KPI губернаторов в РФ. Указ о новых критериях оценки эффективности работы глав регионов был подписан президентом в 2021 году. Всего в списке 20 показателей, среди которых доверие к власти, уровень бедности и образования. На втором месте — численность населения в регионе, а на третьем — ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Эксперты отмечают, что народосбережение остается главным приоритетом внутренней политики президента. Поэтому он ставит перед губернаторами задачу по сокращению смертности на дорогах, считает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Если посмотреть сколько людей гибнет на дорогах, получается достаточно большая цифра смертности, по сравнению даже с вирусными заболеваниями. Здесь стоит и вопрос инфраструктуры — отбойники, переходы и так далее — это зона ответственности региональной власти», — пояснил политолог. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что Путин поднимает вопрос безопасности дорожного движения на фоне существенного роста транспортных потоков. «Путин ставит задачу перед губернаторами. Им надо посмотреть аналитику, где растет ДТП, на каких дорогах и при участии каких видов транспорта. Это все надо взвешивать, анализировать, смотреть, правильно ли установлен скоростной режим. Ежегодно количество машин увеличивается. Грузового транспорта на шесть миллионов стало больше. Поэтому информацию необходимо актуализировать, и проводить консультации по безопасности дорожного движения», — подчеркнул Москвичев. Количество жертв дорожно-транспортных происшествий возрастает в летний период, рассказал директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. Он связывает это с началом сезона отпусков и общей расслабленностью людей. За 15 лет был принят ряд законов об ограничении скорости движения транспорта, запрете водителям употреблять спиртные напитки и даже уголовной ответственности за это. Путин в очередной раз показал губернаторам, что этот вопрос находится на контроле, и всем необходимо добросовестно выполнять свои обязанности. Тогда смертность на дорогах будет снижаться», — резюмировал Иванников.