Путин решает проблему демографии в РФ после пандемии и СВО

Губернаторов предупредили, к чему готовиться

08 июня 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам подготовить системы здравоохранения в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин намерен увеличить продолжительность здоровой жизни россиян. Для этого системы здравоохранения в регионах усилят профилактику и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Меры связаны с демографической ситуацией в стране, а также «стрессовой пятилеткой», в которой люди живут с начала пандемии коронавируса, а также начала СВО. Так эксперты URA.RU объяснили итоги рабочей встречи главы государства с губернатором Орловской области Андреем Клычковым 8 июня. В кабинет президента с отчетом о работе губернатор Орловской области попал впервые с момента назначения. Клычков пришел с объемным альбомом-презентацией и включил в доклад не только результаты за 2022 год. Встречу Путин начал с вопроса о мероприятиях, которые планировалось провести в 2021 году — после признания Орла литературной столицей России. Клычков подтвердил, что такое количество авторов «мало где можно найти». «Это и Бунин, и Фет, и Тургенев, конечно, и Лесков, и Андреев, и Апухтин, и многие другие. Поэтому вся наша работа на сегодняшний день по созданию в том числе идентичности Орловской области связана с литературой», — сказал губернатор. Президент РФ Владимир Путин (слева) поддержал выдвижение губернатора Орловской области Андрея Клычкова (справа) на второй срок Фото с сайта kremlin.ru Путин заслушал доклад о социально-экономическом развитии субъекта. Валовый региональный продукт в Орловской области увеличился за пять лет в 1,6 раз, а доходы в бюджет в 1,8 раз. Вопреки прогнозам увеличился и общий объем инвестиций — в 1,4 раза. Президента особенно интересовала ситуация в сельском хозяйстве — на сегодняшний день на каждого жителя области выращивается шесть тонн зерна. Решаются и проблемы с семенным материалом. «Были проблемы по семенам сои, кукурузы, пшеницы. В Орловской области сегодня созданы две коммерческие структуры — это компания „Бетагран Семена“ по семенам пшеницы и сои и компания „Мираторг“ по семенам многолетних трав. По сути, становимся одним из лидеров по производству семян», — похвалился Клычков. Но обнаружились и проблемные вопросы. Строительство долгожданного многопрофильного медицинского центра в Орле остановилось в 2006 году. По словам губернатора, в простонародье его прозвали «Титаник». Но Клычков заверил, что уже в ближайшее время будет завершено перепроектирование и объект завершат. Президент подчеркнул, что затянувшееся строительство медцентра — не единственная проблема в этой сфере. «Имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитального. Объем у вас достаточно большой. Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области. Самые большие проблемы, собственно говоря, так же как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому нужно обязательно на это обратить особое внимание и реализовывать те крупные планы, о которых вы сейчас сказали», — резюмировал глава государства. Статья по теме В России автоматизируют процесс заботы о людях Путин поставил перед губернаторами задачу настроить региональные системы здравоохранения для усиленной работы с людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Связано это с необходимостью выходить из «стрессовой пятилетки», в которой находились жители России, считает политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. «Стресс, в котором люди находились сначала в период пандемии, а затем после начала спецоперации, провоцирует обострение у населения сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно у проживающих на юге России. Стране нужно постепенно выходить из стресса, поэтому Путин заранее обращает внимание губернаторов, не дожидаясь момента, когда медицина не будет справляться с происходящим», — сказал эксперт. России предстоит столкнуться с очередной волной последствий пережитой пандемии, считают специалисты Фото: Илья Московец © URA.RU Политолог Максим Жаров отметил, что внимание президента к проблеме распространенности ССЗ связано с неблагоприятной демографической ситуацией в стране. «У нас сейчас рождаемость падает, смертность растет. Путин беспокоится в связи со статистикой о росте сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку у нас отдано все на региональный уровень, поэтому президент ставит губернаторам задачу о повышении эффективности их региональных систем. Им нужно стабилизировать ситуацию за счет