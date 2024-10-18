Россиянам назвали три проверенных способа снизить затраты на отопление

Эксперт Чашина: качественная теплоизоляция снизит расходы на отопление на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне могут снизить оплату за отопление с помощью простых правил
Россияне могут снизить оплату за отопление с помощью простых правил Фото:

Снизить расходы на отопление зимой на 30% помогут качественная изоляция помещения и энергоэффективное оборудование, а также установка системы автоматического управления отоплением либо термоголовок на радиаторы. Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнтструменты.ру» Ксения Чашина.

«Ключевым шагом к сокращению затрат на отопление является качественная теплоизоляция дома <...> При грамотном утеплении расходы на отопление могут быть снижены на 10-30 процентов», — сообщила Ксения Чашина в беседе с «Лентой.ру». По ее словам, через щели и трещины в стенах, оконных проемах и крыше уходит много тепла.

Для утепления жилища необходимо поставить входную дверь с терморазрывом, а также установить окна с теплоотражающим покрытием и двойным стеклопакетом. Также эксперт порекомендовала монтировать теплоизоляцию на стены, крышу и полы и остеклить балкон (лоджию) для дополнительного барьера от холода. 

Для точного регулирования температуры в комнатах понадобится система автоматического управления отоплением или термоголовки на радиаторах, заявила Чашина. А подбор отопительного оборудования с учетом площади помещений является важным условием для предотвращения лишних затрат и перегрева.

Энергоэффективное оборудование также поможет снизить затраты на отопление. Эксперт отметила, что конденсационные газовые котлы уменьшат расход топлива на 30%, а твердотопливные котлы подойдут для домов в удаленных регионах.

Ранее стало известно, как законно сэкономить на электроэнергии. Для этого надо учесть «характер» электрических приборов: кондиционеров, обогревателей, электрочайников и др. Для снижения коммунальных платежей полезно приобретение устройств с высоким классом энергоэффективности, настраиваемых приборов и приборов, строго отвечающих потребностям.

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Снизить расходы на отопление зимой на 30% помогут качественная изоляция помещения и энергоэффективное оборудование, а также установка системы автоматического управления отоплением либо термоголовок на радиаторы. Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнтструменты.ру» Ксения Чашина. «Ключевым шагом к сокращению затрат на отопление является качественная теплоизоляция дома <...> При грамотном утеплении расходы на отопление могут быть снижены на 10-30 процентов», — сообщила Ксения Чашина в беседе с «Лентой.ру». По ее словам, через щели и трещины в стенах, оконных проемах и крыше уходит много тепла. Для утепления жилища необходимо поставить входную дверь с терморазрывом, а также установить окна с теплоотражающим покрытием и двойным стеклопакетом. Также эксперт порекомендовала монтировать теплоизоляцию на стены, крышу и полы и остеклить балкон (лоджию) для дополнительного барьера от холода.  Для точного регулирования температуры в комнатах понадобится система автоматического управления отоплением или термоголовки на радиаторах, заявила Чашина. А подбор отопительного оборудования с учетом площади помещений является важным условием для предотвращения лишних затрат и перегрева. Энергоэффективное оборудование также поможет снизить затраты на отопление. Эксперт отметила, что конденсационные газовые котлы уменьшат расход топлива на 30%, а твердотопливные котлы подойдут для домов в удаленных регионах. Ранее стало известно, как законно сэкономить на электроэнергии. Для этого надо учесть «характер» электрических приборов: кондиционеров, обогревателей, электрочайников и др. Для снижения коммунальных платежей полезно приобретение устройств с высоким классом энергоэффективности, настраиваемых приборов и приборов, строго отвечающих потребностям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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