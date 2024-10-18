Юрист объяснил, в чем был не прав единственный выживший в Охотском море

Юрист Кулик: лодка Пичугиных не была оснащена для выхода в Охотское море
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На лодке Пичугиных должен был быть запасной мотор, сообщил эксперт Михаил Кулик
На лодке Пичугиных должен был быть запасной мотор, сообщил эксперт Михаил Кулик Фото:

Катамаран, на котором Михаил Пичугин 67 суток дрейфовал в Охотском море, не был оснащен для дальнего плавания, сообщил юрист в области права по маломерным судам Михаил Кулик. Группа намеревалась пройти от побережья в Хабаровском крае до Сахалина, расстояние между которыми — 150 километров.

«Если ты рискуешь пойти на расстояние 100-150 километров, а, судя по их маршруту, там чуть ли не 250 километров планировался переход, кроме минимум двойного запаса топлива, не лишним иметь в лодке еще и запасной мотор, пусть и меньшей мощности», — рассказал Михаил Кулик в беседе с ТАСС. Он отметил, что это — общепринятая практика при выходе далеко в море.

Юрист отметил, что наличие ультракоротковолновой радиостанцией на таких мелких судах необязательна. Однако Кулик подчеркнул, что Пичугин должен был отвечать на вызовы пограничников и сообщать им о времени выхода и возвращении, о маршруте, а на таком удалении от берега это можно сделать только по радио.

Ранее в Охотском море обнаружили катамаран «Байкат», на котором находилась пропавшая два месяца назад семья Пичугиных. Во время шторма у лодки заглох моток и ее начало уносить в открытое море. Михаил, его брат Сергей и племянник Илья остались без воды и еды. В результате выжить удалось лишь 46-летнему Михаилу.

Сообщается, что полный маршрут группы должен был составлять более тысячи километров. Интерактивные карты публикуем в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

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Катамаран, на котором Михаил Пичугин 67 суток дрейфовал в Охотском море, не был оснащен для дальнего плавания, сообщил юрист в области права по маломерным судам Михаил Кулик. Группа намеревалась пройти от побережья в Хабаровском крае до Сахалина, расстояние между которыми — 150 километров. «Если ты рискуешь пойти на расстояние 100-150 километров, а, судя по их маршруту, там чуть ли не 250 километров планировался переход, кроме минимум двойного запаса топлива, не лишним иметь в лодке еще и запасной мотор, пусть и меньшей мощности», — рассказал Михаил Кулик в беседе с ТАСС. Он отметил, что это — общепринятая практика при выходе далеко в море. Юрист отметил, что наличие ультракоротковолновой радиостанцией на таких мелких судах необязательна. Однако Кулик подчеркнул, что Пичугин должен был отвечать на вызовы пограничников и сообщать им о времени выхода и возвращении, о маршруте, а на таком удалении от берега это можно сделать только по радио. Ранее в Охотском море обнаружили катамаран «Байкат», на котором находилась пропавшая два месяца назад семья Пичугиных. Во время шторма у лодки заглох моток и ее начало уносить в открытое море. Михаил, его брат Сергей и племянник Илья остались без воды и еды. В результате выжить удалось лишь 46-летнему Михаилу. Сообщается, что полный маршрут группы должен был составлять более тысячи километров. Интерактивные карты публикуем в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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