повышения эффективности работы системы здравоохранения в субъектах», — пояснил Жаров. Статья по теме Путин готовит Россию к жизни после спецоперации Путин намерен увеличить «продолжительность здоровой жизни людей», считает заведующий сектором Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Это главный индикатор качества жизни. Также комплекс мер позволит снизить уровень смертности. Для этого необходима развитая сеть диагностики, чтобы предупреждать эти заболевания. У них много предшествующих сигналов, которые позволяют на ранних стадиях развития ССЗ реагировать. А для этого нужна современная аппаратура, высокотехнологичные центры», — подчеркнул специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин намерен увеличить продолжительность здоровой жизни россиян. Для этого системы здравоохранения в регионах усилят профилактику и диагностику сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Меры связаны с демографической ситуацией в стране, а также «стрессовой пятилеткой», в которой люди живут с начала пандемии коронавируса, а также начала СВО. Так эксперты URA.RU объяснили итоги рабочей встречи главы государства с губернатором Орловской области Андреем Клычковым 8 июня. В кабинет президента с отчетом о работе губернатор Орловской области попал впервые с момента назначения. Клычков пришел с объемным альбомом-презентацией и включил в доклад не только результаты за 2022 год. Встречу Путин начал с вопроса о мероприятиях, которые планировалось провести в 2021 году — после признания Орла литературной столицей России. Клычков подтвердил, что такое количество авторов «мало где можно найти». «Это и Бунин, и Фет, и Тургенев, конечно, и Лесков, и Андреев, и Апухтин, и многие другие. Поэтому вся наша работа на сегодняшний день по созданию в том числе идентичности Орловской области связана с литературой», — сказал губернатор. Путин заслушал доклад о социально-экономическом развитии субъекта. Валовый региональный продукт в Орловской области увеличился за пять лет в 1,6 раз, а доходы в бюджет в 1,8 раз. Вопреки прогнозам увеличился и общий объем инвестиций — в 1,4 раза. Президента особенно интересовала ситуация в сельском хозяйстве — на сегодняшний день на каждого жителя области выращивается шесть тонн зерна. Решаются и проблемы с семенным материалом. «Были проблемы по семенам сои, кукурузы, пшеницы. В Орловской области сегодня созданы две коммерческие структуры — это компания „Бетагран Семена“ по семенам пшеницы и сои и компания „Мираторг“ по семенам многолетних трав. По сути, становимся одним из лидеров по производству семян», — похвалился Клычков. Но обнаружились и проблемные вопросы. Строительство долгожданного многопрофильного медицинского центра в Орле остановилось в 2006 году. По словам губернатора, в простонародье его прозвали «Титаник». Но Клычков заверил, что уже в ближайшее время будет завершено перепроектирование и объект завершат. Президент подчеркнул, что затянувшееся строительство медцентра — не единственная проблема в этой сфере. «Имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитального. Объем у вас достаточно большой. Путин поставил перед губернаторами задачу настроить региональные системы здравоохранения для усиленной работы с людьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Связано это с необходимостью выходить из «стрессовой пятилетки», в которой находились жители России, считает политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. Политолог Максим Жаров отметил, что внимание президента к проблеме распространенности ССЗ связано с неблагоприятной демографической ситуацией в стране. «У нас сейчас рождаемость падает, смертность растет. Путин беспокоится в связи со статистикой о росте сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку у нас отдано все на региональный уровень, поэтому президент ставит губернаторам задачу о повышении эффективности их региональных систем. Им нужно стабилизировать ситуацию за счет повышения эффективности работы системы здравоохранения в субъектах», — пояснил Жаров. Путин намерен увеличить «продолжительность здоровой жизни людей», считает заведующий сектором Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Это главный индикатор качества жизни. Также комплекс мер позволит снизить уровень смертности. Для этого необходима развитая сеть диагностики, чтобы предупреждать эти заболевания. У них много предшествующих сигналов, которые позволяют на ранних стадиях развития ССЗ реагировать. А для этого нужна современная аппаратура, высокотехнологичные центры», — подчеркнул специалист.